Fyrstu skrefin tekin á sama stað og símtalið um fæðinguna barst Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 11. ágúst 2025 12:05 María Birta og Elli eru búsett í Los Angeles ásamt dætrum sínum. Instagram Leikkonan María Birta Fox birti hjartnæma færslu á Instagram í vikunni þar sem hún rifjaði upp þegar hún og eiginmaður hennar, myndlistarmaðurinn Elli Egilsson Fox, fengu símtalið um að yngri dóttir þeirra Naja væri komin í heiminn. Á sama stað rétt rúmu ári síðar tók dóttirin sín fyrstu skref. María Birta og Elli tilkynntu í maí síðastliðnum að þau væru orðin foreldrar tveggja barn en fyrir eiga þau dótturina Ignaciu sem verður fjögurra ára í september. Síðastliðin fjögur ár hafa hjónin tekið að sér börn í tímabundið fóstur, eða eftir að þau fluttu frá Los Angeles til Las Vegas í Bandaríkjunum, þar sem þau búa nú ásamt dætrum sínum. Sjá: María Birta og Elli orðin tveggja barna foreldrar „Við vorum hér á þessari strönd fyrir rétt rúmu ári síðan þegar við fengum símtalið um að litla Naja okkar væri fædd. Fyrir fjórum dögum tók hún sín fyrstu skref á þessari sömu strönd,“ skrifaði María Birta við færsluna. View this post on Instagram A post shared by María Birta Fox (@mariabirta) View this post on Instagram A post shared by María Birta Fox (@mariabirta) Stoltir fósturforeldrar Í júní í fyrra ræddi Elli í fyrsta sinn opinberlega um foreldrahlutverkið við Gumma kíró í hlaðvarpsþættinum Tölum um. „Við erum stolt fósturforeldrar og tökum að okkur börn sem vantar heimili – oftast í stuttan tíma,“ sagði Elli í þættinum. Elli sagði jafnframt frá því að Maríu hefði dreymt um að ættleiða og hjálpa börnum frá barnæsku. „Í Las Vegas kynntist hún yfirmanni sínum sem vissi allt um ættleiðingarkerfið. Þetta er eitthvað sem maður heyrir ekki mikið um sérstaklega ekki á Íslandi. Það er svo mikið af börnum sem vantar hjálp. Við erum með opið heimili fyrir börn, sérstaklega lítil börn,“ sagði hann. Tímamót Ástin og lífið Íslendingar erlendis Barnalán Tengdar fréttir María Birta og Elli tóku upp nýtt eftirnafn Listahjónin María Birta og Elli Egilsson ákvaðu að taka upp nýtt eftirnafn eftir að þau fengu bandarískan ríkisborgararétt og bera nú nafnið Fox. Ástæðan var til að tengja fjölskylduna saman, en hjónin og dóttir þeirra Ingacia báru öll sitt hvort eftirnafnið. 16. febrúar 2024 10:33 Elli og María Birta eru stoltir fósturforeldrar í Las Vegas „Þetta er eitthvað sem voðalega fáir vita, eiginlega enginn,“ segir listamaðurinn Elli Egilsson. Hann og eiginkona hans María Birta Bjarnadóttir Fox hafa tekið börn að sér í tímabundið fóstur síðastliðin þrjú ár. Örlagarík skilaboð: „Besta ákvörðun lífs míns" Leikkonan María Birta Bjarnadóttir tók örlagaríku ákvörðun fyrir tíu árum þegar hún lagði inn pöntun fyrir málverki hjá listamanninum Ella Egilssyni. Í dag eru þau búsett í Los Angeles í Bandaríkjunum, gift og eiga eina dóttur, Ignaciu, tveggja ára. 26. september 2023 13:01 