Myndaveisla: Sam­staða og stolt í al­gleymingi í Gleðigöngunni

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Fjölskrúðug fylkingin var glæsileg í sólskininu.
Fjölskrúðug fylkingin var glæsileg í sólskininu. Vísir/Viktor Freyr

Hinsegin dagar náðu hápunkti sínum í dag þegar litskrúðug Gleðigangan hélt af stað frá Hallgrímskirkju. Í henni sameinuðust lesbíur, hommar, tví- og pankynhneigðir, trans fólk, intersex fólk og fleiri ásamt fjölskyldum sínum og vinum til að staðfesta tilveru sína og minna á baráttumál sín.

Veðrið lék við þátttakendur og gesti og gerði litina enn bjartari ef eitthvað er. Gleðigangan er fögnuður en í senn kröfuganga. Hinsegin fólk krefst jafnréttis, vitundarvakningar, útrýmingar mismununar og vettvangs í senn til að fagna því sem áunnist hefur í baráttunni.

Fylkingin lagði af stað frá Hallgrímskirkju og gekk í Hljómskálagarðinn þar sem þétt dagskrá tónlistaratriða tók við. Þá flutti Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra einnig hátíðarræðu.

Hátíðardagskránni lauk seinni partinn en það gerði gleðinni svo sannarlega ekki. Pallaball hófst í Gamla bíói klukkan níu og stendur yfir til eitt í nótt og svo fer lokahóf hinsegin daga fram í Iðnó og þar verður dansað fram á rauðanótt.

Ljósmyndari Vísis fylgdist vel með hátíðarhöldunum og festi eftirfarandi augnablik samstöðu og hamingju á filmu.

Séra Hjörtur Magni Jóhannsson safnaðarprestur í Fríkirkjunni lét sig ekki vanta.Vísir/Viktor Freyr
Gangan er tilefni til að fagna ávinningi baráttunnar en minna á mikilvægi þess að halda henni áfram í senn.Vísir/Viktor Freyr
Vagnarnir voru hver öðrum veglegri eins og svo oft áður.Vísir/Viktor Freyr
Mörgþúsund manns fylgdust með marséringunni og svo tónlistarveislunni í Hljómskálagarði í blíðviðrinu.Vísir/Viktor Freyr
Höggmyndin Andlit sólar eftir Ásmund Sveinsson umbreytis í prýðilegan útsýnispall á dögum sem þessum.Vísir/Viktor Freyr
Fánarnir voru jafnmargir og þeir voru regnbogalitaðir.Vísir/Viktor Freyr
Gleðin og baráttuandinn svifu yfir Tjörninni.Vísir/Viktor Freyr
Það er ekki á hverjum degi sem diskókúlur sveiflast undir berum himni.Vísir/Viktor Freyr
Fáninn sígildi er fallegur að inngildandi uppfærslum ólöstuðum.Vísir/Viktor Freyr
Innan hinsegin samfélagsins finnast einhverjir færustu grafísku hönnuðir heims.Vísir/Viktor Freyr
Gleðigangan Hinsegin Reykjavík


