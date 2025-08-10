Myndaveisla: Samstaða og stolt í algleymingi í Gleðigöngunni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 10. ágúst 2025 00:04 Fjölskrúðug fylkingin var glæsileg í sólskininu. Vísir/Viktor Freyr Hinsegin dagar náðu hápunkti sínum í dag þegar litskrúðug Gleðigangan hélt af stað frá Hallgrímskirkju. Í henni sameinuðust lesbíur, hommar, tví- og pankynhneigðir, trans fólk, intersex fólk og fleiri ásamt fjölskyldum sínum og vinum til að staðfesta tilveru sína og minna á baráttumál sín. Veðrið lék við þátttakendur og gesti og gerði litina enn bjartari ef eitthvað er. Gleðigangan er fögnuður en í senn kröfuganga. Hinsegin fólk krefst jafnréttis, vitundarvakningar, útrýmingar mismununar og vettvangs í senn til að fagna því sem áunnist hefur í baráttunni. Fylkingin lagði af stað frá Hallgrímskirkju og gekk í Hljómskálagarðinn þar sem þétt dagskrá tónlistaratriða tók við. Þá flutti Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra einnig hátíðarræðu. Hátíðardagskránni lauk seinni partinn en það gerði gleðinni svo sannarlega ekki. Pallaball hófst í Gamla bíói klukkan níu og stendur yfir til eitt í nótt og svo fer lokahóf hinsegin daga fram í Iðnó og þar verður dansað fram á rauðanótt. Ljósmyndari Vísis fylgdist vel með hátíðarhöldunum og festi eftirfarandi augnablik samstöðu og hamingju á filmu. Séra Hjörtur Magni Jóhannsson safnaðarprestur í Fríkirkjunni lét sig ekki vanta.Vísir/Viktor Freyr Gangan er tilefni til að fagna ávinningi baráttunnar en minna á mikilvægi þess að halda henni áfram í senn.Vísir/Viktor Freyr Vagnarnir voru hver öðrum veglegri eins og svo oft áður.Vísir/Viktor Freyr Mörgþúsund manns fylgdust með marséringunni og svo tónlistarveislunni í Hljómskálagarði í blíðviðrinu.Vísir/Viktor Freyr Höggmyndin Andlit sólar eftir Ásmund Sveinsson umbreytis í prýðilegan útsýnispall á dögum sem þessum.Vísir/Viktor Freyr Fánarnir voru jafnmargir og þeir voru regnbogalitaðir.Vísir/Viktor Freyr Gleðin og baráttuandinn svifu yfir Tjörninni.Vísir/Viktor Freyr Það er ekki á hverjum degi sem diskókúlur sveiflast undir berum himni.Vísir/Viktor Freyr Fáninn sígildi er fallegur að inngildandi uppfærslum ólöstuðum.Vísir/Viktor Freyr Innan hinsegin samfélagsins finnast einhverjir færustu grafísku hönnuðir heims.Vísir/Viktor Freyr Gleðigangan Hinsegin Reykjavík Mest lesið Með sex sjúkdóma og ólæknandi mein en lætur ekkert stoppa sig Lífið Myndaveisla: Samstaða og stolt í algleymingi í Gleðigöngunni Lífið Nígerísk hjón reisa glerkastala í Kjós og flytja inn tonn af blómum til að gifta sig aftur Lífið Missti höndina viku fyrir sextán ára afmælisdaginn Lífið Myndaveisla: Tröllatrukkur og Rolls Royce á svæðinu þegar hjónin gengu út Lífið Fréttatía vikunnar: Gleðigangan, hafmeyjustytta og handtaka Lífið Nígerískt stjörnubrúðkaup í Hallgrímskirkju Lífið Fann lausn við verkjunum sem breytti öllu Lífið samstarf Hommar, lesbíur, trans fólk og fleiri sameinast í gleðinni Lífið Hver er Endakallinn frá Ibiza? Lífið Fleiri fréttir Myndaveisla: Samstaða og stolt í algleymingi í Gleðigöngunni Með sex sjúkdóma og ólæknandi mein en lætur ekkert stoppa sig Missti höndina viku fyrir sextán ára afmælisdaginn Hommar, lesbíur, trans fólk og fleiri sameinast í gleðinni Fréttatía vikunnar: Gleðigangan, hafmeyjustytta og handtaka Myndaveisla: Tröllatrukkur og Rolls Royce á svæðinu þegar hjónin gengu út Bay segir skilið við Smith Nígerísk hjón reisa glerkastala í Kjós og flytja inn tonn af blómum til að gifta sig aftur Endar örugglega sem 83 ára drottning í Gleðigöngunni Hver er Endakallinn frá Ibiza? Nígerískt stjörnubrúðkaup í Hallgrímskirkju „Magnað innra ferðalag“ að horfast í augu við saklausa barnið í sér Fyrrverandi eiginmaður Kelly Clarkson látinn Íhuga að skrifa bók um kaffihúsin á þúsund kílómetra hjólarúnti McConaughey glutraði niður tækifærinu í Titanic Orðin vön ferðamönnum í garðinum og fagnar komu þeirra Hvers vegna fær Innrásin frá Mars núll í einkunn? Stutt í að uppselt verði í heilt og hálft Þríbætti tíma kærastans í einni stærstu spyrnukeppni Evrópu Eftir þrettán ára nám fékk Saga bílpróf Ástralskur hommasirkus skemmtir börnum og fullorðnum í Tjarnarbíói Húsgögn úr afgöngum og fiskar í gosbrunninum Stjörnulífið: „Þessi ætlar að ríða þessa Verslunarmannahelgina“ Kveður föður sinn með tilvitnun í Hunter S. Thompson Walking Dead-leikkona látin Tók sterkan kjúklingabita í stað þess að styggja Íslendinga Gekk hringinn í kringum landið fyrir vannærð börn í Afríku Marín Manda og Hannes Frímann trúlofuð Terry Reid látinn Rekur sögu sósunnar sem allir elska: „Pítusósan fæddist í Asparfellinu“ Sjá meira