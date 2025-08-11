Stjörnulífið: Ástin, glimmer og ofurkroppar Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 11. ágúst 2025 10:24 Mikið var um að vera hjá stjörnum landsins í liðinni viku. Liðin vika var litrík og gleðileg þegar Hinsegin dagar fóru fram með pompi og prakt. Regnbogafánar blöktu, tónlist ómaði um götur Reykjavíkur og myndir úr Gleðigöngunni fylltu samfélagsmiðla af ást, glimmeri og fjölbreytileika. Þá voru sólríkar myndir af erlendum slóðum áberandi á samfélagsmiðlum og sóttu Íslendingar meðal annars tískuvikuna í Kaupmannahöfn. Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni. Tónlistarmaðurinn og glimmer kóngurinn Páll Óskar Hjálmtýsson og eiginmaður hans Edgar Antonio Lucena Angarita klæddust litríkum fiðrildabúningum í Gleðigöngunni á laugardaginn. View this post on Instagram A post shared by Páll Óskar (@palloskar) Hjónin María Rut Kristinsdóttir og Ingileif Friðriksdóttir, stofnendur Hinseginleikans, fögnuðu fjölbreytileikanum og ástinni með fjölskyldunni á Flateyri. View this post on Instagram A post shared by Ingileif Friðriksdóttir (@ingileiff) Áhrifavaldurinn og ljósmyndarinn Helgi Ómarsson fagnaði fjölbreytileikanum með unnusta sínum Pétri Sveinssyni. View this post on Instagram A post shared by Helgi Omarsson (@helgiomarsson) Felix Bergsson og Baldur Þórhallsson létu sig ekki vanta í gleðina og klæddu sig upp í tilefni dagsins. View this post on Instagram A post shared by Felix Bergsson (@felixbergsson) Tónlistarkonan Salka Sól Eyfeld birti fallega mynd frá deginum sem var afar sólríkur. View this post on Instagram A post shared by Salka Sól Eyfeld (@salkaeyfeld) TikTok stjarnan Brynhildur Gunnlaugs kann að njóta lífsins. View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs) Tónlistarmaðurinn Emmsjé Gauti fagnaði þriggja ára brúðkaupafmæli hans og eiginkonu sinnar Jovönu Miljevic í vikunni. View this post on Instagram A post shared by Emmsjé Gauti (@emmsjegauti) Bríet Isis hefur verið á ferðalagi um Ísland síðustu daga og vikur og haldið tónleika á fjölmörgum stöðum. View this post on Instagram A post shared by BRÍET (@brietelfar) Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, er stödd í Póllandi. View this post on Instagram A post shared by Katrín Jakobsdóttir (@katrinjakobsd) Kírópraktorinn Guðmundur Birkir Pálmason, eða Gummi Kíró, nýtur síðustu daga sumarsins í sólinni á Tenerife ásamt unnust sinni Línu Birgittu Sigurðardóttur og sonum hans tveimur. View this post on Instagram A post shared by G U M M I K Í R Ó (@gummikiro) Nýverið flutti tískudrottningin Elísabet Gunnarsdóttir ásamt fjölskyldu sinni til Stokkhólms í Svíþjóð þar sem þau eru að koma sér fyrir á nýju heimili. View this post on Instagram A post shared by Elísabet Gunnars (@elgunnars) Tónlistarmaðurinn Jón Jónsson og eiginkona hans Hafdís Björk Jónsdóttir tannlæknir hafa það gott á Ítalíu. View this post on Instagram A post shared by Jon Jonsson (@jonjonssonmusic) Fyrirsætan og athafnamaðurinn Rúrik Gíslason er staddur í fríi með fjölskyldunni á Mallorca. View this post on Instagram A post shared by Rurik Gislason (@rurikgislason) Vinkonurnar og raunveruleikastjörnurnar, Sunneva Einarsdóttir og Hildur Sif Hauksdóttir, njóta lífsins á ströndinni í sólríku umhverfi á Mallorca á Spáni. View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss) View this post on Instagram A post shared by hildur sif hauks (@hildursifhauks) Fatahönnuðurinn Hildur Yeoman birti fallega myndusyrpu úr fríi fjölskyldunnar á gríku eyjunni Milos. View this post on Instagram A post shared by Hilduryeoman (@hilduryeoman) Áhrifavaldarnir Arnar Gauti, betur þekktur sem Lil Curly, og Brynja Bjarna Anderiman fögnuðu eins árs sambandsafmæli sínu í vikunni. View this post on Instagram A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa) Sigríður Margrét markaðsfræðingur og áhrifavaldur fylgdist með nýjustu trendunum á tískuvikunni í Kaupmannahöfn. View this post on Instagram A post shared by Sigridur Margret (@sigridurr) Stjörnulífið Ástin og lífið Tímamót Tengdar fréttir Stjörnulífið: „Þessi ætlar að ríða þessa Verslunarmannahelgina“ Íslendingar skemmtu sér konunglega um Verslunarmannahelgina, fjölmargir djömmuðu í rigningunni í Vestmannaeyjum, aðrir ferðuðust innanlands og sumir fækkuðu fötum í útlandinu. 6. ágúst 2025 09:32 Stjörnulífið: „Who the fuck is Kaleo?“ Ástin og gleðin var við völd í síðastliðinni viku. Fræga fólkið var duglegt á ferðalögum, bæði innanlands og erlendis. 28. júlí 2025 13:32 Stjörnulífið: „Hann er pabbi minn" Ást og gosmengun einkenndu andrúmsloftið í síðastliðinni viku og stjörnur landsins nutu lífsins eins og þeim einum er lagið hvort sem það var í brúðkaupum, afmælum, útlandaferðum eða öðru elegant fjöri. 21. júlí 2025 10:23 Stjörnulífið: „Engar áhyggjur við erum ekki skilin" Sólin heiðraði okkur með nærveru sinni um helgina og ástin sveif yfir vötnum í ótal brúðkaupum. Stjörnur landsins héldu áfram að njóta lífsins til hins ítrasta hérlendis og erlendis, hvort sem það var í sundfötum eða fullklædd. 14. júlí 2025 09:51 