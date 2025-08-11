Lífið

Stjörnulífið: Ástin, glimmer og ofurkroppar

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Mikið var um að vera hjá stjörnum landsins í liðinni viku.
Mikið var um að vera hjá stjörnum landsins í liðinni viku.

Liðin vika var litrík og gleðileg þegar Hinsegin dagar fóru fram með pompi og prakt. Regnbogafánar blöktu, tónlist ómaði um götur Reykjavíkur og myndir úr Gleðigöngunni fylltu samfélagsmiðla af ást, glimmeri og fjölbreytileika. Þá voru sólríkar myndir af erlendum slóðum áberandi á samfélagsmiðlum og sóttu Íslendingar meðal annars tískuvikuna í Kaupmannahöfn.

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Tónlistarmaðurinn og glimmer kóngurinn Páll Óskar Hjálmtýsson og eiginmaður hans Edgar Antonio Lucena Angarita klæddust litríkum fiðrildabúningum í Gleðigöngunni á laugardaginn.

Hjónin María Rut Kristinsdóttir og Ingileif Friðriksdóttir, stofnendur Hinseginleikans, fögnuðu fjölbreytileikanum og ástinni með fjölskyldunni á Flateyri.

Áhrifavaldurinn og ljósmyndarinn Helgi Ómarsson fagnaði fjölbreytileikanum með unnusta sínum Pétri Sveinssyni.

Felix Bergsson og Baldur Þórhallsson létu sig ekki vanta í gleðina og klæddu sig upp í tilefni dagsins.

Tónlistarkonan Salka Sól Eyfeld birti fallega mynd frá deginum sem var afar sólríkur.

TikTok stjarnan Brynhildur Gunnlaugs kann að njóta lífsins.

Tónlistarmaðurinn Emmsjé Gauti fagnaði þriggja ára brúðkaupafmæli hans og eiginkonu sinnar Jovönu Miljevic í vikunni. 

Bríet Isis hefur verið á ferðalagi um Ísland síðustu daga og vikur og haldið tónleika á fjölmörgum stöðum.

Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, er stödd í Póllandi.

Kírópraktorinn Guðmundur Birkir Pálmason, eða Gummi Kíró, nýtur síðustu daga sumarsins í sólinni á  Tenerife ásamt unnust sinni Línu Birgittu Sigurðardóttur og sonum hans tveimur.

Nýverið flutti tískudrottningin Elísabet Gunnarsdóttir ásamt fjölskyldu sinni til Stokkhólms í Svíþjóð þar sem þau eru að koma sér fyrir á nýju heimili.

Tónlistarmaðurinn Jón Jónsson og eiginkona hans Hafdís Björk Jónsdóttir tannlæknir hafa það gott á Ítalíu.

Fyrirsætan og athafnamaðurinn Rúrik Gíslason er staddur í fríi með fjölskyldunni á Mallorca.

Vinkonurnar og raunveruleikastjörnurnar, Sunneva Einarsdóttir og Hildur Sif Hauksdóttir, njóta lífsins á ströndinni í sólríku umhverfi á Mallorca á Spáni.

Fatahönnuðurinn Hildur Yeoman birti fallega myndusyrpu úr fríi fjölskyldunnar á gríku eyjunni Milos.

Áhrifavaldarnir Arnar Gauti, betur þekktur sem Lil Curly, og Brynja Bjarna Anderiman fögnuðu eins árs sambandsafmæli sínu í vikunni.

Sigríður Margrét markaðsfræðingur og áhrifavaldur fylgdist með nýjustu trendunum á tískuvikunni í Kaupmannahöfn.

Stjörnulífið Ástin og lífið Tímamót

Tengdar fréttir

Stjörnulífið: „Hann er pabbi minn“

Ást og gosmengun einkenndu andrúmsloftið í síðastliðinni viku og stjörnur landsins nutu lífsins eins og þeim einum er lagið hvort sem það var í brúðkaupum, afmælum, útlandaferðum eða öðru elegant fjöri. 

Stjörnulífið: „Engar áhyggjur við erum ekki skilin“

Sólin heiðraði okkur með nærveru sinni um helgina og ástin sveif yfir vötnum í ótal brúðkaupum. Stjörnur landsins héldu áfram að njóta lífsins til hins ítrasta hérlendis og erlendis, hvort sem það var í sundfötum eða fullklædd. 



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.