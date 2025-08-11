Superstore-leikari látinn

Bandaríski leikarinn Jon Miyahara, sem fór með hlutverk hins þögla Brett Kobashigawa í gamanþáttunum Superstore, er látinn, 83 ára að aldri.
Pennie Cappasola, dóttir Muyahara, staðfesti andlátið í samtali við bandaríska fjölmiðla á dögunum.
Leikarinn Colton Dunn, sem túlkaði Garrett í þáttunum, var fyrstur til að greina frá andlátinu í færslu á Instagram. Sagði hann Miyahara hafa verið frábæran mann sem hafi getað með sagt mikið með svipbrigðunum einum saman. „Hann var svo eftirminnilegur hluti Cloud 9 teymisins,“ sagði Dunn.
Í þáttunum Superstore segir frá starfsfólki stórverslunarinnar Cloud 9 í St Louis og er í þáttunum meðal annars tekið á málefnum stéttarfélaga, innflytjenda og stöðu láglaunafólks.
Muyahara túlkaði Brett í öllum sex þáttaröðum Superstore sem framleiddir voru á árunum 2015 til 2021.
Hann var einungis með eina línu í öllum þáttunum, en hann sagði „Oh shit“ þegar fellibylur skall á verslunina í annarri þáttaröð.
Aðrir leikarar sem léku í Superstore hafa margir minnst Miyahara á síðustu dögum.
