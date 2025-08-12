Eva Laufey og Haraldur stækka við sig á Skaganum Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 12. ágúst 2025 10:15 Eva Laufey og Haraldur hafa fest kaup á glæsilegu einbýlishúsi á Akranesi. Vísir/Hulda Margrét Hjónin, Eva Laufey Kjaran, dagskrárgerðarkona og markaðs-og upplifunarstjóri Hagkaups, og Haraldur Haraldsson deildarstjóri Icelandair Cargo, hafa fest kaup á 230 fermetra einbýlishúsi við Birkiskóga á Akranesi. Kaupverðið nam 145 milljónum króna. Kaupsamningur var undirritaður þann 6. júlí síðastliðinn. Nýverið settu Eva Laufey og Haraldur einbýlishús sitt við Reynigrund á Akranesi á sölu. Húsið seldist fyrir 115 milljónir króna. Aukin lofthæð og vandaðar innréttingar Húsið við Birkiskóga er rúmlega 230 fermetrar að stærð með bílskúr, byggt árið 1990. Stofa, borðstofa og eldhús eru samliggjandi í opnu rými með stórum gólfsíðum gluggum og aukinni lofthæð. Eldhúsið er prýtt hvítri og viðarlitaðri innréttingu með góðu skápaplássi og stórri eldhúseyju. Borðplötur eru úr hvítum kvartssteini. Úr eldhúsinu er útgengt á fallega timburverönd. Að framanverðu er steyptur pallur með heitum potti. Í húsinu eru samtals fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi, þar af er rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi með sturtu. Fastinn.is Fastinn.is Fastinn.is Fastinn.is Fastinn.is Fastinn.is Fastinn.is Hús og heimili Fasteignamarkaður Akranes Mest lesið „Dýrmætt að fá að hafa þetta svona persónulegt“ Lífið Eva Laufey og Haraldur stækka við sig á Skaganum Lífið Eigendaskipti á Kaffi Laugalæk: Breyta til en lofa sömu stemningu Lífið Nýr Rambo fundinn Bíó og sjónvarp Tekinn fullur, missti fjölskylduna og fékk krabbamein á sama árinu Lífið Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans Tónlist Ræðst framtíð grínmyndarinnar hér? Aumkunarverð endurvinnsla og ferskt framhald Gagnrýni Stöðugt á ferð og flugi með sterkari skrokk Lífið samstarf Leifur Andri og Hugrún trúlofuð Lífið Stjörnulífið: Ástin, glimmer og ofurkroppar Lífið Fleiri fréttir Eva Laufey og Haraldur stækka við sig á Skaganum „Dýrmætt að fá að hafa þetta svona persónulegt“ Eigendaskipti á Kaffi Laugalæk: Breyta til en lofa sömu stemningu Leifur Andri og Hugrún trúlofuð Fyrstu skrefin tekin á sama stað og símtalið um fæðinguna barst Stjörnulífið: Ástin, glimmer og ofurkroppar „Við ætlum að hlaupa fyrir hana Birtu okkar“ Tekinn fullur, missti fjölskylduna og fékk krabbamein á sama árinu Superstore-leikari látinn Mugison gekk í það heilaga við litla útiathöfn Krakkatían: Afmælistónleikar, maraþon og bílpróf Myndaveisla: Samstaða og stolt í algleymingi í Gleðigöngunni Með sex sjúkdóma og ólæknandi mein en lætur ekkert stoppa sig Missti höndina viku fyrir sextán ára afmælisdaginn Hommar, lesbíur, trans fólk og fleiri sameinast í gleðinni Fréttatía vikunnar: Gleðigangan, hafmeyjustytta og handtaka Myndaveisla: Tröllatrukkur og Rolls Royce á svæðinu þegar hjónin gengu út Bay segir skilið við Smith Nígerísk hjón reisa glerkastala í Kjós og flytja inn tonn af blómum til að gifta sig aftur Endar örugglega sem 83 ára drottning í Gleðigöngunni Hver er Endakallinn frá Ibiza? Nígerískt stjörnubrúðkaup í Hallgrímskirkju „Magnað innra ferðalag“ að horfast í augu við saklausa barnið í sér Fyrrverandi eiginmaður Kelly Clarkson látinn Íhuga að skrifa bók um kaffihúsin á þúsund kílómetra hjólarúnti McConaughey glutraði niður tækifærinu í Titanic Orðin vön ferðamönnum í garðinum og fagnar komu þeirra Hvers vegna fær Innrásin frá Mars núll í einkunn? Stutt í að uppselt verði í heilt og hálft Þríbætti tíma kærastans í einni stærstu spyrnukeppni Evrópu Sjá meira