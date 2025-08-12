Með um 300 tegundir af rósum í garðinum sínum

Áhugi á ræktun rósa er alltaf að aukast í görðum landsmanna og eru garðeigendur oft að ná ótrúlega góðum árangri með ræktunina. Gott dæmi um það er garður í Skeiða- og Gnúpverjahreppi þar sem eru um þrjú hundruð mismunandi tegundir af rósum ræktaðar.
Norrænir rósadagar hafa staðið yfir á Íslandi síðustu daga þar sem fjölmargir erlendir gestir komu til landsins til að hlusta á fræðsluerindi um rósarækt og skoða fallega rósagarða á höfuðborgarsvæðinu, Vestur- og Norðurlandi og á Suðurlandi. Hópurinn heimsótti meðal annars glæsilegan rósagarð um helgina hjá hjónunum í Ásaskóla í Skeiða- og Gnúpverjahreppi en það eru þau Katrín Sigurðardóttir og Stefán Guðmundsson.
„Þegar við fórum að skipuleggja garðinn þá fórum við að hugsa um hvaða plöntum við ættum að setja og væru fallegar og það er náttúrulega ekkert fallegra en rósir. Þær eru komnar nærri þrjú hundruð,“ segir Katrín.
Og eru þær að standa sig vel hérna í Skeiða og Gnúpverjahreppi eða hvað?
„Já, þetta eru náttúrulega bestu skilyrði á landinu, nei, en við njótum góðra daga á sumrin þegar þeir koma en það sem er kannski helst að stríða okkur er næturfrost á vorin, sem er meira hérna en við sjávarsíðuna,“ segir Stefán.
Allar rósirnar í Ásaskóla eru merktar en eitt beð vekur sérstaka athygli en það er F-lykilinn en þá er vísa til tónlistarinnar enda hjónin mikið tónlistarfólk.
„Í það fær ekki að fara neitt nema rósir, sem heita einhverju, sem tengist músík. Mozart er þarna og Consert og Píanó og meira að segja Ringó og Elvis og Roken roll. Þetta eru rósir, sem eru í því beði og það lítur út eins og F-lykilinn í músíkinni,“ segir Katrín alsæl.
Norrænu rósadagarnir er viðburður sem haldinn er annað hvert ár af Norræna rósafélaginu og aðildarfélögum þess á Norðurlöndum. Viðburðurinn færist á milli Norðurlandanna fimm: Svíþjóðar, Íslands, Finnlands, Noregs og Danmerkur.
„Rósaklúbburinn er ofvirkur klúbbur, sem er innan Garðyrkjufélagsins en hefur ákveðið sjálfstæði og þar er drífandi fólk eins og Ásta og fleiri,” segir Guðríður Helgadóttir, formaður Garðyrkjufélags Íslands.
„Þetta er fólkið, sem ræktar blómin, sem við deilum með vinum okkar og ættingjum þegar við gleðjumst. Þetta er blómið sem ilmar, sem gefur gleði með litum og þetta er blómið, sem stingur líka, sem man eftir að maður er lifandi, þetta er bara yndislegasta blóm á jörðinni,” segir Ásta Þorleifsdóttir, formaður Norræna Rósaklúbbsins.