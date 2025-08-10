Mugison gekk í það heilaga við litla útiathöfn Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 10. ágúst 2025 23:16 Mugison segir daginn hafa verið fullkomin. Facebook/Mugison Örn Elías Guðmundsson, betur þekktur undir listamannanafni sínu Mugison, og Rúna Esradóttir gengu í það heilaga í gær við fallega athöfn sem fór fram utandyra. Þau voru vígð í viðurvist foreldra og systkina. „Lítið sveitabrúðkaup með foreldrum og systkinum í gær, loksins erum við Rúna gift eftir 23 ára reynslutíma,“ segir Mugison í færslu sem hann birti á samfélagsmiðlum. Hjónin nýbökuðu hafa líkt og fyrr segir verið saman í á þriðja áratuginn og eiga saman tvo drengi en þau trúlofuðu sig í desember. Mugison bað Rúnu fyrir framan hundruð tónleikagesta í Hallgrímskirkju á síðustu tónleikum langs tóneleikaferðalags síns um allt landið. „Þetta var bara spontant hugmynd. Ég var ekki tilbúinn með neina ræðu. Þetta var að einhverju leyti bara unglingalegt hjá okkur,“ sagði Mugison í samtali við Morgunblaðið um bónorðið. Brúðkaup Ástin og lífið Tónlist Mest lesið Nígerísk hjón reisa glerkastala í Kjós og flytja inn tonn af blómum til að gifta sig aftur Lífið Með sex sjúkdóma og ólæknandi mein en lætur ekkert stoppa sig Lífið Missti höndina viku fyrir sextán ára afmælisdaginn Lífið Myndaveisla: Tröllatrukkur og Rolls Royce á svæðinu þegar hjónin gengu út Lífið Nígerískt stjörnubrúðkaup í Hallgrímskirkju Lífið Ungt fólk setur vínbændur í erfiða stöðu Matur Hver er Endakallinn frá Ibiza? Lífið Fréttatía vikunnar: Gleðigangan, hafmeyjustytta og handtaka Lífið Myndaveisla: Samstaða og stolt í algleymingi í Gleðigöngunni Lífið Mugison gekk í það heilaga við litla útiathöfn Lífið Fleiri fréttir Mugison gekk í það heilaga við litla útiathöfn Krakkatían: Afmælistónleikar, maraþon og bílpróf Myndaveisla: Samstaða og stolt í algleymingi í Gleðigöngunni Með sex sjúkdóma og ólæknandi mein en lætur ekkert stoppa sig Missti höndina viku fyrir sextán ára afmælisdaginn Hommar, lesbíur, trans fólk og fleiri sameinast í gleðinni Fréttatía vikunnar: Gleðigangan, hafmeyjustytta og handtaka Myndaveisla: Tröllatrukkur og Rolls Royce á svæðinu þegar hjónin gengu út Bay segir skilið við Smith Nígerísk hjón reisa glerkastala í Kjós og flytja inn tonn af blómum til að gifta sig aftur Endar örugglega sem 83 ára drottning í Gleðigöngunni Hver er Endakallinn frá Ibiza? Nígerískt stjörnubrúðkaup í Hallgrímskirkju „Magnað innra ferðalag“ að horfast í augu við saklausa barnið í sér Fyrrverandi eiginmaður Kelly Clarkson látinn Íhuga að skrifa bók um kaffihúsin á þúsund kílómetra hjólarúnti McConaughey glutraði niður tækifærinu í Titanic Orðin vön ferðamönnum í garðinum og fagnar komu þeirra Hvers vegna fær Innrásin frá Mars núll í einkunn? Stutt í að uppselt verði í heilt og hálft Þríbætti tíma kærastans í einni stærstu spyrnukeppni Evrópu Eftir þrettán ára nám fékk Saga bílpróf Ástralskur hommasirkus skemmtir börnum og fullorðnum í Tjarnarbíói Húsgögn úr afgöngum og fiskar í gosbrunninum Stjörnulífið: „Þessi ætlar að ríða þessa Verslunarmannahelgina“ Kveður föður sinn með tilvitnun í Hunter S. Thompson Walking Dead-leikkona látin Tók sterkan kjúklingabita í stað þess að styggja Íslendinga Gekk hringinn í kringum landið fyrir vannærð börn í Afríku Marín Manda og Hannes Frímann trúlofuð Sjá meira