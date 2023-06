Aron Elís, sem á að baki 17 A-landsleiki, er enn aðeins 28 ára gamall en ákvað að koma heim til Íslands og taka þátt í þeim spennandi hlutum sem eru í gangi í Víkinni.

Hann segist sjálfur hafa breyst mikið, og uppeldisfélag sitt hafa gjörbreyst, frá því að hann kvaddi Ísland eftir tímabilið 2014 og hóf atvinnumannaferil sinn hjá Aalesund í Noregi. Þaðan fór hann til OB í Danmörku þar sem hann lék í þrjú og hálft ár.

„Ég er mjög spenntur. Ég er búinn að liggja yfir því með fjölskyldunni hvað við vildum gera og á endanum komumst við að því að okkur litist best á þetta. Það voru einhverjir möguleikar á að vera áfram erlendis en þetta heillaði mest fannst mér,“ segir Aron en er hann ekki fullungur til að kveðja atvinnumennskuna strax?

Vildi frekar koma heim í betra ástandi

„Einhverjir gætu sagt það. En fyrir mér þá var ég búinn að ákveða að ef ég yrði úti þá þyrfti það að vera eitthvað virkilega spennandi, sem ég hefði alvöru „drive“ fyrir. Mér fannst ég ekki finna það úti, þó að það væru einhverjir möguleikar. Ég vildi ekki vera áfram úti bara til þess að vera úti. Frekar vildi ég koma heim í aðeins betra líkamlegu ástandi, og kýla á þetta með Víkingum sem eru auðvitað í mjög góðri stöðu í deild og bikar, og í Evrópukeppni. Það er mjög spennandi.“

Aron segir sitt hlutverk hjá Víkingi vera að viðhalda frábærum árangri síðustu ára og fyrir því sé hann spenntur. Samningur hans við félagið er til fjögurra ára svo að því fer fjarri að tjaldað sé til einnar nætur.

„Þvílíkt hrós á alla í kringum klúbbinn“

Víkingar eru á toppi Bestu deildarinnar og mæta KR í undanúrslitum Mjólkurbikarsins, svo útlitið er gott hjá þeim, eftir þrjá bikarmeistaratitla og langþráðan Íslandsmeistaratitil á síðustu fjórum árum. Mun betra en Aron óraði fyrir þegar hann flutti tvítugur af landi brott.

„Klárt mál. Þvílíkt hrós á alla í kringum klúbbinn; stjórn, þjálfara og leikmenn. Það er búið að umbylta klúbbnum í raun og veru. Þó að við höfum komist í Evrópukeppni áður en ég fór út þá er staðan önnur núna og það sést hve mikil vinna hefur verið lögð í að koma félaginu þangað.

Ég er gríðarlega stoltur af því sem Víkingur og þakklátur að vera kominn aftur. Það væri ekkert skemmtilegra en að byrja að lyfta bikurum með uppeldisklúbbnum. Það eru ekki margir leikmenn sem fá að gera það og nú er mitt að hjálpa liðinu að klára dæmið,“ segir Aron sem staddur er erlendis í fríi en væntanlegur til landsins.

Einn dáðasti sonur Víkings

2013 bestur, efnilegastur og markahæstur

2014 Skærasta ungstirni efstu deildar

Atvinnumaður í Noregi og Danmörku

Leikmaður ársins hjá OB 2021

32 yngri landsleikir

17 A-landsleikir, eitt mark



Aron Elís Þrándarson pic.twitter.com/LlGtg7OLZ6 — Víkingur (@vikingurfc) June 27, 2023

Hans fyrsti leikur gæti orðið gegn KR í Bestu deildinni 23. júlí en Aron verður að öllum líkindum ekki gjaldgengur í leikjunum við Riga í 1. umferð undankeppni Sambandsdeildar Evrópu, 13. og 20. júlí, þar sem að félagaskiptaglugginn opnast ekki fyrr en 18. júlí. Aron getur þess þó að verið sé að skoða hvort einhver möguleiki sé til þess að spila Evrópuleikina.

„Spilaði nánast ekki vörn áður en maður fór út“

Aron kvaddi deildina sem afar sóknarsinnaður, skemmtilegur og skapandi miðjumaður en hefur færst aftar á völlinn í atvinnumennskunni, frá því að viðtalið hér að neðan var tekið kveðjusumarið 2014.

„Það er klárt mál að maður hefur breyst sem leikmaður. Maður spilaði nánast ekki vörn áður en maður fór út og þurfti svo að læra það alveg frá grunni. Það hefur gengið vel líka og ég er „box to box“-týpa núna, en hef líka spilað sem miðvörður og hægri bakvörður á fínu „leveli“. Ég get því leyst margar stöður en mín besta staða er sem „box to box“-miðjumaður,“ segir Aron sem eins og fyrr segir hefði vel getað haldið áfram í atvinnumennsku en vill þess í stað landa titlum með sínu uppeldisfélagi.

„Ég ætla ekki að ljúga því að bestu lið Evrópu hafi verið á eftir mér en ég var með möguleika á fínu stigi á Norðurlöndum. En ég er búinn að vera úti í níu ár núna og vildi alveg ferska áskorun, sem ég myndi brenna fyrir. Það er auðvitað geggjað að minn uppeldisklúbbur sé í þessari stöðu, að geta verið að berjast um titla og reyna að komast lengra í Evrópukeppni, sem er auðvitað dýrmætt fyrir Íslands hönd. Þetta er spennandi og ég hlakka mikið til að byrja.“