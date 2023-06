Hinn 17. júní síðastliðinn voru tveir fluttir á sjúkrahús og einn handtekinn úr hópi byggingarverkamanna sem voru við vinnu við hús á Seltjarnarnesi. Lögregla mætti á svæðið með mikinn viðbúnað, en samkvæmt upplýsingum frá henni hafði komið upp ágreiningur sem endaði með því að bareflum var beitt, áður en aðrir vinnufélagar mannanna skárust í leikinn.

Í kjölfarið var gefin út ákæra á hendur Nazari Hafizullah í tveimur liðum.

Fyrst var hann ákærður fyrir tilraun til manndráps með því að hafa komið aftan að samstarfsfélaga sínum, sem sat fyrir utan húsið sem var í byggingu, og fyrirvaralaust slegið hann ítrekað með klaufhamri og jarðhaka í höfuð og búk. Maðurinn þríhöfuðkúpubrotnaði við árásina og hlaut þar að auki eymsl á brjóstkassa, mar og bólgur víðsvegar á líkamanum og brot hægra megin á rifbeinum.

Í öðrum ákærulið var maðurinn ákærður fyrir aðra tilraun til manndráps, en til vara sérstaklega hættulega líkamsárás, með því að hafa komið aftan að öðrum vinnufélaga og fyrirvaralaust slegið hann í höfuðið með klaufhamri, aftan á hvirfilinn rétt við hálsinn, þannig að maðurinn hlaut skurð aftan við vinstra eyra.

Í nóvember síðastliðnum var Hafizullah dæmdur til þriggja og hálfs árs fangelsisvistar, auk þess til að greiða brotaþolunum tveimur skaðabætur, öðrum þeirra 2,1 milljón og hinum 400 þúsund krónur.

Þyngdi dóminn umtalsvert

Ríkissaksóknari skaut málinu til Landsréttar og krafðist þess að sakfelling Hafizullah yrði staðfest og að refsing hans yrði þyngd. Hann krafðist hins vegar sýknu af ákæru um tilraun til manndráps og að háttsemi hans yrði heimfærð undir ákvæði hegningarlaga um stórfellda líkamsárás.

Landréttur sakfelldi hann fyrir tilraun til manndráps gagnvart öðrum vinnufélaganum með vísan til þess að hending ein hafi ráðið því að lífshættulega áverka leiddi ekki af atlögunni og að Hafizullah hafi ekki getað dulist að mannbani gæti hlotist af verknaðinum en hann látið sér það í léttu rúmi liggja.

Þá var hann einnig sakfelldur fyrir stórfellda líkamsárás geng hinum vinnufélaganum.

Sagðist bara hafa ætlað að lemja vinnufélagana

Fyrir Landsrétti var Hafizullah meðal annars spurður um hljóð- og myndupptöku úr búkmyndavél lögreglu af vettvangi í umrætt sinn, en í hinum áfrýjaða dómi kemur fram að hann hafi í kjölfar handtöku og eftir að gætt hafði verið réttarfarsákvæða, viðhaft eftirfarandi ummæli: „This guy want to kill me, I want to kill him.“

Hafizullah kvaðst ekki hafa séð þessa upptöku og neitaði því að hafa sagst hafa ætlað að drepa mennina. Í ljósi framburðar ákærða var upptakan spiluð við aðalmeðferðina en á henni má heyra hann viðhafa ummælin sem að framan greinir. Nánar spurður um þetta kvaðst hann ekki hafa meint það sem hann sagði. Hann tók fram að hann hefði ætlað að lemja brotaþola en ekki drepa þá

Ekki talið unnt að líta til refsilækkunarákvæðis

Í niðurstöðum Landsréttar segir að litið hafi verið til þess hvort ákvæði almennra hegningarlaga, sem heimilar refsilækkun fyrir tilraunabrot. Ákvæðið hljóðar svo:

„Fyrir tilraun til brots má dæma lægri refsingu en mælt er um fullframin brot. Skal það einkum gert, þegar af tilrauninni má ráða, að brotamaðurinn sé ekki eins hættulegur og vilji hans ekki eins harðnaður og ætla má, að sé um menn, sem fullfremja slík brot.“

Í dómi Landsréttar segir að vísan til þess sem rakið hafði verið um verknað Hafizullah og huglæga afstöðu hans á verknaðarstundu sé ekki unnt að hafa hliðsjón af ákvæðinu við ákvörðun refsingar.

Með vísan til þess og forsenda héraðsdóms um ákvörðun refsingar var Hafizullah dæmdur til fimm og hálfs árs fangelsisvistar. Þá var ákvörðun héraðsdóms um 2,1 milljóna króna skaðabætur til handa annars vinnufélagans staðfestur og skaðabætur hins hækkaðar upp í 800 þúsund krónur.

Dóm Landsréttar má lesa hér.