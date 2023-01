Lisa Loring, neðri röð til vinstri, í hlutverki Wednesday Addams. Getty

Erlendir fjölmiðlar hafa eftir Vanessa Foumberg, dóttur Loring, að hún hafi andast á sjúkrahúsi á laugardag eftir að hafa fengið heilablóðfall.

Loring var einungis fimm ára gömul þegar hún lék Wednesday Addams í sjónvarpsþáttum sem byggðu á teiknimyndum Charles Addams. Þættirnir voru framleiddir á árunum 1964 til 1966.

Túlkun Loring á persónunni Wednesday Addams átti eftir að veita mörgum þeim sem síðar áttu eftir að túlka persónuna, innblástur.

Eftir að hafa slegið í gegn í þáttunum um Addams-fjölskylduna lék hún í þáttunum The Pruitts of Southampton og njósnamyndinni The Girl from U.N.C.L.E. Síðar átti hún eftir að leika í sápuóperunni As the World Turns.

Hún var um tíma gift klámmyndaleikaranum Jerry Butler en þau skildu árið 1992.

Loring lætur eftir sig tvær dætur – Marianne og Vanessa – og tvö barnabörn.