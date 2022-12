Vinir Daníels gleymdu aldeilis ekki fimm ára gömlu loforði

„Hún er rugluð. Þetta er eitthvað mesta rugl sem ég hef séð. Mér líður eins og ég sé fimm ára. Ég er ekki að grínast. Mér er illt í kinnunum. Ég er búinn að brosa ómeðvitað í einn og hálfan tíma.“

Þannig svaraði Daníel spurningu blaðamanns í hléi hvernig myndin væri. Fyrir þá sem ekki vita er um að ræða myndina Avatar - The Way of Water. Þetta er önnur myndin sem James Cameron gerir um söguheim Avatar og gerist hún rúmum áratug eftir fyrri myndina, sem frumsýnd var árið 2009.

Sú fyrri vakti mikla athygli, ekki síst hjá Daníel Óskari.

„Ég er ruglaður aðdáandi. Ég fór held ég tvisvar á myndina í bíó og það gerði eitthvað fyrir mig þegar ég heyrði að það kæmi út önnur mynd,“ segir Daníel.

Hverfum til ársins 2017. Daníel horfði á myndina þrisvar í nóvember það ár. Ekki hafði hún versnað með árunum.

„Ég gerði loforð við besta vin minn að þegar mynd tvö kæmi út þá myndi ég mæta blár í bíó.“

Óhætt er að segja að Daníel og Arngrímur stílisti hafi gert góða hluti á þremur tímum í dag.

Koma myndarinnar hefur fresta en kórónuveirufaraldurinn truflaði það eins og svo margt annað. En svo styttist í frumsýningu og Daníel Óskar bókaði tíu sæti í Egilshöll á frumsýningarkvöldið. Hann var ekki lengi að manna þau sæti og í framhaldinu fóru vinir hans að minna hann á fimm ára gamalt loforð.

„Strákarnir minna mig á að ég skuldi bláa mætingu. Ég hugsaði að ég yrði að henda mér í þetta og var svo eitthvað að grínast með þetta í vikunni.“

Daníel Óskar er hluti af dúettnum Sprite Zero Klan sem fjallað var um á Vísi í sumar.

Að mæta sem Avatar í bíó kostar skipulagningu og vinnu, og góðan vin. Kynnum til sögunnar Arngrím Brodda Einarsson. Sá skellti sér í Partýbúðina í gærkvöldi, útskýrði verkefnið fyrir höndum og fékk góð ráð.

„Svo bað ég um frí í vinnunni í dag. Ég hafði enga góða ástæðu, bara að ég væri að fara í bíó og þyrfti að græja búnað.“

Daníel Óskar búinn að koma sér vel fyrir.

Þeir Arngrímur tóku á að giska þrjár klukkustundir í að hafa Daníel Óskar til. Gera hann að Avatar. Reyndar segir Daníel að þeir hafi verið aðeins of fljótir. Hafi lokið verkefninu klukkan fjögur þegar enn voru fimm klukkustundir í sýningu.

„Ég er búinn að vera eins og vitleysingur í dag. Úti í búð og svo hef ég ekkert getað lagst niður eða sest.“

Vinirnir komu svo af fjöllum þegar Daníel sýndi þeim búninginn.

„Þeir eru bara, hvað er í gangi?“

Á meðan símtali við blaðamann stóð gerði Daníel tvisvar hlé á símtali til að stilla sér upp á mynd. Yngri kynslóðin í bíóinu vildi fá mynd af sér með Avatar kvöldsins.

„Litlu krakkarnir vilja fá myndir. Þetta er ógeðslega gaman.“

„Koma svo!“

Hann hefði þó þegið að það hefði verið aðeins hlýrra úti þessa dagana. Það væri djöfull kalt. Við bætist að þegar Daníel Óskar yfirgefur bíóið eftir miðnætti í nótt mun hann ganga út í snjóinn sem kyngir á höfuðborgarsvæðinu.

Aðspurður hvernig hann ætli að ná litnum af sér segir hann:

„Ekki hugmynd! Í þokkabót er ég með ofnæmi fyrir öllum svona efnum. Ég gæti verið frá næstu vikuna!“

Þá kemur sér vel að hann er starfsmaður í Lágafellsskóla í Mosfellsbæ, gamla grunnskólanum sínum. Þar styttist í jólafrí. Hann segist þó hafa orðið aðeins vandræðalegur í kvöld þegar hann keypti sér popp og Haribo, bláan að sjálfsögðu.

„Það var strákur í 10. bekk að afgreiða mig,“ segir Daníel Óskar hress.