Vildu ekki sjá kvennaliðið undir þeirra hatti þótt þær beri sama nafn

Medlemmene i Lillestrøm Sportsklubb sa et rungende nei til innlemmelse av LSK Kvinner i kveld.



Avstemningen på det ekstraordinære årsmøtet i eliteserieklubben levnet ingen tvil: 151 stemte imot, mens bare 7 personer stemte for av de 158 stemmeberettigede på Åråsen.



Via VG pic.twitter.com/a3HoreCklj