12 dagar í Idol: Bubba var nóg boðið og stormaði út

Benedikt spreytti sig á laginu You Raise Me Up. Þó svo að flutningurinn hafi ekki heillað dómara, heillaði húðflúr hans af skjaldarmerkinu þá upp úr skónum.

„Ég vildi að röddin þín væri eins flott og tattúið á bringunni á þér,“ sagði dómarinn Sigga Beinteins. Einar Bárðar, formaður dómnefndar, ákvað að lokum að hleypa Benedikt áfram, húðflúrsins vegna.

„Ég tek ekki þátt í þessu!“

Þegar í Salinn var komið, flutti Benedikt lagið Thank You for the Music. Dómarinn Páll Óskar virtist hrifinn en það voru ekki allir í dómnefndinni sammála. Dómaranum Bubba Morthens var lítt skemmt og vildi að Benedikt yrði sendur heim.

„Ég tek ekki þátt í þessu! Ég ætla fara borða, þið skuluð bara klára þetta. Ég nenni ekki að vera með ykkur í þessu,“ sagði Bubbi og stormaði út.

„Við erum að reyna gera þetta í alvörunni! Við erum ekki að fíflast hérna. Það gengur ekki að hafa þennan mann inni,“ heyrðist hann segja eftir að hann hafði yfirgefið svæðið.

Eftirminnilegasti keppandi þriðju þáttaraðar

Það fór þó á endanum svo að Benedikt var sendur heim þetta kvöld. En þegar að úrslitakvöldinu var komið, var ákveðið að fá Benedikt til þess að koma fram í Vetrargarðinum í Smáralind.

Atriði Benedikts hafði þá verið valið sem eitt af eftirminnilegustu atriðum þáttaraðarinnar, ásamt atriði þeirra Arnars og Gunnars.

Að lokum var svo haldin kosning á milli atriðanna tveggja í beinni útsendingu. Úrslit símakosningarinnar leiddu það í ljós að Benedikt Van Hoof var eftirminnilegasti keppandi þriðju þáttaraðar Idol.

Klippa: Benedikt Van Hoof - Þriðja þáttaröð Idol