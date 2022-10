Þessa viku munum við birta eina tilnefningu á dag til Hönnunarverðlauna Íslands 2022 í samstarfi með Hönnunarmiðstöð Íslands.





Rökstuðningur dómnefndar:

Þjónustuhúsið við Laufskálavörðu stendur auðmjúk sem látlaust, manngert skýli andspænis íslensku náttúrunni - án þess að keppa við hana og án þess að vera lýti í umhverfinu. Byggingin er teiknuð af Stáss arkitektum. Það er aðeins 30m2 að stærð og stakstætt á Mýrdalssandi við þjóðveginn. Hér er þarfamiðuð nálgun leiðarstefið við að skapa úthugsaðan og nytsamlegan áningarstað í víðáttunni. Ólíkum notkunarmöguleikum er tvinnað saman á fáum fermetrum sem samanstanda af salernisaðstöðu, þvottaaðstöðu, útsýnispalli, hvíldarbekk, og aðstöðu fyrir hjólreiðafólk.

Byggingin er hagnýt og beinir athygli að náttúrunni og býður upp á að fólk njóti hennar án þess að á henni sé traðkað. Vegfarendur geta nýtt sér hana til að leita skjóls ef illa viðrar eða til að náð áttum á útsýnispallinum á þaki byggingarinnar þar sem útsýni er yfir að Mýrdalsjökli og eldstöðinni Kötlu. Hönnunin er sérlega góð fyrirmynd faglegrar umgjarðar, sem mætti útfæra víðar um landið.

Um verkefnið:

Markmiðið í hönnun þjónustuhúsins við Laufskálavörðu var að færa þessa nauðsynlegu þjónustu við þjóðveginn upp á hærra plan. Í byggingunni tvinnast saman ólíkir notkunarmöguleikar þ.e. salernisaðstaða, útsýnispallur, þvottaaðstaða, hvíldarbekkur og aðstaða fyrir hjólreiðafólk. Allir þessir ólíku þættir er samtvinnaðir í eina heild. Sú krafa er gerð til arkitektúrsins að vera ekki einungis rammi um aðstöðu heldur einnig órjúfanlegur hluti af umhverfi sínu og færi náttúruupplifun notandans upp á hærra plan, sem samræmist staðnum, náttúrunni og útsýninu.

Um hönnuðina:

STÁSS Arkitektar er stofnað árið 2008 af þeim Árnýju Þórarinsdóttur og Helgu Guðrúnu Vilmundardóttur. Árný útskrifaðist sem MA, Master of Arts in Architecture frá Arkitektskolen i Aarhus í júní 2007 af deildinni “Arkitektúr og fagurfræði” Helga Guðrún útskrifaðist sem MA, Master of Arts in Architecture frá Det Kongelige kunstakademiet arkitektskole í janúar 2008 af deildinni ”Arkitektúr/þróun byggðar í borgum”.

Dómnefnd Hönnunarverðlauna Íslands skipa þau Sigríður Sigurjónsdóttir, hönnuður og safnstjóri Hönnunarsafns Íslands sem er formaður dómnefndar, María Kristín Jónsdóttir, hönnuður, varaformaður, Ragna Fróðadóttir, hönnuður, Þorleifur Gunnar Gíslason, hönnuður, Arna Sigríður Mathiesen, arkitekt, Margrét Kristín Sigurðardóttir fyrir Samtök Iðnaðarins og Daniel Byström, hönnuður og stofnandi Design Nation.

Um verðlaunin

Hönnunarverðlaun Íslands varpa ljósi á mikilvægi og gæðum íslenskrar hönnunar og arkitektúrs, enda er vægi hönnunar í menningu, samfélagi og viðskiptalífi alltaf að aukast.

Hönnunarverðlaun Íslands beina sjónum að því besta sem gert er á sviði hönnunar og arkitektúrs á Íslandi um leið og einstaka hönnuðum eða hópum hönnuða er veitt mikilvæg viðurkenning.

Verðlaunaafhendingin fer fram þann 17. nóvember næstkomandi ásamt samtali tengdum verðlaununum. Þar verða veitt Hönnunarverðlaun Íslands, Heiðursverðlaun Hönnunarverðlauna Íslands og viðurkenning fyrir bestu fjárfestingu í hönnun ársins 2022. Taktu daginn frá!

Það er Miðstöð hönnunar og arkitektúrs sem stendur að verðlaununum, í samstarfi við Hönnunarsafn Íslands, Listaháskóla Íslands, Íslandsstofu og Samtök iðnaðarins.