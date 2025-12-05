Lífið

Plötuðu Sig­ríði Ander­sen til að stíga í al­vöru hunda­skít

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sigríður fékk að finna fyrir því.
Í síðasta þætti af Gott kvöld fékk Fannar Sveinsson Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins til að prakkarast með sér í Alþingishúsinu.

Það má með sanni segja að það hafi gengið upp og biðu þeir tveir í bílastæðakjallaranum eftir þingmönnum til að hrekkja.

Sigmundur tók til að mynda með sér hundaskít að heiman og kom fyrir utan hurð og vonuðust þeir félagar til að einhver myndi ganga á skítinn.

Enginn mætti og því brá Sigmundur á það ráð að hringja í Sigríði Andersen til að fá hana til að aðstoða sig á bílastæðahúsinu. Sigga var treg til að mæta niður en kom að lokum og gekk beint í hundaskítinn.

Þeir Benni og Fannar voru gestir í Varsjánni á Sýn Sport á þriðjudagskvöldið og staðfestu þeir þar að um hafi verið að ræða raunverulegan hundaskít en hér að neðan má sjá atvikið sjálft.

Klippa: Plötuðu Sigríði Andersen til að stíga í alvöru hundaskít
