Plötuðu Sigríði Andersen til að stíga í alvöru hundaskít Stefán Árni Pálsson skrifar 5. desember 2025 14:00 Sigríður fékk að finna fyrir því. Í síðasta þætti af Gott kvöld fékk Fannar Sveinsson Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins til að prakkarast með sér í Alþingishúsinu. Það má með sanni segja að það hafi gengið upp og biðu þeir tveir í bílastæðakjallaranum eftir þingmönnum til að hrekkja. Sigmundur tók til að mynda með sér hundaskít að heiman og kom fyrir utan hurð og vonuðust þeir félagar til að einhver myndi ganga á skítinn. Enginn mætti og því brá Sigmundur á það ráð að hringja í Sigríði Andersen til að fá hana til að aðstoða sig á bílastæðahúsinu. Sigga var treg til að mæta niður en kom að lokum og gekk beint í hundaskítinn. Þeir Benni og Fannar voru gestir í Varsjánni á Sýn Sport á þriðjudagskvöldið og staðfestu þeir þar að um hafi verið að ræða raunverulegan hundaskít en hér að neðan má sjá atvikið sjálft. Klippa: Plötuðu Sigríði Andersen til að stíga í alvöru hundaskít Gott kvöld