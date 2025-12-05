Kveður fasteignir fyrir kroppa Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. desember 2025 11:30 Árni Björn ásamt fyrrverandi samstarfsfélögum sem hann hefur nú kvatt fyrir þjálfunina. Árni Björn Kristjánsson, áhrifavaldur, hlaðvarpsstjórnandi og einkaþjálfari, hefur ákveðið að láta af störfum sem fasteignasali til að einbeita sér að þjálfun, bæði mark- og einkaþjálfun. Árni Björn greindi frá fregnunum í Instagram-færslu í gær. Árni og kona hans, Guðrún Ósk Maríasdóttir, hafi vakið mikla athygli með hlaðvarpi sínu, Taboo, þar sem ræða tæpitungulaust um kynlíf, sambönf og swing-lífstílinn sem þau stunda. „Það er komið að tímamótum í mínu lífi en ég hef látið af störfum sem fasteignasali. Ég er óendanlega þakklátur fyrir þann tíma og þá sérstaklega fyrir allt dásamlega fólkið sem ég aðstoðaði við að selja og kaupa draumaeignina sína,“ segir Árni í færslunni. Hann segist sérstaklega þakklátur Páli Pálssyni og Hafdísi Sveinbjörnsdóttur sem reyndust frábærir lærimeistarar og kenndu honum allt. „Ég er ennþá að klára nokkrar eignir og loka ýmsum endum en á nýju ári mun nýr kafli byrja. Aldrei að vita hvort ég snúi aftur að fasteignasölunni en eins og er þá er ég ótrúlega spenntur fyrir nýjum tímum,“ segir hann. Tilbúinn að betrumbæta heilsu fólks Árni segist hafa ákveðið að snúa sér aftur að einkaþjálfun sem er hans ástríða í lífinu. Hann brenni fyrir það að hjálpa fólki að betrumbæta heilsu þeirra. Árni Björn er duglegur að lyfta. „Ég er nú þegar byrjaður að markþjálfa og það gengur frábærlega! Andlega hliðin er eitthvað sem heillaði mig alltaf mjög mikið í þau 12 ár sem ég þjálfaði Crossfit og lyftingar og það er ótrúlega gaman að vera kominn með fleiri verkfæri í verkfæratöskuna mína svo ég geti aðstoðað fólk með þann part líka,“ skrifar hann. Hann muni á nýju ári einnig byrja að bjóða upp á fjarþjálfun og einkaþjalfun. „Með mína reynslu sem spannar yfir áratug tel ég mig í stakk búinn að hjálpa hverjum sem er að bæta heilsu sína, andlega sem og líkamlega,“ skrifar Árni sem hvetur fólk til að hafa samband vilji það hefja ferðalag sitt í átt að bættri heilsu. Færslu Árna má sjá hér að neðan: View this post on Instagram A post shared by Arni Bjorn (@arni_kristjansson) Tímamót Mest lesið Gefur út bók um reynsluna af því að vera útilokuð Menning Mortal Kombat-stjarna látin Lífið Hafði leitað árangurslaust að blóðföður sínum í áratugi Lífið Róandi skýjadansari er litur ársins 2026 Lífið „Það er hægt að búa til alvöru hasarmyndir á Íslandi“ Bíó og sjónvarp Chanel og Snorri eiga von á syni Lífið Stjórnmálamenn stigu trylltan dans í kjaftfullum Austurbæ Lífið Halda aðra tónleika á Íslandi fyrir þá sem misstu af Tónlist Forritararnir borðuðu sveppina til að ná að vera aðeins lengur en hinir Lífið „Ég er pínu meyr í dag“ Lífið Fleiri fréttir Róandi skýjadansari er litur ársins 2026 Mortal Kombat-stjarna látin Hafði leitað árangurslaust að blóðföður sínum í áratugi Chanel og Snorri eiga von á syni Forritararnir borðuðu sveppina til að ná að vera aðeins lengur en hinir Stjórnmálamenn stigu trylltan dans í kjaftfullum Austurbæ „Ég er pínu meyr í dag“ Örlög Ísrael í Eurovision ráðast á aðalfundi sem hefst í dag Erum við of heimsk til að nota gervigreind? Þessi eru tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna Fannar leitaði lengi að transbrauði „Mamma, ég gat þetta“ Opnar sig um kaupfíkn sem kviknaði þegar hún var sjö ára Gummi skíthræddur við Sigurjón Kjartans Þessi stóðu upp úr hjá Spotify í ár „Mig langar að elska þig alla daga, ævilangt“ „Lendir auðvitað í því að vera alltaf málaður upp sem voðalega vondur“ Siggi Ingvars og Alma Finnboga fjölga sér Talsmaður Hvíta hússins segir að Carpenter hljóti að vera heimsk Hræðilegra að syngja með Bítinu en að fara í fallhlífastökk Íslensk raunveruleikastjarna í Svíþjóð: „Þetta var fokking erfitt, sérstaklega fyrir líkamann“ „Þú veist þú varst að fara að reykja krakk, er það ekki?“ Halla fær að koma inn í eldhúsið tvisvar á ári Taka í gegn fjölskylduhús í Eyjum með einstöku útsýni Selfyssingar unnu Skjálftann með verki um hinsegin bakslag Ástin blómstrar hjá Arndísi Önnu og Lindu A-teens og tveir fyrrverandi sigurvegarar taka þátt í Melodifestivalen Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ „Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Sjá meira