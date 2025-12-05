Lífið

Árni Björn ásamt fyrrverandi samstarfsfélögum sem hann hefur nú kvatt fyrir þjálfunina.
Árni Björn Kristjánsson, áhrifavaldur, hlaðvarpsstjórnandi og einkaþjálfari, hefur ákveðið að láta af störfum sem fasteignasali til að einbeita sér að þjálfun, bæði mark- og einkaþjálfun.

Árni Björn greindi frá fregnunum í Instagram-færslu í gær. Árni og kona hans, Guðrún Ósk Maríasdóttir, hafi vakið mikla athygli með hlaðvarpi sínu, Taboo, þar sem ræða tæpitungulaust um kynlíf, sambönf og swing-lífstílinn sem þau stunda.

„Það er komið að tímamótum í mínu lífi en ég hef látið af störfum sem fasteignasali. Ég er óendanlega þakklátur fyrir þann tíma og þá sérstaklega fyrir allt dásamlega fólkið sem ég aðstoðaði við að selja og kaupa draumaeignina sína,“ segir Árni í færslunni.

Hann segist sérstaklega þakklátur Páli Pálssyni og Hafdísi Sveinbjörnsdóttur sem reyndust frábærir lærimeistarar og kenndu honum allt.

„Ég er ennþá að klára nokkrar eignir og loka ýmsum endum en á nýju ári mun nýr kafli byrja. Aldrei að vita hvort ég snúi aftur að fasteignasölunni en eins og er þá er ég ótrúlega spenntur fyrir nýjum tímum,“ segir hann.

Tilbúinn að betrumbæta heilsu fólks

Árni segist hafa ákveðið að snúa sér aftur að einkaþjálfun sem er hans ástríða í lífinu. Hann brenni fyrir það að hjálpa fólki að betrumbæta heilsu þeirra.

Árni Björn er duglegur að lyfta.

„Ég er nú þegar byrjaður að markþjálfa og það gengur frábærlega! Andlega hliðin er eitthvað sem heillaði mig alltaf mjög mikið í þau 12 ár sem ég þjálfaði Crossfit og lyftingar og það er ótrúlega gaman að vera kominn með fleiri verkfæri í verkfæratöskuna mína svo ég geti aðstoðað fólk með þann part líka,“ skrifar hann.

Hann muni á nýju ári einnig byrja að bjóða upp á fjarþjálfun og einkaþjalfun.

„Með mína reynslu sem spannar yfir áratug tel ég mig í stakk búinn að hjálpa hverjum sem er að bæta heilsu sína, andlega sem og líkamlega,“ skrifar Árni sem hvetur fólk til að hafa samband vilji það hefja ferðalag sitt í átt að bættri heilsu.

Tímamót


