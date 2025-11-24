Stanslaust stuð í sokkapartýi ársins Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 24. nóvember 2025 14:01 DJ Sóley Bjarna þeytti skífum í partýi hjá Amnesty. Aðsend Það var líf og fjör í árlegt sokkapartý Íslandsdeildar Amnesty International sem var haldið í versluninni Andrá Reykjavík á dögunum. Síðastliðin ár hafa sokkarnir notið vinsælda og eru þeir orðnir að reglubundinni fjáröflun samtakanna. Margt var um manninn og eflaust einhverjir sem tóku forskot á sæluna og ætla að setja sokkana í jólapakkann. Skilaboð sokkanna eru skýr. „Í ár langaði okkur til að sokkarnir töluðu til fólks sem hvatning til að nýta tjáningarfrelsið sitt og styðja við mannréttindabaráttuna. Við sjáum þar bakslag og ekki síður á Vesturlöndum. Við vildum að sokkarnir væru áminning um að hvert og eitt okkar getur haft áhrif ef við nýtum rödd okkar,“ segir Anna Lúðvíksdóttir framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International. Sokkarnir eru framleiddir í verksmiðju í Portúgal þar sem mikið er lagt upp úr sjálfbærni í framleiðsluferlinu. „Bómullin er formlega vottuð af „Cotton Made in Africa“ sem er staðall fyrir bómull í Afríku til að efla lífskjör smábænda og stuðla að umhverfisvænni bómullarframleiðslu samkvæmt ströngum skilyrðum.“ Hönnuður sokkanna í ár er Alexander Le Sage De Fontenay. Hér má sjá nánari upplýsingar um sölu á sokkunum og hér má sjá vel valdar myndir frá teitinu: Skilaboðin eru Hafðu áhrif! Aðsend Skvísur sáttar með sokkana. Aðsend Gestir voru í góðum gír.Aðsend Skál í sokka!Aðsend Steinunn og Eva Katrín eigendur Andrá Reykjavík. Aðsend Eva Einars hjá Amnesty í mjög góðum félagsskap.Aðsend Forsvarsmenn Amnesty International voru í skýjunum með viðburðinn.Aðsend Glæsilegar skvísur!Aðsend Bros og sokkar!Aðsend Skvísur fyrir mannréttindi!Aðsend Skál og sokkar!Aðsend Gestir nutu ljúfra tóna og festu kaup á sokkum.Aðsend DJ Sóley var í mega fíling.Aðsend Tíska og hönnun Mannréttindi Samkvæmislífið Mest lesið Þakklát að hafa prófað alls konar hluti Tíska og hönnun Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“ Lífið Hvers vegna halda 9/11-samsæriskenningar enn velli? Lífið Ljúffengir hafraklattar með kaffinu Lífið Ójöfn verkaskipting: Ég er útkeyrð og hef engan áhuga á kynlífi Lífið Udo Kier er látinn Bíó og sjónvarp Hjúkrunarfræðingurinn sem gerðist kúabóndi Lífið Tók á móti dóttur sinni á bílaplaninu: „Allt er gott sem endar vel‘“ Lífið Ástin blómstrar hjá Kristínu Ruth og Arnari Snæ Lífið Kenzen með 5 af topp 20 vörunum á Óskar appinu Lífið samstarf Fleiri fréttir Stanslaust stuð í sokkapartýi ársins Þakklát að hafa prófað alls konar hluti Tískukóngar landsins á bleiku skýi Ríghélt í sígarettuna niður tískupallinn Upplifir skotin oftast sem hrós „Ekki spá í hvað öðrum finnst“ Ungir „gúnar“ í essinu sínu Þau hlutu Hönnunarverðlaun Íslands Hætt að nota föt til að fela sig Klæddi sig upp sem hjákona eiginmannsins Telur Sweeney hafa verið blekkta í kjólinn Níu tilnefnd til Hönnunarverðlauna Íslands Sjóðheitt fyrir snjóstorm Skein skært í sögulegum gleðikonukjól Aldrei of seint að prófa sig áfram Dannaðar dömur mættu með dramað „Nú dýrka ég að vera vaxin eins og fæðing Venusar“ Hiti í Hringekjunni Virtist hvorki geta séð né andað Sænskur og sjóðheitur undir áhrifum BDSM Kasóléttur forystusauður, ungstirni og engilfagrar kanónur „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Betra sem hárbindi en tagl í Bríeti Léti aldrei sjá sig í ökklasokkum Gelluorkan í hæstu hæðum hjá Ginu Heitir pabbar í hlaupaklúbbi Skilnaðar-toppur í París Fann ástina í örlagaríkum kjól Sjá meira