Ungir „gúnar" í essinu sínu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 11. nóvember 2025 12:03 Það var mikið fjör í 66 Norður á laugardag. SAMSETT Það var líf og fjör hjá ungmennum landsins á laugardag í miðbænum þegar 66 Norður afhjúpaði nýjustu samstarfslínu sína við töffarana hjá Reykjavík Roses. Ásamt unglingunum voru ofurhjónin Nína Dögg og Gísli Örn meðal gesta og kynfræðingurinn Sigga Dögg lét sig heldur ekki vanta. Löng röð myndaðist við Hafnartorg fyrir opnun og stemningin var góð. Í fréttatilkynningu segir: „Síðastliðinn laugardag afhjúpaði 66°Norður aðra samstarfslínu sína með Reykjavik Roses. Samstarfið vakti mikla spennu og dró að sér fjölda gesta, þar sem löng röð myndaðist við Hafnartorg fyrir opnun." DJ Bjarki Vattness hélt uppi stemmingunni en línan er blanda af menningu Reykjavík Roses og arfleifð 66°Norður. Flíkurnar eru allar framleiddar í verksmiðjum 66°Norður." Hinir svokölluðu gúnar (e. goons) voru heldur betur sáttir með þessa línu, biðu rólegir í línu og nutu sín í botn. Gúns er tökuorð sem hefur notið mikilla vinsælda hjá ungmennum landsins og nær utan um unglingspilta sem eru gjarnan með buxurnar á hælunum, rokka húfur og sólgleraugu inni og fleira í þeim dúr. Hér má sjá myndir frá gleðinni: Stuð og stemning.Hjördís Jónsdóttir Nína Dögg Filippusdóttir og Gísli Örn Garðarsson hipp og kúl.Hjördís Jónsdóttir Magnús Sveinn frá Reykjavík Roses, betur þekktur sem Maggi vespa, gún foringi mikill.Hjördís Jónsdóttir #röðinHjördís Jónsdóttir Strákar í stuði.Hjördís Jónsdóttir Allir hressir.Hjördís Jónsdóttir Bergur Guðnason hönnuður hjjá 66 Norður og Arnar Leó eigandi RR.Hjördís Jónsdóttir Margt um unglinginn.Hjördís Jónsdóttir Strákar í stuði.Hjördís Jónsdóttir Máta úlpu.Hjördís Jónsdóttir Sáttir með kaupin.Hjördís Jónsdóttir Þessi biðu spennt eftir opnun.Hjördís Jónsdóttir DJ Bjarki Vattness þeytti skífum.Hjördís Jónsdóttir Loksins búið að opna.Hjördís Jónsdóttir Nýjar hettupeysur.Hjördís Jónsdóttir Sigga Dögg lét sig ekki vanta! Hjördís Jónsdóttir Feðginin María Sif Þorvaldsdóttir og Þorvaldur Ólafsson mátuðu bæði! Hjördís Jónsdóttir Kósí!Hjördís Jónsdóttir