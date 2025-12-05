Róandi skýjadansari er litur ársins 2026 Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. desember 2025 09:58 Skýjadansarinn er litur ársins 2026. Litafyrirtækið Pantone hefur valið lit ársins 2026 en að þessu sinni varð hvítleiti liturinn PANTONE 11-4201 fyrir valinu. Sá heitir á ensku Cloud Dancer sem mætti þýða sem Skýjadansari. Skýjadansarinn er litbrigði af hvítum (sem er reyndar oft sagt að sé ekki litur) eða gráum og er honum lýst af Pantone sem „bylgjóttum, jöfnum hvítum sem hefur verið fylltur friðsældartilfinningu“. Daufgrár eða dökkhvítur? Forstjóri Pantone, Leatrice Eiseman, segir Skýjadansarann hafa róandi áhrif í „ofsafengnu samfélagi,“ hann tengist nýju upphafi og þrá fólks eftir því að byrja upp á nýtt. Litafyrirtækið Pantone byrjaði með Pantone-litakóðunarkefnið á sjöunda áratugnum og hefur valið lit ársins árlega frá árinu 1999. Þegar kemur að valinu sigtar starfsfólk fyrirtækisins í gegnum núverendi menningarlandslag og reynir að spá fyrir um hvað muni bera hæst á næsta ári. Fyrst er litafjölskylda valin og síðan ákveðið litbrigði en að sögn Laurie Pressman, aðstoðarforstjóra Pantone, þá skiptir nafn litarins lykilmáli. Þegar maður heyrir nafn litar fær maður strax ákveðna mynd upp í hugann. Ross mætti í svakalegum kjól á Met Gala. Skýjadansarinn hefur komið fyrir víða á síðustu mánuðum, þar má nefna í glæsilegum síðkjól sem tónlistarkonan Diana Ross mætti í á galakvöld Metropolitan safnsins. Sömuleiðis má sjá hann í klæðnaði tónlistarkonunnar Rosalíu á plötunni Lux sem hefur verið útnefnd plata ársins af mörgum Rosalía í skýjadansaralitum. Fréttir ársins 2025 Tengdar fréttir Silkimjúkur kaffibrúnn er litur ársins 2025 Litafyrirtækið Pantone hefur tilkynnt um lit ársins 2025. Að þessu sinni varð PANTONE 17-1230 Mocha Mousse fyrir valinu. Líkt og nafnið gefur til kynna er liturinn kaffibrúnn, silkimjúkur og hlýr litatónn. 6. desember 2024 11:00 Ferskjulitaður hýjungur litur ársins Pantone hefur nú tilkynnt um lit ársins 2024. Liturinn kallast á ensku Peach Fuzz þýðir hýjungur. Peach er ferskja og liturinn í þeim tón. 9. desember 2023 14:16 Mest lesið Gefur út bók um reynsluna af því að vera útilokuð úr bransanum Menning Hafði leitað árangurslaust að blóðföður sínum í áratugi Lífið Mortal Kombat-stjarna látin Lífið „Það er hægt að búa til alvöru hasarmyndir á Íslandi“ Bíó og sjónvarp Chanel og Snorri eiga von á syni Lífið Halda aðra tónleika á Íslandi fyrir þá sem misstu af Tónlist Forritararnir borðuðu sveppina til að ná að vera aðeins lengur en hinir Lífið „Ég er pínu meyr í dag“ Lífið Ljósavinir fögnuðu í Sjálandi Lífið Stjórnmálamenn stigu trylltan dans í kjaftfullum Austurbæ Lífið Fleiri fréttir Mortal Kombat-stjarna látin Hafði leitað árangurslaust að blóðföður sínum í áratugi Chanel og Snorri eiga von á syni Forritararnir borðuðu sveppina til að ná að vera aðeins lengur en hinir Stjórnmálamenn stigu trylltan dans í kjaftfullum Austurbæ „Ég er pínu meyr í dag“ Örlög Ísrael í Eurovision ráðast á aðalfundi sem hefst í dag Erum við of heimsk til að nota gervigreind? Þessi eru tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna Fannar leitaði lengi að transbrauði „Mamma, ég gat þetta“ Opnar sig um kaupfíkn sem kviknaði þegar hún var sjö ára Gummi skíthræddur við Sigurjón Kjartans Þessi stóðu upp úr hjá Spotify í ár „Mig langar að elska þig alla daga, ævilangt“ „Lendir auðvitað í því að vera alltaf málaður upp sem voðalega vondur“ Siggi Ingvars og Alma Finnboga fjölga sér Talsmaður Hvíta hússins segir að Carpenter hljóti að vera heimsk Hræðilegra að syngja með Bítinu en að fara í fallhlífastökk Íslensk raunveruleikastjarna í Svíþjóð: „Þetta var fokking erfitt, sérstaklega fyrir líkamann“ „Þú veist þú varst að fara að reykja krakk, er það ekki?“ Halla fær að koma inn í eldhúsið tvisvar á ári Taka í gegn fjölskylduhús í Eyjum með einstöku útsýni Selfyssingar unnu Skjálftann með verki um hinsegin bakslag Ástin blómstrar hjá Arndísi Önnu og Lindu A-teens og tveir fyrrverandi sigurvegarar taka þátt í Melodifestivalen Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ „Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Radiohead frestar tónleikum sínum í Köben Sjá meira