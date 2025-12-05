Lífið

Róandi skýjadansari er litur ársins 2026

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Skýjadansarinn er litur ársins 2026.
Litafyrirtækið Pantone hefur valið lit ársins 2026 en að þessu sinni varð hvítleiti liturinn PANTONE 11-4201 fyrir valinu. Sá heitir á ensku Cloud Dancer sem mætti þýða sem Skýjadansari.

Skýjadansarinn er litbrigði af hvítum (sem er reyndar oft sagt að sé ekki litur) eða gráum og er honum lýst af Pantone sem „bylgjóttum, jöfnum hvítum sem hefur verið fylltur friðsældartilfinningu“. 

Daufgrár eða dökkhvítur?

Forstjóri Pantone, Leatrice Eiseman, segir Skýjadansarann hafa róandi áhrif í „ofsafengnu samfélagi,“ hann tengist nýju upphafi og þrá fólks eftir því að byrja upp á nýtt.

Litafyrirtækið Pantone byrjaði með Pantone-litakóðunarkefnið á sjöunda áratugnum og hefur valið lit ársins árlega frá árinu 1999. Þegar kemur að valinu sigtar starfsfólk fyrirtækisins í gegnum núverendi menningarlandslag og reynir að spá fyrir um hvað muni bera hæst á næsta ári.

Fyrst er litafjölskylda valin og síðan ákveðið litbrigði en að sögn Laurie Pressman, aðstoðarforstjóra Pantone, þá skiptir nafn litarins lykilmáli. Þegar maður heyrir nafn litar fær maður strax ákveðna mynd upp í hugann.

Ross mætti í svakalegum kjól á Met Gala.

Skýjadansarinn hefur komið fyrir víða á síðustu mánuðum, þar má nefna í glæsilegum síðkjól sem tónlistarkonan Diana Ross mætti í á galakvöld Metropolitan safnsins. Sömuleiðis má sjá hann í klæðnaði tónlistarkonunnar Rosalíu á plötunni Lux sem hefur verið útnefnd plata ársins af mörgum

Rosalía í skýjadansaralitum.
