Íslensk mæðgin slá í gegn í herferð Zöru Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 25. nóvember 2025 10:01 Kristín Lilja og Ari Ágústsson glæsileg mæðgin í herferð tískurisans Zöru. Zara Kids Fyrirsætan og lögfræðingurinn Kristín Lilja Sigurðardóttir hefur komið víða við í módelbransanum og tekið þátt í ýmsum verkefnum úti í heimi. Þar á meðal hefur hún nokkrum sinnum setið fyrir hjá tískurisanum Zöru ein, með eldri syni sínum Andra og nú í nýjustu herðferð fyrirtækisins slær Kristín Lilja í gegn með yngri syninum Ara. Kristín Lilja, sem er fædd árið 1997, og sambýlismaður hennar Ágúst Örn eiga saman þessa tvo drengi en Ari fæddist 6. maí síðastliðinn og er ungur farinn að stíga sín fyrstu skref í bransanum en móðirin segir ótrúlega skemmtilegt að geta tekið svona verkefni saman. View this post on Instagram A post shared by KRISTÍN LILJA SIGURÐARDÓTTIR👽 (@kristinliljas) Í viðtali á Vísi í haust ræddi hún spennandi verkefni sem voru fram undan og sagðist elska að geta tvinnað saman lögfræðinni, móðurhlutverkinu og fyrirsætustarfinu. Þá hafi áhugi samstarfsaðila frekar aukist en ella í kjölfar móðurhlutverksins. Kristín Lilja og Ari tóku sig einstkalega vel út í myndatökunni.Zara Kids „Ég hugsaði ekkert að þessi ferill væri búinn þegar ég var ólétt en einbeitti mér kannski frekar að lögfræðinni. Núna er tískubransinn líka þannig að það er í auknum mæli verið að leita að eldri konum. Konur yfir sextugt eru í dag að ganga tískupallana líka en það er líka sá aldur sem er kúnnahópurinn, ekki tvítugar stelpur og auðvitað meikar það sens, það er mikilvægt að ná til kúnnans," sagði hún meðal annars við Vísi. Instagram síða Zöru Kids birti í gær myndir af Kristínu Lilju og Andra og fór sú myndataka fram hér á Íslandi. Instagram síðan er með um 2,5 milljónir fylgjenda. View this post on Instagram A post shared by Zara Kids (@zarakids)