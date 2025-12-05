„RÚV plís ekki vera gungur og aumingjar“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 5. desember 2025 12:01 Páll Óskar Hjálmtýsson hefur sterkar skoðanir á þátttöku Ísrael í keppninni í ár. Vísir/Vilhelm Stjórn Ríkisútvarpsins liggur nú undir feldi vegna þátttöku Íslands í Eurovision eftir að ákveðið var í gær að leyfa Ísraelum að taka þátt. Fjögur lönd hafa þegar tilkynnt að þau muni draga sig úr keppni. Páll Óskar Hjálmtýsson skorar á stjórnina að segja Ísland úr keppni. Þátttaka Ísrael í keppninni á næsta ári var samþykkt á fundi aðildarþjóða Sambands evrópskra sjónvarpsstöðva í gær og hafa Írar, Hollendingar, Spánverjar og Slóvenar þegar tilkynnt að þeir muni ekki taka þátt í keppninni á nýju ári vegna þessa. Stefán Jón Hafstein stjórnarformaður RÚV segir ákvörðunina um þátttöku Ísrael vonbrigði, ákvörðun um þáttöku Íslands verði tekin á stjórnarfundi RÚV næsta miðvikudag. Stefán Eiríksson útvarpsstjóri er staddur á fundi EBU, hann segir málið í skoðun og ákvörðunar að vænta í næstu viku. Páll Óskar Hjálmtýsson söngvari er einn þeirra sem skorað hafa á RÚV að draga sig úr keppni. „Það að Ísrael fái að vera með núna eftir allt sem á undan er gengið þýðir bara einfaldlega að EBU eru gungur og þótt EBU séu gungur sem geti ekki sett mörk, sem geta ekki sett stríðsglæpamönnum mörk, þá þurfum við ekki að vera gungur.“ Geti vel haldið Söngvakeppni án Eurovision Ríkisútvarpið geti vel haldið Söngvakeppnina í vor líkt og síðustu ár þó Ísland dragi sig úr keppninni. „Við eigum frekar að vera í liði með Spáni, Írlandi, Hollandi og Slóveníu sem eru búin að setja mörk. Það skiptir máli að Spánn sé þarna, því þeir eru einir af stóru þjóðinni, það skiptir máli að Írland sé þarna því þeir hafa unnið oftast. Þannig þetta eru engir aukvissar í keppninni og við Íslendingar höfum tvisvar verið í öðru sæti, þannig við höfum víst rödd.“ Sé vilji meirihluta þjóðarinnar Það skipti máli að nota þá rödd, sniðganga sé albesta leiðin til að setja stríðsglæpamönnum mörk. Páll segist vera með einföld skilaboð til stjórnarmanna RÚV, að hlýða vilja meirihluta þjóðarinnar sem vilji ekki taka þátt verði Ísrael með. „Það er allt gert til þess að halda þessari þjóð inni þrátt fyrir allt sem á undan er gengið. Á sama tíma var ekkert mál að ýta Rússalandi út, það tók tvo sólarhringa að ýta Rússlandi út. Þannig tvöföldu skilaboðin eru yfirgengileg hjá EBU. Ekki vera EBU, ekki vera gungur, RÚV plís ekki vera gungur og aumingjar. Setjum mörk. Ekki taka þátt í Eurovision, ekki fyrr en Ísrael er endanlega komið út.“ Eurovision Mest lesið Gefur út bók um reynsluna af því að vera útilokuð Menning „RÚV plís ekki vera gungur og aumingjar“ Lífið Hafði leitað árangurslaust að blóðföður sínum í áratugi Lífið Mortal Kombat-stjarna látin Lífið Kveður fasteignir fyrir kroppa Lífið Róandi skýjadansari er litur ársins 2026 Lífið Jólalegasti garðurinn í hverfinu og töff jólaskreytingar inni og úti Lífið „Það er hægt að búa til alvöru hasarmyndir á Íslandi“ Bíó og sjónvarp Chanel og Snorri eiga von á syni Lífið Stjórnmálamenn stigu trylltan dans í kjaftfullum Austurbæ Lífið Fleiri fréttir Jólalegasti garðurinn í hverfinu og töff jólaskreytingar inni og úti „RÚV plís ekki vera gungur og aumingjar“ Kveður fasteignir fyrir kroppa Róandi skýjadansari er litur ársins 2026 Mortal Kombat-stjarna látin Hafði leitað árangurslaust að blóðföður sínum í áratugi Chanel og Snorri eiga von á syni Forritararnir borðuðu sveppina til að ná að vera aðeins lengur en hinir Stjórnmálamenn stigu trylltan dans í kjaftfullum Austurbæ „Ég er pínu meyr í dag“ Örlög Ísrael í Eurovision ráðast á aðalfundi sem hefst í dag Erum við of heimsk til að nota gervigreind? Þessi eru tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna Fannar leitaði lengi að transbrauði „Mamma, ég gat þetta“ Opnar sig um kaupfíkn sem kviknaði þegar hún var sjö ára Gummi skíthræddur við Sigurjón Kjartans Þessi stóðu upp úr hjá Spotify í ár „Mig langar að elska þig alla daga, ævilangt“ „Lendir auðvitað í því að vera alltaf málaður upp sem voðalega vondur“ Siggi Ingvars og Alma Finnboga fjölga sér Talsmaður Hvíta hússins segir að Carpenter hljóti að vera heimsk Hræðilegra að syngja með Bítinu en að fara í fallhlífastökk Íslensk raunveruleikastjarna í Svíþjóð: „Þetta var fokking erfitt, sérstaklega fyrir líkamann“ „Þú veist þú varst að fara að reykja krakk, er það ekki?“ Halla fær að koma inn í eldhúsið tvisvar á ári Taka í gegn fjölskylduhús í Eyjum með einstöku útsýni Selfyssingar unnu Skjálftann með verki um hinsegin bakslag Ástin blómstrar hjá Arndísi Önnu og Lindu A-teens og tveir fyrrverandi sigurvegarar taka þátt í Melodifestivalen Sjá meira