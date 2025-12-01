Heitustu pörin í húrrandi jólagír Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 1. desember 2025 20:00 Það var líf og fjör í opnunarteiti Húrra í Smáralind. Róbert Arnar Það var líf og fjör í jólateiti hjá tískuversluninni Húrra á fimmtudag en þessi vinsæla keðja opnaði nýverið útibú í Smáralind. Teymið frumsýndi sömuleiðis jólapappír við fögnuð gesta og stemningin var góð. View this post on Instagram A post shared by Húrra Reykjavík (@hurrareykjavik) Hér má sjá vel valdar myndir frá opnunarteitinu: Marteinn Högni var í fíling.Róbert Arnar Helga Sigrún í góðum félagsskap.Róbert Arnar Haukur á Yuzu var í stuði.Róbert Arnar Jólapappírinn til hægri.Róbert Arnar Edda Konráðsdóttir lét sig ekki vanta.Róbert Arnar Gyða Mjöll og Embla Óðinsdóttir glæsilegar.Róbert Arnar Þrjár kynslóðir af jólaskvísum!Róbert Arnar Glæsilegar!Róbert Arnar Strákar í stuði.Róbert Arnar Gestir á spjalli.Róbert Arnar Glæsiparið Jóhann og Embla Óðins.Róbert Arnar Ofurparið Helga Sigrún og Jón Davíð.Róbert Arnar Tveir Haukar tveir kokkar! Haukur Yuzu og Haukur Flatey Pizza.Róbert Arnar Haukar í gír.Róbert Arnar Margt um manninn.Róbert Arnar Embla Óðins og Edda hjá Litrófi saman með þessar glæsilegu umbúðir. Róbert Arnar Kolfreyja Sól Bogadóttir, betur þekkt sem Alaska, algjör pæja.Róbert Arnar Páldís og Embla í jólagír.Róbert Arnar Páldís Björk til vinstri verslunarstjóri Húrra Smáralind ásamt Emblu Óðinsdóttur markaðsstjóra Húrra.Róbert Arnar Eydís dansari var í stuði.Róbert Arnar Sigurður Stefán og Marteinn Högni prúðbúnir.Róbert Arnar Glæsipar!Róbert Arnar Sætar mæðgur.Róbert Arnar Lítill bræðingur.Róbert Arnar Stæll á þessum.Róbert Arnar Edda Konráðsdóttir og Embla Óðinsdóttir tískudrottningar.Róbert Arnar Gyða Mjöll, Sandra og Þórunn Birna markaðsskvísur Smáralindar voru í stuði!Róbert Arnar Guðni Bergs í góðum félagsskap.Róbert Arnar Jóló!Róbert Arnar Helga Sigrún, Embla Óðins og Jón Davíð.Róbert Arnar Húrra fólk í fíling.Róbert Arnar Samkvæmislífið Tíska og hönnun Jól Mest lesið Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Lífið Kim mældist með „litla heilavirkni“ Lífið Fagnaði 35 árum með stæl í Kólumbíu Lífið Þetta er fólkið sem fær listamannalaun 2026 Menning Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Menning Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Lífið Radiohead frestar tónleikum sínum í Köben Lífið „Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Lífið Nýtt lúxushótel við svarta strönd býður upp á kyrrð og fegurð Lífið samstarf Er hægt að njóta kynlífs þrátt fyrir mikla áfallasögu? Lífið Fleiri fréttir Heitustu pörin í húrrandi jólagír Skvísur á öllum aldri fögnuðu í Firðinum Íslensk mæðgin slá í gegn í herferð Zöru Sjóðheitar skvísur í feldsfíling Stanslaust stuð í sokkapartýi ársins Þakklát að hafa prófað alls konar hluti Tískukóngar landsins á bleiku skýi Ríghélt í sígarettuna niður tískupallinn Upplifir skotin oftast sem hrós „Ekki spá í hvað öðrum finnst“ Ungir „gúnar“ í essinu sínu Þau hlutu Hönnunarverðlaun Íslands Hætt að nota föt til að fela sig Klæddi sig upp sem hjákona eiginmannsins Sjá meira