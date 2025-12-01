Tíska og hönnun

Heitustu pörin í húrrandi jólagír

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör í opnunarteiti Húrra í Smáralind.
Það var líf og fjör í opnunarteiti Húrra í Smáralind. Róbert Arnar

Það var líf og fjör í jólateiti hjá tískuversluninni Húrra á fimmtudag en þessi vinsæla keðja opnaði nýverið útibú í Smáralind. 

Teymið frumsýndi sömuleiðis jólapappír við fögnuð gesta og stemningin var góð.

Hér má sjá vel valdar myndir frá opnunarteitinu: 

Marteinn Högni var í fíling.Róbert Arnar
Helga Sigrún í góðum félagsskap.Róbert Arnar
Haukur á Yuzu var í stuði.Róbert Arnar
Jólapappírinn til hægri.Róbert Arnar
Edda Konráðsdóttir lét sig ekki vanta.Róbert Arnar
Gyða Mjöll og Embla Óðinsdóttir glæsilegar.Róbert Arnar
Þrjár kynslóðir af jólaskvísum!Róbert Arnar
Glæsilegar!Róbert Arnar
Strákar í stuði.Róbert Arnar
Gestir á spjalli.Róbert Arnar
Glæsiparið Jóhann og Embla Óðins.Róbert Arnar
Ofurparið Helga Sigrún og Jón Davíð.Róbert Arnar
Tveir Haukar tveir kokkar! Haukur Yuzu og Haukur Flatey Pizza.Róbert Arnar
Haukar í gír.Róbert Arnar
Margt um manninn.Róbert Arnar
Embla Óðins og Edda hjá Litrófi saman með þessar glæsilegu umbúðir. Róbert Arnar
Kolfreyja Sól Bogadóttir, betur þekkt sem Alaska, algjör pæja.Róbert Arnar
Páldís og Embla í jólagír.Róbert Arnar
Páldís Björk til vinstri verslunarstjóri Húrra Smáralind ásamt Emblu Óðinsdóttur markaðsstjóra Húrra.Róbert Arnar
Eydís dansari var í stuði.Róbert Arnar
Sigurður Stefán og Marteinn Högni prúðbúnir.Róbert Arnar
Glæsipar!Róbert Arnar
Sætar mæðgur.Róbert Arnar
Lítill bræðingur.Róbert Arnar
Stæll á þessum.Róbert Arnar
Edda Konráðsdóttir og Embla Óðinsdóttir tískudrottningar.Róbert Arnar
Gyða Mjöll, Sandra og Þórunn Birna markaðsskvísur Smáralindar voru í stuði!Róbert Arnar
Guðni Bergs í góðum félagsskap.Róbert Arnar
Jóló!Róbert Arnar
Helga Sigrún, Embla Óðins og Jón Davíð.Róbert Arnar
Húrra fólk í fíling.Róbert Arnar
Samkvæmislífið Tíska og hönnun Jól


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.