Árlegu tískuverðlaunin voru haldin hátíðleg á mánudag í Lundúnum og skærustu stjörnur heimsins fjölmenntu þar í hátískuklæðum. Ekkert var gefið eftir í glæsileikanum en tímaritið Vogue gaf nýverið út lista yfir fimmtán best klæddu stjörnur hátíðarinnar.
Breska poppdrottningin Lily Allen heldur áfram að skína skært, jafnvel skærar en nokkru sinni fyrr. Hún var glæsileg í gulltóna Valentino galakjól sem gefur smá „brúðarkjóll á níunda áratugnum“ víbrur.
Leikarinn og tískugúrúinn Colman Domingo er alltaf sá flottasti á dreglinum og gaf ekkert eftir í Burberry klæðunum.
Breska tískudrottningin Alexa Chung hefur skólað fólk til í tískunni frá því hún var unglingur. Tískugoðsögn í rauninni og auðvitað alltaf óhrædd við áhættu og að hugsa út fyrir kassann í klæðaburði.
Fyrirsætan Paloma Elsesser er svokölluð It-Girl, stelpa augnabliksins, og vekur gríðarlega athygli hvert sem hún fer. Doppurnar eru líka greinilega ekki að fara neitt.
Rapparinn, leikkonan og tónskáldið Little Simz er alltaf nett og rokkaði Tolu Coker ekkert eðlilega vel með epískan hatt við.
Fyrirsætan Lila Moss á ekki langt að sækja útlitið og hæfileikana en ofurfyrirsætan Kate Moss er mamma hennar. Lila naut sín vel í frumlegum kjól frá 16Arlington.
Tískuskvísan og fyrirsæta ársins Anok Yai er alltaf flott og var óaðfinnanleg í Dilara Findikoglu. Væri maður til í að gifta sig aftur (sama maka að sjálfsögðu) til að geta rokkað þennan kjól!
Leikkonan stórkostlega Cate Blanchett er bara alveg fáránlega flott, hipp og kúl. Hún var ofurtöff í jakkafatalegum kjól frá franska tískuhúsinu Givenchy.
Fyrirsætan og áhrifavaldurinn Alex Consani er alltaf skemmtilega klædd og hún rokkaði rauðar hauskúpur frá hönnun breska tískuhússins McQueen.
Fyrirsætan og Vogue tískufjölmiðlakonan Julia Sarr-Jamois skartaði sömuleiðis McQueen.
Ofurfyrirsætan Adwoa Aboah í tískuklæðum frá hátískutvíburunum Mary-Kate og Ashley Olsen.
Sex Education stjarnan og leikarinn Ncuti Gatwa ofursmart í Simone Rocha.
Breska fyrirsætan Edie Campbell slær sjaldan feilspor í tískunni og var með best klæddu stjörnum kvöldsins í hönnun Anthony Price.
Ástsæla breska leikkonan og tískubrautryðjandinn Sienna Miller var glæsileg með óléttubumbuna sína í Givenchy.
Fyrirsætan Alva Claire mega töff og skemmtileg í Yohji Yamamoto.
