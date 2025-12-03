Lífið

Best klæddu stjörnurnar sam­kvæmt Vogue

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Tískuverðlaunin voru haldin hátíðleg á mánudag í London.
Tískuverðlaunin voru haldin hátíðleg á mánudag í London. SAMSETT

Árlegu tískuverðlaunin voru haldin hátíðleg á mánudag í Lundúnum og skærustu stjörnur heimsins fjölmenntu þar í hátískuklæðum. Ekkert var gefið eftir í glæsileikanum en tímaritið Vogue gaf nýverið út lista yfir fimmtán best klæddu stjörnur hátíðarinnar.

Lily Allen í Valentino

Breska poppdrottningin Lily Allen heldur áfram að skína skært, jafnvel skærar en nokkru sinni fyrr. Hún var glæsileg í gulltóna Valentino galakjól sem gefur smá „brúðarkjóll á níunda áratugnum“ víbrur. 

Colman Domingo í Burberry

Leikarinn og tískugúrúinn Colman Domingo er alltaf sá flottasti á dreglinum og gaf ekkert eftir í Burberry klæðunum. 

Alexa Chung í Chloé

Breska tískudrottningin Alexa Chung hefur skólað fólk til í tískunni frá því hún var unglingur. Tískugoðsögn í rauninni og auðvitað alltaf óhrædd við áhættu og að hugsa út fyrir kassann í klæðaburði. 

Paloma Elsesser í Miu Miu

Fyrirsætan Paloma Elsesser er svokölluð It-Girl, stelpa augnabliksins, og vekur gríðarlega athygli hvert sem hún fer. Doppurnar eru líka greinilega ekki að fara neitt. 

Little Simz í Tolu Coker

Rapparinn, leikkonan og tónskáldið Little Simz er alltaf nett og rokkaði Tolu Coker ekkert eðlilega vel með epískan hatt við. 

Lila Moss í 16Arlington

Fyrirsætan Lila Moss á ekki langt að sækja útlitið og hæfileikana en ofurfyrirsætan Kate Moss er mamma hennar. Lila naut sín vel í frumlegum kjól frá 16Arlington. 

Anok Yai í Dilara Findikoglu

Tískuskvísan og fyrirsæta ársins Anok Yai er alltaf flott og var óaðfinnanleg í Dilara Findikoglu. Væri maður til í að gifta sig aftur (sama maka að sjálfsögðu) til að geta rokkað þennan kjól! 

Cate Blanchett í Givenchy

Leikkonan stórkostlega Cate Blanchett er bara alveg fáránlega flott, hipp og kúl. Hún var ofurtöff í jakkafatalegum kjól frá franska tískuhúsinu Givenchy. 

Alex Consani í McQueen

Fyrirsætan og áhrifavaldurinn Alex Consani er alltaf skemmtilega klædd og hún rokkaði rauðar hauskúpur frá hönnun breska tískuhússins McQueen. 

Alex Consani ofurpæja. Karwai Tang/WireImage

Julia Sarr-Jamois í McQueen

Fyrirsætan og Vogue tískufjölmiðlakonan Julia Sarr-Jamois skartaði sömuleiðis McQueen. 

Julia Sarr-Jamois í McQueen. Karwai Tang/WireImage

Adwoa Aboah í The Row

Ofurfyrirsætan Adwoa Aboah í tískuklæðum frá hátískutvíburunum Mary-Kate og Ashley Olsen. 

Adwoa Aboah afslöppuð, hipp og kúl. Matt Crossick/WWD via Getty Images

Ncuti Gatwa í Simone Rocha

Sex Education stjarnan og leikarinn Ncuti Gatwa ofursmart í Simone Rocha. 

Edie Campbell í Anthony Price

Breska fyrirsætan Edie Campbell slær sjaldan feilspor í tískunni og var með best klæddu stjörnum kvöldsins í hönnun Anthony Price. 

Sienna Miller í Givenchy

Ástsæla breska leikkonan og tískubrautryðjandinn Sienna Miller var glæsileg með óléttubumbuna sína í Givenchy. 

Alva Claire í Yohji Yamamoto

Fyrirsætan Alva Claire mega töff og skemmtileg í Yohji Yamamoto. 



