„Ég var gjörn á að „fela“ mig með fatnaði og það tók tíma að læra inn á mig,“ segir tónlistarkonan Kolfreyja Sól Bogadóttir, betur þekkt sem Alaska 1867. Hún ræddi við blaðamann um persónulegan stíl, tískuna og fataskápinn.
Alaska er 25 ára gömul og skaust upp á stjörnuhimininn fyrr á árinu. Hún á að baki sér smelli á borð við Ljósin kvikna með Aroni Can, SMS og fleiri til og er rétt að byrja.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Tjáningin 100 prósent og frelsið við að móta minn eigin stíl. Maður getur sagt svo mikið með flíkum án þess að segja orð, tískan er eins konar brynja.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Vá þetta er svo erfið spurning, ég á svo margar uppáhalds flíkur og þær breytast með hverjum deginum.
Sú sem hefur verið í uppáhaldi seinustu mánuði er Desigual taskan mín sem ég nota nánast daglega. Svo á ég mjög „tacky“ silfurlitaða Gucci úlpu frá 2017, hún er mjög einstök.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Það er ótrúlega misjafnt og fer eftir deginum. Stundum get ég klætt mig á nokkrum mínútum, aðra daga get ég verið heila eilífð.
Ef ég er að fara að gera eitthvað mikilvægt eins og að gigga þá plana ég outfittið daginn áður.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Einstakur, frjáls og síbreytilegur. Alaska1867.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Hann er alltaf að fá á sig nýja mynd. Mér finnst samt bara nokkur ár síðan ég raunverulega fann mig í tískunni. Ég var mjög gjörn á að fylgja trendum og „fela“ mig með fatnaði þegar ég var unglingur.
Það tók mig tíma að læra á mig og hvað mér fannst flott. Ég er þakklát fyrir það samt, að hafa prófað alls konar hluti.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já, ég elska það.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Að mér líði vel. Að vera sönn sjálfri mér, taka áhættu og að standa út.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
2010 tíska er mikill innblástur fyrir mér, en líka miðbærinn og tískan hér. Vinir mínir og klæðaburðurinn þeirra. Mér finnst Lily Allen líka mjög cool.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Kannski bara það að passa að maður sé ekki að klæðast hlutum sem manni finnst óþægilegir. Mér þarf að líða vel.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Á plötuumslaginu fyrir lagið mitt SMS er ég í kjól frá Niihai. Hann er svartur, gegnsær kjóll með krossi á.
Kjóllinn er mjög eftirminnilegur fyrir mér og er alltaf í miklu uppáhaldi.
Hvað finnst þér heitast fyrir haustið?
Þröngir leðurjakkar, jakkafatabuxur og stórar loðhúfur.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Farðu út, prófaðu nýja hluti, horfðu á ókunnugt fólk í kringum þig, skoðaðu náttúruna og reyndu að finna út úr því hvað þér finnst næs.