Hætt að nota föt til að fela sig

„Ég braut allar mínar reglur um daginn,“ segir áhrifavaldurinn, förðunarfræðingurinn og kennarinn Fanney Dóra Veigarsdóttir, sem ræddi við blaðamann um tískuna, áhættu, sjálfsöryggi og fleira.
Fanney Dóra er þrjátíu ára gömul og hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlinum Instagram á síðastliðnum árum, með tæplega fimmtán þúsund fylgjendur.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Þegar ég sé persónulegan stíl fólks. Mér finnst fátt meira kúl en fólk sem tjáir sig í gegnum tísku og spáir ekki í því hvað öðrum finnst.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Ég fékk mér blazer úr Gina Tricot um daginn sem er algjör yfirlýsingar-flík eða statement piece og mér líður eins og algjörri gellu í honum.
Mér finnst sniðið svo fallegt á honum og það er hægt að nota hann við svo mikið af neðri pörtum. Þannig flíkur standa alltaf upp hjá mér.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Já og nei. Ég reyni að vera skipulögð með þetta en ég er líka oftast þar að öll fötin mín eru á rúminu þegar ég er að fara eitthvað, því ég var ekki búin að hugsa þetta nóg.
Ég er þó yfirleitt með einhverja mynd í huga af því sem ég vil.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Það fyrsta sem kemur í huga er viðskipti eða business mætir gellustælum. Þegar ég hugsa um stílinn minn þá hugsa ég um að líða vel og ýta undir mína fítusa með gellu stælunum.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Svona fyrir utan þessar eðlilegu tískusveiflur þá nei eflaust ekki jafn mikið og hjá öðrum. Það hefur takmarkað mig í gegnum árin að vera plús size gella en ég er hætt að leyfa því að stoppa mig.
Ætli stærsta breytingin á stílnum mínum sé ekki að gerast bara núna.
Ég er hætt að klæða mig í það sem stelpur í minni stærð „eiga“ að klæða sig í og farin að klæða mig í það sem mér finnst flott.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já, ég elska það!
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Að mér líði vel og að fötin ýti undir sjálfstraustið mitt. Tíska er mögnuð hvað þetta varðar.
Hún getur gert okkur sjálfsöruggari og líka haft þveröfug áhrif ef við erum ekki sönn okkur sjálfum í tískunni.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
TikTok hefur spilað mikinn þátt í innblæstri seinustu árin og Instagram líka. Ég fæ innblástur af stelpum sem líta út eins og ég.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Þú munt eflaust aldrei sjá mig í leggings án þess að vera í síðum bol eða peysu yfir, nema ég sé nýkomin úr ræktinni. Ég fýla það ekki fyrir mig persónulega.
Ég svo sem sagði einu sinni að ég myndi aldrei hætta að vera í skinny jeans þannig hver veit hvað getur gerst.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Kannski ekki langt síðan ég var í því en vínrauður leður bolur úr Ginu Tricot sem ég var bara í um daginn. Mér fannst ég svo fín í honum og braut allar mínar reglur sem ég hef haft um ævina.
Með því að fara í honum gaf ég skít í allar þær reglur sem ég hef haft um hvernig ég á að líta út. Ég mun muna eftir þessum topp ótrúlega lengi.
Hvað finnst þér heitast fyrir haustið?
Brúnt og vínrautt. Ég er svolítið áhrifagjörn og finnst þessir litir svo sturlaðir fyrir haustið og inn í veturinn.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Gleymdu öllum þeim reglum sem þú hefur eytt ævinni við að búa þér til. Tíska er hlutlæg og þú mátt ráða því hvernig tískustíl þú átt þannig úr rammanum með þig.