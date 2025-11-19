Tískukóngar landsins á bleiku skýi Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 19. nóvember 2025 20:03 Það var líf og fjör í opnun herradeildar Andrá. SAMSETT Best klæddu herramenn landsins komu saman á Laugavegi um helgina og fögnuðu opnun nýrrar hátísku herraverslunar hjá Andrá Reykjavík. Meðal gesta voru Unnsteinn Manúel, Dagur B. Eggertsson og töffarafeðgarnir Einar Örn og Hrafnkell Kaktus. Fullt var út úr dyrum en mikil eftirvænting hafði skapast hjá tískuunnendum eftir að tilkynnt var um þessa herradeild hjá Andrá. Verslunin hefur stimplað sig inn sem ein sú vinsælasta í dömutískunni og því ekki að undra að opnunin hafi verið vel sótt. „Við erum ótrúlega þakklát fyrir frábærar viðtökur,“ segir Steinunn Hrólfsdóttir, einn eigenda Andrá Reykjavík og bætir við: „Það gefur okkur mikinn kraft að sjá hversu margir lögðu leið sína til okkar. Þetta staðfestir okkar tilfinningu að það væri rými á markaðnum fyrir ferska nálgun á herratísku og við erum í skýjunum með hvernig opnunin gekk.“ Hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni: Glæsilegir tónlistarfeðgar Einar Örn og Kaktus.Elísabet Blöndal Guðmundur Ragnarsson og Heiðar feldskeri voru sáttir með opnunina!Elísabet Blöndal Dagný og Dúa algjörar pæjur.Elísabet Blöndal Mæðgurnar Lóa og Eva með Maríu frá tískumerkinu Gestuz.Elísabet Blöndal Sigríður, Dagný, María, Thelma, Sóley, Dúa og Auður Andrá pæjur.Elísabet Blöndal Viktor fatahönnuður og Álfgrímur tóku vel á móti gestum.Elísabet Blöndal Auður Mist og Thelma Gunnars algjörar tískudrottningar.Elísabet Blöndal Unnsteinn Manuel mættur á svæðið! Elísabet Blöndal Margt var um manninn og mikið stuð.Elísabet Blöndal Tískukóngar.Elísabet Blöndal Þessir ekkert smá smart í tauinu.Elísabet Blöndal Verið að versla!Elísabet Blöndal Benni B-Ruff alltaf í fíling.Elísabet Blöndal Knús í hús!Elísabet Blöndal Steinunn Hrólfsdóttir einn eigenda Andrá Reykjavík.Elísabet Blöndal Kaktus tónlistarmaður var í stuði en hann hefur líka setið fyrir hjá Andrá.Elísabet Blöndal Stuð og stemmari.Elísabet Blöndal Búið að opna inn í nýtt herrarými.Elísabet Blöndal Strákar í stemningu.Elísabet Blöndal Kúl.Elísabet Blöndal Álfgrímur og Andri Dungal.Elísabet Blöndal Dagur B. Eggertsson og Unnsteinn Manuel ræddu um tískuna.Elísabet Blöndal Tinni Sveinsson tískuáhugamaður lét sig ekki vanta.Elísabet Blöndal Anna Margrét og Eva Katrín glæsilegar.Elísabet Blöndal Glaðir gestir.Elísabet Blöndal Þessi fór sáttur út með poka.Elísabet Blöndal Eva Katrín Baldursdóttir og Steinunn Hrólfsdóttir eigendur Andrá Reykjavík.Elísabet Blöndal Sigríður Margrét og Thelma Rut.Elísabet Blöndal Álfgrímur.Elísabet Blöndal Samkvæmislífið Tíska og hönnun Mest lesið „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Lífið Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Lífið Úr 101 í miðbæ Hafnar: „Búið að bjóða mér á alla fundi Kiwanis, kótilettukvöld og hvaðeina“ Lífið „Ég elska þig í dag eins og ég gerði þá“ Lífið Æskuheimili Bríetar til sölu: „Epic staður til að alast upp“ Lífið Rikki orðinn tveggja dætra faðir: „Annað eins hár hefur sjaldan sést“ Lífið Opnar sig um dulið fósturlát Lífið Sjö ár frá örlagaríkum kossi á fullu tungli Lífið Innlit í ævintýralega baðlónið Laugarás Lagoon Lífið Ætluðu að taka þakið í gegn en urðu óvænt að byrja á kjallaranum Lífið Fleiri fréttir Tískukóngar landsins á bleiku skýi Ríghélt í sígarettuna niður tískupallinn Upplifir skotin oftast sem hrós „Ekki spá í hvað öðrum finnst“ Ungir „gúnar“ í essinu sínu Þau hlutu Hönnunarverðlaun Íslands Hætt að nota föt til að fela sig Klæddi sig upp sem hjákona eiginmannsins Telur Sweeney hafa verið blekkta í kjólinn Níu tilnefnd til Hönnunarverðlauna Íslands Sjóðheitt fyrir snjóstorm Skein skært í sögulegum gleðikonukjól Aldrei of seint að prófa sig áfram Dannaðar dömur mættu með dramað „Nú dýrka ég að vera vaxin eins og fæðing Venusar“ Hiti í Hringekjunni Virtist hvorki geta séð né andað Sænskur og sjóðheitur undir áhrifum BDSM Kasóléttur forystusauður, ungstirni og engilfagrar kanónur „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Betra sem hárbindi en tagl í Bríeti Léti aldrei sjá sig í ökklasokkum Gelluorkan í hæstu hæðum hjá Ginu Heitir pabbar í hlaupaklúbbi Skilnaðar-toppur í París Fann ástina í örlagaríkum kjól Sjá meira