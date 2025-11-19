Tíska og hönnun

Tísku­kóngar landsins á bleiku skýi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör í opnun herradeildar Andrá.
Það var líf og fjör í opnun herradeildar Andrá. SAMSETT

Best klæddu herramenn landsins komu saman á Laugavegi um helgina og fögnuðu opnun nýrrar hátísku herraverslunar hjá Andrá Reykjavík. Meðal gesta voru Unnsteinn Manúel, Dagur B. Eggertsson og töffarafeðgarnir Einar Örn og Hrafnkell Kaktus.

Fullt var út úr dyrum en mikil eftirvænting hafði skapast hjá tískuunnendum eftir að tilkynnt var um þessa herradeild hjá Andrá. Verslunin hefur stimplað sig inn sem ein sú vinsælasta í dömutískunni og því ekki að undra að opnunin hafi verið vel sótt. 

„Við erum ótrúlega þakklát fyrir frábærar viðtökur,“ segir Steinunn Hrólfsdóttir, einn eigenda Andrá Reykjavík og bætir við: 

„Það gefur okkur mikinn kraft að sjá hversu margir lögðu leið sína til okkar. 

Þetta staðfestir okkar tilfinningu að það væri rými á markaðnum fyrir ferska nálgun á herratísku og við erum í skýjunum með hvernig opnunin gekk.“

Hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni: 

Glæsilegir tónlistarfeðgar Einar Örn og Kaktus.Elísabet Blöndal
Guðmundur Ragnarsson og Heiðar feldskeri voru sáttir með opnunina!Elísabet Blöndal
Dagný og Dúa algjörar pæjur.Elísabet Blöndal
Mæðgurnar Lóa og Eva með Maríu frá tískumerkinu Gestuz.Elísabet Blöndal
Sigríður, Dagný, María, Thelma, Sóley, Dúa og Auður Andrá pæjur.Elísabet Blöndal
Viktor fatahönnuður og Álfgrímur tóku vel á móti gestum.Elísabet Blöndal
Auður Mist og Thelma Gunnars algjörar tískudrottningar.Elísabet Blöndal
Unnsteinn Manuel mættur á svæðið! Elísabet Blöndal
Margt var um manninn og mikið stuð.Elísabet Blöndal
Tískukóngar.Elísabet Blöndal
Þessir ekkert smá smart í tauinu.Elísabet Blöndal
Verið að versla!Elísabet Blöndal
Benni B-Ruff alltaf í fíling.Elísabet Blöndal
Knús í hús!Elísabet Blöndal
Steinunn Hrólfsdóttir einn eigenda Andrá Reykjavík.Elísabet Blöndal
Kaktus tónlistarmaður var í stuði en hann hefur líka setið fyrir hjá Andrá.Elísabet Blöndal
Stuð og stemmari.Elísabet Blöndal
Búið að opna inn í nýtt herrarými.Elísabet Blöndal
Strákar í stemningu.Elísabet Blöndal
Kúl.Elísabet Blöndal
Álfgrímur og Andri Dungal.Elísabet Blöndal
Dagur B. Eggertsson og Unnsteinn Manuel ræddu um tískuna.Elísabet Blöndal
Tinni Sveinsson tískuáhugamaður lét sig ekki vanta.Elísabet Blöndal
Anna Margrét og Eva Katrín glæsilegar.Elísabet Blöndal
Glaðir gestir.Elísabet Blöndal
Þessi fór sáttur út með poka.Elísabet Blöndal
Eva Katrín Baldursdóttir og Steinunn Hrólfsdóttir eigendur Andrá Reykjavík.Elísabet Blöndal
Sigríður Margrét og Thelma Rut.Elísabet Blöndal
Álfgrímur.Elísabet Blöndal
Samkvæmislífið Tíska og hönnun


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.