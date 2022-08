Fyrsta sýnishornið úr nýjum þáttum Anítu Briem

Þáttaröðin er framleidd af Glassriver í samstarfi við Stöð 2. Hún segir þáttaröðina vera óð sinn til ástarinnar. Mikil spenna og eftirvænting hefur verið eftir þáttunum en hugmyndin hefur nú þegar vakið athygli erlendis. Stefnt er að því að sýna þættina víðar í heiminum undir heitinu As long as we live. Með aðalhlutverk fara ásamt Anítu þau, Martin Wallström, Mikael Kaaber og Katla Margrét Þorgeirsdóttir.

Haustdagskrá Stöðvar 2 hefur nú verið formlega kynnt og þar má finna brot úr því helsta í innlendri dagskrárgerð sem áhorfendur geta átt von á að sjá á skjánum. Sýnishorn má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Stöð 2 - Innlend dagskrá haustið 2022

Sjaldan meira úrval af innlendu efni

Á meðal þess sem sýnt verður á Stöð 2 og Stöð 2+ í vetur er Idol, sem snýr aftur eftir langt hlé. Prufur hafa farið fram um allt land og verður spennandi að sjá hæfileikaríka Íslendinga freista þess að verða næsta söngstjarna landsins.

Svo verða einnig sýndar nýjar þáttaraðir af vinsælum sjónvarpsþáttum. Allskonar kynlíf, Heimsókn, Hvar er best að búa, Um land allt, Æði, Baklandið, , Spegilmyndin, Stóra sviðið, Samstarf, Gulli byggir, Tónlistarmennirnir okkar, Leitin að upprunanum, Afbrigði, Draumaheimilið og Kviss eru á dagskrá Stöðvar 2.

Svo bætast við nýir þættir eins og Svo lengi sem við lifum, raunveruleikaþættirnir LXS, viðtalsþættirnir Nærmynd og svo Hugo þar sem afhjúpað verður hver tónlistarmaðurinn er á bak við grímuna.