Dýrið með þrettán tilnefningar til Eddunnar

Gjaldgeng voru sjónvarps- og kvikmyndaverk sem sýnd voru opinberlega á tímabilinu 1. janúar 2021 til 31. desember 2021. Verðlaunin sjálf verða veitt þann 18. september 2022.

Dýrið er tilnefnt til þrettán verðlauna og er verkið því með flestar tilnefningarnar. Wolka er þar á eftir í flokki kvikmynda með átta tilnefningar og Leynilögga með sjö. Katla er með tíu tilnefningar rétt eins og Systrabönd í flokki sjónvarpsþátta.

Dýrið fjallar um sauðfjárbændurnar Maríu (Noomi Rapace) og Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) sem búa í fögrum en afskekktum dal. Dýrið

Árni Ólafur Ásgeirsson er tilnefndur fyrir leikstjórn sína í myndinni Wolka, hans fjórðu kvikmyndar en hann féll frá í fyrra í kjölfar alvarlegra veikinda. Hann átti glæstan feril sem kvikmyndaleikstjóri.

Salóme Þorkelsdóttir var tilnefnd tvisvar í flokknum upptöku- eða útsendingastjóri ársins fyrir Straumar og Tónaflóð á Menningarnótt. Margrét Einarsdóttir var tilnefnd fyrir búninga bæði í myndinni Dýrið og Lille Sommerfugl.

Björn Hlynur Haraldsson var tilnefndur tvisvar í sama flokknum sem leikari ársins í aukahlutverki fyrir hlutverk sín í Leynilöggu og Dýrinu. Jóhann Ævar Grímsson var einnig tilnefndur tvisvar í sama flokknum fyrir handrit ársins fyrir Stellu Blómkvist II og Systrabönd.

Hér að neðan má sjá allar tilnefningarnar:





SJÓNVARPSMAÐUR ÁRSINS

Edda Sif Pálsdóttir



Guðrún Sóley Gestsdóttir



Helgi Seljan



Kristjana Arnarsdóttir



Sigrún Ósk Kristjánsdóttir

BÚNINGAR ÁRSINS

Brynja Skjaldardóttir fyrir Wolka



Margrét Einarsdóttir fyrir Dýrið



Margrét Einarsdóttir fyrir Lille Sommerfugl

GERVI ÁRSINS

Guðbjörg Huldís Kristinsdóttir fyrir Ófærð 3



Kristín Júlla Kristjánsdóttir fyrir Dýrið



Ragna Fossberg fyrir Katla

LEIKMYND ÁRSINS

Lásló Rajk fyrir Alma



Marta Luiza Macuga fyrir Wolka



Rollin Hunt fyrir Stella Blómkvist II



Snorri Freyr Hilmarsson fyrir Dýrið



Sunneva Ása Weisshappel fyrir Katla

FRÉTTA- EÐA VIÐTALSÞÁTTUR ÁRSINS

Kompás



Kveikur



Leitin að upprunanum



Martröðin á barnaheimilinu á Hjalteyri



Ofsóknir

ÍÞRÓTTAEFNI ÁRSINS

EM í dag



Pepsi Max deildin (Karla & kvenna)



Skólahreysti



Undankeppni HM karla í fótbolta



Víkingar: Fullkominn endir

UPPTÖKU- EÐA ÚTSENDINGASTJÓRI ÁRSINS

Björn Emilsson fyrir Ljótu hálfvitarnir



Gísli Berg & Samúel Bjarki Pétursson fyrir Kappsmál



Salóme Þorkelsdóttir fyrir Straumar



Salóme Þorkelsdóttir fyrir Tónaflóð á Menningarnótt



Þór Freysson fyrir Tilraunir með Vísinda Villa

BRELLUR ÁRSINS

Frederik Nord & Peter Hjorth fyrir Dýrið



Monopix, ShortCut, NetFx & Davíð Jón Ögmundsson fyrir Katla



Rob Tasker fyrir Systrabönd

HLJÓÐ ÁRSINS

Björn Viktorsson fyrir Lille Sommerfugl



Huldar Freyr Arnarson fyrir Katla



Ingvar Lundberg & Björn Viktorsson fyrir Dýrið

TÓNLIST ÁRSINS

Frank Hall fyrir Stella Blómkvist II



Högni Egilsson fyrir Katla



Jófríður Ákadóttir fyrir Þorpið í bakgarðinum



Sunna Gunnlaugsdóttir fyrir Ísland: Bíóland



Þórarinn Guðnason fyrir Dýrið

BARNA- OG UNGLINGAEFNI ÁRSINS

Benedikt búálfur



Birta



Krakkafréttir



Stundin okkar



Tilraunir með Vísinda Villa

MANNLÍFSÞÁTTUR ÁRSINS

Allskonar Kynlíf



Dagur í lífi



Gulli Byggir



Heil og sæl?



Missir

MENNINGARÞÁTTUR ÁRSINS

Framkoma 3



Fyrir alla muni 2



Lesblinda



Menningin



Tónlistarmennirnir okkar

SKEMMTIÞÁTTUR ÁRSINS

Áramótaskaupið 2021



Blindur Bakstur



Hraðfréttajól



Stóra Sviðið



Vikan með Gísla Marteini

HANDRIT ÁRSINS

Jóhann Ævar Grímsson, Jónas Margeir Ingólfsson, Snjólaug Lúðvíksdóttir & Dóra Jóhannsdóttir fyrir Stella Blómkvist II



Jóhann Ævar Grímsson, Silja Hauksdóttir, Björg Magnúsdóttir & Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir fyrir Systrabönd



Nína Petersen, Sverrir Þór Sverrisson & Hannes Þór Halldórsson fyrir Leynilögga



Sigurður Pétursson & Einar Þór Gunnlaugsson fyrir Korter yfir sjö



Valdimar Jóhannsson & Sjón fyrir Dýrið

KLIPPING ÁRSINS

Agnieszka Glinska fyrir Dýrið



Guðni Hilmar Halldórsson & Hannes Þór Halldórsson fyrir Leynilögga



Jakob Halldórsson fyrir Hækkum rána



Mateusz Rybka PSM fyrir Wolka



Valdís Óskarsdóttir & Marteinn Þórsson fyrir Þorpið í bakgarðinum

KVIKMYNDATAKA ÁRSINS

Andri Haraldsson fyrir Tídægra / Apausalypse



Anton Karl Kristensen fyrir Harmur



Bergsteinn Björgúlfsson fyrir Þorpið í bakgarðinum



Eli Arenson fyrir Dýrið



Marek Rajca PSC fyrir Wolka

LEIKSTJÓRI ÁRSINS





Árni Ólafur Ásgeirsson fyrir Wolka



Hannes Þór Halldórsson fyrir Leynilögga



Óskar Þór Axelsson & Þóra Hilmarsdóttir fyrir Stella Blómkvist II



Silja Hauksdóttir fyrir Systrabönd



Valdimar Jóhannsson fyrir Dýrið

LEIKARI ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI

Björn Hlynur Haraldsson fyrir Dýrið



Björn Hlynur Haraldsson fyrir Leynilögga



Hlynur Atli Harðarson fyrir Katla



Jónas Björn Guðmundsson fyrir Harmur



Sveinn Geirsson fyrir Systrabönd

LEIKKONA ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI

Anna Moskal fyrir Wolka



Halldóra Geirharðsdóttir fyrir Systrabönd



María Heba Þorkelsdóttir fyrir Systrabönd



Sólveig Arnarsdóttir fyrir Katla



Vivian Ólafsdóttir fyrir Leynilögga

LEIKARI ÁRSINS Í AÐALHLUTVERKI

Björn Thors fyrir Katla



Egill Einarsson fyrir Leynilögga



Hilmir Snær Guðnason fyrir Dýrið



Ólafur Darri Ólafsson fyrir Vegferð



Víkingur Kristjánsson fyrir Vegferð

LEIKKONA ÁRSINS Í AÐALHLUTVERKI

Ilmur Kristjánsdóttir fyrir Systrabönd



Íris Tanja Flygenring fyrir Katla



Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir fyrir Systrabönd



Lilja Nótt Þórarinsdóttir fyrir Systrabönd



Olga Boladz fyrir Wolka

STUTTMYND ÁRSINS

Blindhæð



Heartless



When We Are Born

LEIKIÐ SJÓNVARPSEFNI ÁRSINS

Katla



Systrabönd



Vegferð

HEIMILDAMYND ÁRSINS

Hvunndagshetjur



Hækkum rána



Tídægra / Apausalypse

KVIKMYND ÁRSINS

Dýrið



Leynilögga



Wolka