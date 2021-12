Fróðlegur listi ef leikmaður mætti bara vinna Gullhnöttinn einu sinni

If you were only eligible to win the Ballon d'Or once...

(This list is more fun)

2008 - Ronaldo

2009 - Messi

2010 - Iniesta

2011 - Xavi

2012 - Falcao

2013 - Ribery

2014 -Neuer

2015 - Neymar

2016 - Griezmann

2017 - Buffon

2018 - Modric

2019 - Van Dijk

2021 - Lewandowski