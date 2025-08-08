„Pele Palestínu“ drepinn á Gaza-ströndinni

Frægasti fótboltamaður Palestínumanna var drepinn á miðvikudaginn af hermönnum Ísraelsmanna en þetta kemur fram í tilkynningu frá knattspyrnusambandi Palestínu.
Hinn 41 árs gamli Suleiman Al-Obeid var kallaður „Pele Palestínu“ fyrir hæfileika sína inn á fótboltavellinum.
According to the Palestine Football Association, Palestinian national team player Suleiman al-Obeid, nicknamed the "Pelé of Palestinian football," was killed in an Israeli strike. pic.twitter.com/xbLlfR7ETZ— DW Sports (@dw_sports) August 7, 2025
According to the Palestine Football Association, Palestinian national team player Suleiman al-Obeid, nicknamed the "Pelé of Palestinian football," was killed in an Israeli strike. pic.twitter.com/xbLlfR7ETZ
Samkvæmt yfirlýsingu frá knattspyrnusambandi Palestínu þá var goðsögnin myrt þegar hann var að bíða eftir hjálpargögnum í suður Gaza. Hann var skotinn til bana af ísraelsku hermönnunum.
Al-Obeid skoraði yfir hundrað mörk á ferli sínum og var ein stærsta fótboltastjarna þjóðarinnar.
Hann náði að spila nítján landsleiki fyrir Palestínu og skora tvö mörk. Síðasta landsleikinn spilaði hann árið 2013.
Al-Obeid lék lengst með félaginu Khadamat Al-Shati á Gaza-ströndinni. Hann lék síðast með liðinu árið 2023.
Suleiman Al-Obeid lætur eftir sig konu og fimm börn.
Very shocking:Israel has just killed Palestinian national team star Suleiman al-Obeid while waiting for aid in Rafah.I remember hearing his name all the time when the score of matches were announced. He was the top scorer of Gaza in 2016 and 2017. He played mostly for Khadamat… pic.twitter.com/HTp0iKyUDK— Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) August 6, 2025
Very shocking:Israel has just killed Palestinian national team star Suleiman al-Obeid while waiting for aid in Rafah.I remember hearing his name all the time when the score of matches were announced. He was the top scorer of Gaza in 2016 and 2017. He played mostly for Khadamat… pic.twitter.com/HTp0iKyUDK