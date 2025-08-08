Fótbolti

Þór lagði Fylki og þjarma að toppliðunum í Lengjudeildinni

Árni Jóhannsson skrifar
Sigurður Höskuldsson er að gera virkilega vel með lið Þórs í sumar. Liðið er sem stendur í þriðja sæti Lengjudeildarinnar.
Sigurður Höskuldsson er að gera virkilega vel með lið Þórs í sumar. Liðið er sem stendur í þriðja sæti Lengjudeildarinnar. Skjáskot

Þór Akureyri vann góðan sigur á Fylki fyrr í dag í 16. umferð Lengjudeildar karla í knattspyrnu. Leikið var á Tekk vellinum í Árbænum og skoraði Einar Freyr Halldórsson sigurmark Þórsara á 83. mínútu í 1-2 sigri. Fylkir datt niður á fallsætið og gætu verið þar að umferðinni lokinni.

Fylkismenn byrjuðu betur og komust yfir á 13. mínútu leiksins. Heimamenn fengu vítaspyrnu og Eyþór Aron Wöhler setti boltann örugglega í hægra hornið og kom Fylki yfir. Það dugði þó skammt því sex mínútum síðar voru gestirnir frá Akureyri búnir að jafna metin.

Þar var að verki Juan Guardia Hermida en hann fékk boltann til sín eftir hornspyrnu og kom honum yfir línuna. Fylkismenn sem hafa verið í basli í sumar voru mínútu á undan nærrum því búnir að gefa gestunum mark en sluppu þó ekki alveg við skrekkinn.

1-1 var í hálfleik. Fylkismenn spiluðu ágætlega í leiknum en uppskáru ekki neitt og þegar skammt var til leiksloka gripu tækifærið og stálu sigrinum. Aftur voru Fylkismenn í vandræðum með hornspyrnur Akureyringa og eftir að hreinsun náði ekki lengra en til Einars Freys Halldórssonar þá negldi hann boltanum í nær hornið og kom Þór yfir.

Úrslitin þýða að Þór fer í 30 stig í þriðja sætið og þjarma að ÍR og Njarðvík sem eru að spila þegar þetta er skrifað. Fylkismenn eru líklega komnir líklega með hnút í magann. Þeir detta niður í fallsæti, það ellefta og verða þar ef Fjölnir nær í stig í Breiðholtinu en staðan er 1-1 þegar þetta er skrifað. Þeir gætu dottið niður í 12. sætið ef Leiknir vinnur að auki. Það er farið að dimma yfir Árbænum.

Úrslit og markaskorarar fengnir af Fotbolti.net.

Lengjudeild karla

