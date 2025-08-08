Þór lagði Fylki og þjarma að toppliðunum í Lengjudeildinni Árni Jóhannsson skrifar 8. ágúst 2025 20:03 Sigurður Höskuldsson er að gera virkilega vel með lið Þórs í sumar. Liðið er sem stendur í þriðja sæti Lengjudeildarinnar. Skjáskot Þór Akureyri vann góðan sigur á Fylki fyrr í dag í 16. umferð Lengjudeildar karla í knattspyrnu. Leikið var á Tekk vellinum í Árbænum og skoraði Einar Freyr Halldórsson sigurmark Þórsara á 83. mínútu í 1-2 sigri. Fylkir datt niður á fallsætið og gætu verið þar að umferðinni lokinni. Fylkismenn byrjuðu betur og komust yfir á 13. mínútu leiksins. Heimamenn fengu vítaspyrnu og Eyþór Aron Wöhler setti boltann örugglega í hægra hornið og kom Fylki yfir. Það dugði þó skammt því sex mínútum síðar voru gestirnir frá Akureyri búnir að jafna metin. Þar var að verki Juan Guardia Hermida en hann fékk boltann til sín eftir hornspyrnu og kom honum yfir línuna. Fylkismenn sem hafa verið í basli í sumar voru mínútu á undan nærrum því búnir að gefa gestunum mark en sluppu þó ekki alveg við skrekkinn. 1-1 var í hálfleik. Fylkismenn spiluðu ágætlega í leiknum en uppskáru ekki neitt og þegar skammt var til leiksloka gripu tækifærið og stálu sigrinum. Aftur voru Fylkismenn í vandræðum með hornspyrnur Akureyringa og eftir að hreinsun náði ekki lengra en til Einars Freys Halldórssonar þá negldi hann boltanum í nær hornið og kom Þór yfir. Úrslitin þýða að Þór fer í 30 stig í þriðja sætið og þjarma að ÍR og Njarðvík sem eru að spila þegar þetta er skrifað. Fylkismenn eru líklega komnir líklega með hnút í magann. Þeir detta niður í fallsæti, það ellefta og verða þar ef Fjölnir nær í stig í Breiðholtinu en staðan er 1-1 þegar þetta er skrifað. Þeir gætu dottið niður í 12. sætið ef Leiknir vinnur að auki. Það er farið að dimma yfir Árbænum. Úrslit og markaskorarar fengnir af Fotbolti.net. Lengjudeild karla Mest lesið Slagsmál stuðningsmanna fyrir utan Ölver: „Allir með grímu fyrir andlitið og réðust á okkur“ Fótbolti Hvolfdu kamri, skölluðu Víking og voru piparúðaðir út Fótbolti Á Tryggvi Guðmundsson kannski enn markametið? Íslenski boltinn „Algjörlega óásættanlegt“ og stuðningsmennirnir verða settir í bann Fótbolti „Eigum von á því að fá þetta tjón að fullu bætt“ Fótbolti Tapsárir Danir lentu í skærum við lögreglu: Piparúða beitt, ferðaklósetti velt og fimm milljón króna tjón Fótbolti Sonur Rooney á hraðri uppleið hjá Man. United Enski boltinn Sjáðu mörkin sem gerðu stuðningsmenn Bröndby alveg bandbrjálaða Fótbolti Framkvæmdastjórinn fær frí til að vera kylfusveinn Golf Þýsk fótboltagoðsögn dæmd í fangelsi Fótbolti Fleiri fréttir Þór lagði Fylki og þjarma að toppliðunum í Lengjudeildinni Leik lokið: Þróttur - Víkingur 2-1 | Heimakonur unnu Reykjavíkurslaginn Jón Daði í hóp hjá Selfossi í fyrsta sinn í sumar Sonur Rooney á hraðri uppleið hjá Man. United „Pele Palestínu“ drepinn á Gaza-ströndinni „Eigum von á því að fá þetta tjón að fullu bætt“ Enska augnablikið: Geðsturlun Georgíumannsins Norska sambandið vill banna fótboltaleiki innanhúss Galdur orðinn leikmaður KR „Algjörlega óásættanlegt“ og stuðningsmennirnir verða settir í bann Á Tryggvi Guðmundsson kannski enn markametið? Röddin við það að brotna í hjartnæmri ræðu Cloé Eyju Sjáðu mörkin sem gerðu stuðningsmenn Bröndby alveg bandbrjálaða Enska augnablikið: 13 ára Hjörvar tók andköf Hvolfdu kamri, skölluðu Víking og voru piparúðaðir út Myndaveisla af ótrúlegum sigri Víkinga Þýsk fótboltagoðsögn dæmd í fangelsi Slagsmál stuðningsmanna fyrir utan Ölver: „Allir með grímu fyrir andlitið og réðust á okkur“ Fyrirliðabandið tímabundið tekið af Ter Stegen „Þeir voru sterkari en við í loftinu“ Tapsárir Danir lentu í skærum við lögreglu: Piparúða beitt, ferðaklósetti velt og fimm milljón króna tjón Sauð allt upp úr hjá stuðningsfólki Bröndby eftir leik „Fullkominn skandall, Bröndby niðurlægt á Íslandi“ „Eitt af þessum kvöldum þar sem allt gekk upp“ „Sáum á dómurunum í restina að þeir höfðu eitthvað á samviskunni“ „Ákvað bara að láta vaða“ „Það var góð barátta í okkur og mikil liðsheild“ Uppgjörið: Zrinjski - Breiðablik 1-1 | Guði sé lof fyrir kaffi Sævar Atli hetja Brann sem er í góðum málum Gjörbreytt framlína Man United með tilkomu Šeško Sjá meira