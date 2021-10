Mættu of snemma á Bond og byrjuðu á endanum

No Time to Die er sýnd í Háskólabíó klukkan 18 og svo aftur klukkan 20:30. Vel var liðið á myndina þegar parið, vopnað að því er virtist stórum popp og gos af sömu stærð, gekk inn í myrkvaðan salinn. Þau virkuðu mjög spennt, flýttu sér að finna sér sæti og var augljóst að þau töldu sig vera örlítið of sein á sýninguna.

Konan var klædd í glæsilega dúnúlpu og eftir um fimm mínútna veru í salnum, þegar von hefði staðið til að þau hefðu áttað sig á því að myndin væri ekki nýhafin heldur langt komin, klæddi hún sig úr úlpunni og kom sér betur fyrir.

Eins og verða vill í spennumyndum, og eru Bond-myndir engin undantekning, gerast hlutir undir lok mynda þar sem öllum má vera ljóst að myndinni er að ljúka. Til að eyðileggja ekki fyrir væntanlegum áhorfendum myndarinnar verður ekki sagt nánar frá því atriði. Það varð þó til þess að parið áttaði sig á því að það hafði byrjað Bond á öfugum enda. Þau drifu sig því upp úr sætum sínum og flýttu sér út.

Fólkinu til varnar er rétt að taka fram að upphafsatriði í Bond geta verið dálítið tilviljanakennd, mikið um að vera og má ætla að fólkið hafi talið sig vera að horfa á slíkt atriði. Vonandi nutu þau næstu sýningar á myndinni sem hófst klukkan 20:30.

No Time to Die hefur fengið nokkuð góð viðbrögð hjá gagnrýnendum.