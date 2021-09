Wire-stjarnan lést úr ofskammti af eiturlyfjum

Michael K. Willams lést úr bráðaeitrun samkvæmt úrskurði réttarmeinafræðings í New York.

Réttarmeinafræðingur í New York hefur úrskurðað að Michael K. Williams, leikarinn sem var helst þekktur fyrir hlutverk sitt í þáttaröðinni The Wire, hafi látist af því að hafa tekið óvart of stóran skammt af blöndu eiturlyfja og lyfja.