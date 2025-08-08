Lést við flúðasiglingar í Vestari-Jökulsá

Maður sem féll í Vestari-Jökulsá í Skagafirði fyrr í dag er látinn. Hann var erlendur ferðamaður.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Samkvæmt heimildum Vísis var ferðamaðurinn við flúðasiglingar.
Í tilkynningu lögreglu segir að Neyðarlínunni hafi borist tilkynning um málið um eittleytið í dag. Lögregla, læknir, sjúkralið og björgunarsveitir fóru á vettvang, og einnig var óskað eftir aðstoð þyrlu Landhelgisgæslunnar.
Fram kemur að tilraunir til endurlífgunar hafi ekki borið árangur og maðurinn úrskurðaður látinn.
„Ekki er unnt að greina frá nafni hins látna að svo stöddu,“ segir í tilkynningunni.
Þá segir að tildrög slyssins séu nú til rannsóknar hjá rannsóknardeild Lögreglustjórans á Norðurlandi vestra.
Vestari-Jökulsá er vinsæll ferðamannastaður til flúðasiglinga. Að minnsta kosti tveir aðilar í ferðaþjónustu selja ferðar í ána til ferðalanga og er hægt að kaupa ferðir af ólíkum erfiðleikastigum.