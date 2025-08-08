Sakaði „sveppamorðingjann“ um að hafa eitrað fyrir sér í þrígang Hólmfríður Gísladóttir skrifar 8. ágúst 2025 10:15 Erin og Simon skildu að borði og sæng árið 2015 en voru áfram í sambandi. Simon Patterson, fyrrverandi eiginmaður morðingjans Erin Patterson, er sannfærður um að hún hafi að minnsta kosti þrisvar reynt að drepa hann með mat, áður en hún banaði foreldra hans og móðursystur með eitruðum sveppum. Vísir hefur fjallað nokkuð ítarlega um málið, sem hefur vakið athygli um allan heim en Erin var upphaflega sökuð um að hafa myrt foreldra Simon og móðursystur, reynt að myrða eiginmann móðursysturinnar og fyrir þrjár tilraunir til að myrða Simon sjálfan. Fallið var frá ákærunum er vörðuðu meintar manndrápstilraunir Erin gagnvart þáverandi eiginmanni sínum rétt áður en réttarhöldin yfir Erin hófust, án útskýringa. Í kjölfarið ákvað dómarinn að ógilda vitnisburð Simon um hinar meintu manndrápstilraunir en hann hefur nú verið gerður opinber. Samkvæmt BBC greindi Simon Patterson frá því að hann hefði veikst alvarlega í þrígang árið áður en Erin boðaði til matarboðsins þar sem hún bar á borð Wellington-naut, sem innihélt sveppina eitruðu. Veikindi Simon, sem afboðaði sig í matarboðið með litlum fyrirvara, áttu sér stað í kjölfar þess að Erin gaf honum að borða pastarétt í nóvember 2021, kjúklingarétt í maí 2022 og grænmetisvefju í september 2022. Simon deildi grunsemdum sínum með lækni í febrúar árið 2023, fimm mánuðum fyrir matarboðið, eftir að Erin færði honum smákökur og hringdi svo ítrekað í framhaldinu til að spyrja hvort hann hefði borðað þær. Simon sagði hins vegar að grunsemdir hans hefðu verið bundnar við sig og hann hefði ekki grunað að Erin myndi gera öðrum í fjölskyldunni mein. BBC fjallar ítarlega um málið. Ástralía Erlend sakamál Sveppir Mest lesið Öryggisráðið ákveður að taka yfir Gasa-borg Erlent Keppa við Kínverja og Rússa um að koma kjarnakljúfi til tunglsins Erlent Nauðsynlegt að fólk fái úrræði til að vernda sig frá djúpfölsunum Innlent Skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Innlent Rússar enn að fá „samstöðustyrki“ en Úkraínumenn ekki Erlent Sektaður fyrir að aka á 321 kílómetra hraða Erlent Dvalarleyfi langtum dýrara í hinum Norðurlöndunum Innlent Lögreglurannsókn á banaslysi í Brúará „svo til“ lokið Innlent Enginn handtekinn eftir hópslagsmálin Innlent Gufunesmálið: „Þetta átti aldrei að fara svona“ Innlent Fleiri fréttir Rússar enn að fá „samstöðustyrki“ en Úkraínumenn ekki Sektaður fyrir að aka á 321 kílómetra hraða Keppa við Kínverja og Rússa um að koma kjarnakljúfi til tunglsins Öryggisráðið ákveður að taka yfir Gasa-borg Mun funda með Pútín þó fundur með Selenskí sé hvergi í sjónmáli Flokkurinn fyrir sjálfstætt Austur-Grænland: „Flug til Íslands allt árið!“ Demókratar setja sig í stellingar fyrir forsetaframboð Neitar að hitta Pútín án Selenskís Grönduðu flugvél frá furstadæmunum og felldu fjörutíu málaliða Geislasverð Svarthöfða til sölu Liðþjálfi skaut fimm aðra hermenn Fúlsaði við þriggja forseta fundi Segja enn og aftur brotið gegn Folbigg Gefa grænt ljós á lengstu hengibrú í heimi „Fordæmalausar hörmungar“ í Frakklandi Aðeins 1,5 prósent ræktarlands enn aðgengilegt og nýtanlegt Segist eiga fund með Pútín Styttan tekin niður eftir harðar deilur um klúran barm Fimm hermenn skotnir á herstöð Tvöfaldar tolla á Indland vegna kaupa á rússneskri olíu Stefnir í kjördæmastríð í Bandaríkjunum? Nýr forseti Póllands vill draga úr áhrifum ESB Stendur í vegi rannsóknar á milljarða svikamyllu Birtist óvænt á þaki Hvíta hússins Yfir 400.000 tilkynningar um kynferðisofbeldi Hvarf fyrir tæpum þrjátíu árum og fannst í hopandi jökli Öryggismyndavélar í svefnherberginu og fyrsta útgáfa af Lolitu á skrifstofunni Minntust fórnarlambanna í Hírósíma Hættir að fjármagna þróun mRNA bóluefna Dánarorsök Ozzy Osbourne ljós Sjá meira