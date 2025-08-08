Maður féll í Vestari-Jökulsá Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 8. ágúst 2025 13:48 Útkallið barst lögreglu rétt fyrir klukkan eitt. Vísir/Vilhelm Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á mesta forgangi um eittleytið vegna einstaklings sem féll í Vestari-Jökulsá í Skagafirði. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar í samtali við fréttastofu. Hann segir að þyrlan hafi verið kölluð út að beiðni lögreglunnar á Norðurlandi vestra. RÚV greindi fyrst frá. Sá sem féll í ána væri kominn á land en þyrlan væri engu að síður á leið á vettvang. Pétur Björnsson yfirlögregluþjónn á Norðurlandi vestra segir í samtali við fréttastofu að lögreglumenn séu á leið á vettvang. Útkallið hafi borist klukkan 12:53. Í Vestri-Jökulsá eru tvö ferðaþjónustufyrirtæki sem bjóða upp á flúðasiglingar, Bakkaflöt og Viking Rafting. Pétur segist í samtali við fréttastofu ekki geta staðfest hvort um flúðasiglingaslys ræðir. Þjónustufulltrúar beggja fyrirtækja sögðu í samtali við fréttastofu að fyrirtækjunum hefðu borist upplýsingar um slysið en gátu ekki staðfest hvort um slys á þeirra vegum ræddi. Forsvarsmaður Viking Rafting staðfesti síðar að slysið hefði ekki orðið í ferð á vegum fyrirtækisins. Fréttin hefur verið uppfærð. Landhelgisgæslan Skagafjörður Mest lesið Hundarnir þegar aflífaðir en ákvörðun um lógun ólögmæt Innlent Öryggisráðið ákveður að taka yfir Gasa-borg Erlent Dvalarleyfi langtum dýrara í hinum Norðurlöndunum Innlent Telja að lífvörður myndi aðeins gera ferðamenn kærulausari Innlent Amma ræsti neyðarhnapp við enn eina árás dóttur sinnar Innlent Fann hagtölur sem honum líkar og hélt óvæntan blaðamannafund Erlent Keppa við Kínverja og Rússa um að koma kjarnakljúfi til tunglsins Erlent Þyrlan á mesta forgangi vegna manns sem féll í Vestari-Jökulsá Innlent Nauðsynlegt að fólk fái úrræði til að vernda sig frá djúpfölsunum Innlent Sektaður fyrir að aka á 321 kílómetra hraða Erlent Fleiri fréttir Amma ræsti neyðarhnapp við enn eina árás dóttur sinnar Þyrlan á mesta forgangi vegna manns sem féll í Vestari-Jökulsá Fangar í einangrun vegna sama máls noti ekki sama útisvæði Hundarnir þegar aflífaðir en ákvörðun um lógun ólögmæt Samskipti fanga í einangrun, tapsárir Danir og drottning Gleðigöngunnar Allir fundir við ESB „fyrst og fremst“ hagsmunagæsla Telja að lífvörður myndi aðeins gera ferðamenn kærulausari Esjan snjólaus og það óvenju snemma Íslendingurinn í Grikklandi laus úr haldi Dvalarleyfi langtum dýrara í hinum Norðurlöndunum Lögreglurannsókn á banaslysi í Brúará „svo til“ lokið Nauðsynlegt að fólk fái úrræði til að vernda sig frá djúpfölsunum Enginn handtekinn eftir hópslagsmálin Skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Finna áhugann dvína á meðan vinir berjast og deyja á vígvellinum „Það fer enginn lífvörður út í“ Reyndi að kaupa glás af nammi og kom upp um tíu ára bankaræningja Gufunesmálið: „Þetta átti aldrei að fara svona“ Lygilegar tilraunir til að hafa áhrif á sakborning, Reynisfjara og tollar Trumps Olíuleit á teikniborðinu og býst við tíðindum í vetur Smokkamaðurinn enn ófundinn Sjúkrabíllinn bilaður og kemst ekki með sjúkling úr Þakgili Þrír á þaki jeppa á kafi í Jökulsá í Lóni Gefur sig fram fimmtíu árum eftir bankarán í Kópavogi Alvarlegt vinnuslys í Skagafirði Undirbúa steypuvinnu fyrir nýju Ölfusárbrúna Þungar áhyggjur af „síversnandi stöðu Íslands“ „Yfirgangur gyðingahataranna er algerlega óþolandi“ Af hættustigi á óvissustig vegna eldgoss Sálfræðingar rukka hátt í 26 þúsund krónur Sjá meira