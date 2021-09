Tinna María Björgvinsdóttir er 23 ára gömul og alin upp á Reykjanesinu. Hún er naglafræðingur og býr í Sandgerði. Hennar markmið er að hjálpa börnum sem kljást við kvíða og þunglyndi.

Morgunmaturinn?

Ég borða mjög sjaldan morgunmat en ef ég fæ mér er það hafrastykki eða einhvað létt.

Helsta freistingin?

Coke í dós

Hvað ertu að hlusta á?

Tónlistarsmekkurinn er mjög mikil blanda.

Hvað sástu síðast í bíó?

The fast and the furious.

Hvaða bók er á náttborðinu?

Engin eins og er.

Hver er þín fyrirmynd?

Mamma

Uppáhaldsmatur?

Salat

Uppáhaldsdrykkur?

Coke í dós (er að reyna að hætta)

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Nanna Bryndís

Hvað hræðist þú mest?

Er nokkuð lofthrædd.

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Ég lendi mjög mikið í neyðarlegum atvikum en eitt sem ég man alltaf er þegar að ég labbaði inn á karl sitjandi á klósettinu rétt hjá bílakjallaranum hjá Smáratogi.

Hverju ertu stoltust af?

Skósafninu mínu.

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Kannski ekki leyndur hæfileiki en ef ég bretti tunguna upp lítur hún út eins og hjarta.

Hundar eða kettir?

Erfitt að velja á milli en ef ég mætti bara velja að fá mér annað hvort þá yrði hundur fyrir valinu.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Ég reyni að horfa á jákvæðu hliðina á hlutum þannig finnst ekkert leiðinlegt eins og er.

En það skemmtilegasta?

Ferðast.

Hvaða lag syngur þú í sturtu/í bílnum?

Maria með Justin Bieber

Hverju vonast þú til að Miss Universe Iceland keppnin skili þér?

Vináttu og kunnáttu. Vona að ég fái tækifæri til þess að koma mínum málefnum á framfæri.

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Vel menntuð og ábyggilega í meira námi.

Hvar er hægt að fylgjast með þér?

Instagram