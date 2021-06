🇵🇹 @selecaoportugal goleia Israel por 4-0 no último jogo de preparação antes do #EURO2020!



💫 Bruno Fernandes faz 2 golos e 1 assistência

👌 Ronaldo chega aos 104 tentos

😮 Cancelo também marca

👏 Rui Silva soma primeira internacionalização



Como vai ser com a Hungria? 🤔 pic.twitter.com/fWzlrIsEBh