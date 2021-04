Maðurinn á bak við Bat Out Of Hell og Total Eclipse Of The Heart látinn

Fljúgðu Jimmy fljúgðu

Bróðir hans staðfesti einnig andlátið í samtali við AP og sagði að hann hafi látist vegna nýrnabilunar eftir að hafa verið veikur í einhvern tíma. Grammy verðlaunahafinn fékk heilablóðfall fyrir fjórum árum og hrakaði heilsunni mikið eftir það.

„Ég sakna hans mikið nú þegar,“ er haft eftir honum.

Steinman var vígður inn í Frægðarhöll lagahöfunda (Songwriters Hall of Fame) árið 2012.

Lagahöfundurinn litríki var tekinn inn í Frægðarhöll lagahöfunda árið 2012 ásamt Meat Loaf. Getty/Larry Busacca

Hann var hvað þekktastur fyrir samstarf sitt við Meat Loaf. Í viðtali við People árið 2016 lofsöng hann Steinman og kallaði hann „Einn besta lagahöfund allra tíma.“

Söngvarinn kvaddi Steinman á Facebook með fallegum myndum og skrifaði einfaldlega „Fljúgðu Jimmy fljúgðu.“

Total eclipse of the heart í uppáhaldi

Steinman samdi mörg af sínum stærstu lögum fyrir Meat Loaf en platan Bat Out Of Hell sem kom út árið 1977 varð ein stærsta plata allra tíma. Rokkóperu stíllinn sló í gegn og var gerður söngleikur upp úr plötunni árið 2017. Söngleikurinn var frumsýndur í óperuhúsinu í Manchester en Steinman átti öll lögin í þeirri uppsetningu. Söngleikurinn fór á tónleikaherferð um heiminn.

Lögin hafa einnig verið flutt á sviði hér á landi. Árið 2014 var tónlistarhúsinu Hörpu breytt í leðurblökuhelli og lög Steinman flutt af mörgum af bestu rokksöngvörum landsins.

Titillag plötunnar Bat Out Of Hell telja margir vera eitt besta lag allra tíma og lög eins og You Took he Words Right Out Of My Mouth og Two Out Of Three Ain‘t Bad hlutu einnig miklar vinsældir.

Steinmen samdi einnig lög eins og Holding Out For A Hero með Bonny Tyler, Barry Manilow lagið Read 'Em And Weep, Making Love Out Of Nothing At All með Air Supply og Dead Ringer For Love sem var gefið út sem dúett Cher og Meat loaf.

Samkvæmt frétt BBC sagði Steinman sjálfur að besta lagið hans væri Bonny Tyler lagið Total Eclipse Of The Heart „Stærsta karókí lag allra tíma.“ Lagið hefur verið spilað meira en 788 milljón sinnum á Youtube þegar þetta er skrifað.

Tónlistarsnillingur

Árið 1983 voru lögin Eclipse Of The Heart og Making Love Out Of Nothing At All í fyrsta og öðru sæti Billboard Hot 100 listans þrjár vikur í röð.

Steinman vann Grammy verðlaun fyrir plötu ársins fyrir vinnu sína með Celine Dion á plötunni Falling Into You. Samdi hann meðal annars lagið It's All Coming Back To Me Now. Söngkonan birti færslu á Twitter og vottaði þar fjölskyldu og vinum hans samúð.

„Hann var tónlistarsnillingur, ótrúlegur framleiðandi og lagahöfundur. Að vinna með honum er einn mesti heiður minn á ferlinum.“

Hér fyrir neðan má heyra nokkur af þekktustu lögum Jim Steinman.