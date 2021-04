Sky News segir frá því að Ritter hafi látist á heimili sínu og af völdum heilaæxlis.

Leikarinn fór með hlutverk föðursins Martin Goodman í gamanþáttunum Friday Night Dinner sem voru í framleiðslu á árunum 2011 til 2020.

Á ferli sínum fór Ritter með hlutverk Anatoly Dyatlov í Chernobyl-þáttunum og Eldred Worple í Harry Potter and the Half-Blood Prince. Þá fór hann með hlutverk Guy Haines í James Bond-myndinni Quantum of Solace.