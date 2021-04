Um áramótin tók heilsugæslan við leghálsskimun af Krabbameinsfélaginu og var þá ýmislegt ófrágengið. Dönsk rannsóknarstofa greinir nú sýni frá Íslandi en ekki hafði verið gengið frá samningum við stofuna og þá var tölvukerfið ekki klárt. Ákvörðunin um að láta greina sýnin í Danmörku hefur sætt gagnrýni og hefur fagfélag lækna meðal annars lýst henni sem aðför að heilsu kvenna.

Mikill áhugi á málinu

Erna Bjarnadóttir, stofnaði Facebook-hópinn Aðför að heilsu kvenna í lok febrúar – eftir að hafa áttað sig á því að fjöldi kvenna væru í þeirri stöðu að bíða í marga mánuði eftir að fá niðurstöðu úr leghálssýnatöku.

„Og í dag eru komnir hátt í 13.500 manns í hópinn sem sýnir þennan almenna áhuga á málinu og hversu stórt og alvarlegt þetta mál er,“ segir Erna.

Frænka Ernu, Margrét Hildur Ríkharðsdóttir, er í áhættuhópi þar sem hún hefur þurft að fara í keiluskurð. Hún fór í sýnatöku í nóvember, áður en skimun var færð yfir til heilsugæslunnar um áramót. Sýnið fór á flakk áður en það var sent til Danmerkur til greiningar. Í lok febrúar kom loks í ljós að í sýninu greindist HPV veita og hún boðuð í aðra sýnatöku.

„Ég reyni að bóka mér tíma hjá heilsugæslunni en gat ekki fengið tíma fyrr en eftir fjórar vikur. Þarna voru liðnir þrír mánuðir frá því ég fór fyrst í sýnatöku,“ segir Margrét.

Hefur beðið í fjóra mánuði eftir niðurstöðu

Margrét fékk tíma hjá kvensjúkdómalækni þann 1. mars og bíður enn eftir niðurstöðu.

„Þannig að ég er búin að bíða í fjóra mánuði eftir þessu og ég veit ekkert hvar sýnið mitt er,“ segir Margrét.

„Hvar í veröldinni. Er það í Danmörku eða í flugvél einhvers staðar eða hvar það er þannig maður er orðin óþreyjufullur,“ segir Margrét.

Þegar hún hringi í heilsugæsluna sé henni sagt að vera þolinmóð.

„Þú segir ekki við konu sem er búin að bíða í fjóra mánuði og fara í keiluskurð , verandi með HPV veiruna að vera þolinmóð,“ segir Margrét.

Sýni sent út eftir helgi sem tekið var í nóvember

Fjölmargar konur séu í sömu stöðu. Þær taka dæmi um konu sem hefur greinst þrisvar með krabbamein, og fór í sýnatöku 27. nóvember, sem bíður enn eftir niðurstöðu.

„Og í gær fær hún þær upplýsingar, eftir að hafa sjálf grennslast fyrir um hvar sýnið hennar sé, að það fari út á mánudaginn,“ segir Erna.

„Þú ert alltaf að hugsa um þetta og alltaf að spá í þessu. Hvað ef? Hvað ef það gerist eitthvað? Þannig já, mér líður ekki vel,“ segir Margrét.

„Hvað á ég að bíða lengi eftir svörum. Ég get ekki gert neitt. Ég get ekkert hringt. Ég get ekkert gert. Ég get ekki farið. Ég þarf bara að bíða eftir svörum frá þessu fólki og þetta fólk er ekki að gera neitt,“ segir Margrét.

„Ég held að okkur finnist að það sé verið að reyna sópa málinu undir teppi og reyna að kæfa umræðu um þetta þangað til að þetta verður komið í lag í þessu ferli til Danmerkur,“ segir Erna.