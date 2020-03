Ónæmiskerfið á tímum Kórónunnar

Netið er stútfullt af kukli og snákaolíum sem eiga að koma í veg fyrir smit eða með magískum mekanisma læknað Kórónuna.

Skola skoltinn með sundlaugarvatni til að láta klór drepa veiruna.

Drekka silfurvatnslausn og verða blár í framan eins og æðsti strumpur.

Sofa í blautum sokkum.

Troða lauk undir koddann.

Slurka á ylliblómavökva.

Kalda sturtu og þurrburstun.

Gúlla ilmkjarnaolíur

Það eina sem þessar lausnir gera er að vekja falskar vonir og rýrari bankainnistæðu.

Við getum aldrei komið í veg fyrir smit af Kórónu, en við getum gert ýmislegt til að styrkja herdeild líkamans, ónæmiskerfið, og vera þannig betur í stakk búin til að takast á við veikindin, og mögulega fá vægari einkenni og styttri bælislegu og einangrun.

Stöðuhækkaðu heilsuna

Við getum sjálf gert ýmislegt til að stöðuhækka heilsuna og í leiðinni að efla varnir líkamans.

Bætt lúllinginn

Gert þarmaflóruna að algjörum gleðipinna

Hreyft skankana og hleypt púlsinum á skeið.

Gúllað mikilvæg vítamín

Borðað fjölbreytt og hollt.

Hugaðu að stóru steinunum og styrktu grunnstoðir heilsunnar eins og svefni, streitustjórnun, mataræði og hreyfingu áður en þú fyllir innkaupakörfuna af dufti og pillum.

Númeró únó í góðu ónæmiskerfi er svefninn.

Svefninn

Knúsaðu Óla Lokbrá í góða 8-9 tíma þessa dagana til að kýla upp ónæmiskerfið. Rannsóknir sýna að fjórir tímar eða skemur af svefni verður fólk fjórfalt líklegra til að fá inflúensu og kvefpestir, heldur en sex til átta tíma svefn.

Slökktu á skjám 90 mínútum fyrir háttatíma. Rannsóknir sýna að blá birta getur seinkað framleiðslu melatónin um heila þrjá tíma.

Taktu út koffín og te eftir kl 14 á daginn, það er ekki farið úr kerfinu fyrr en um miðja nótt og hefur áhrif á gæði svefnsins.

Þið sem hangið yfir instagramminu á miðnætti með kaffibolla eruð að gulltryggja lausan svefn eða tveggja tíma andvöku.

Farðu í bælið á sama tíma og grýttu þér fram úr á sama tíma alla daga. Líka um helgar. Halló, djammið er lokað hvort sem er. Reyndu að nýta þennan tíma til að venja þig á að fara fyrr að sofa. Við fáum besta svefninn frá kl 22 til 02.

Sjá einnig: Svefn er streitubani og kvíðaeyðir

Streitustjórnun er lykilatriði fyrir sterkt ónæmiskerfi Vísir/Vilhelm

Þarmaflóran

70% af ónæmiskerfinu er í þarmaflórunni svo það er ærin ástæða til að dekra við þessa 6 metra sem liggja í miðjum skrokknum. Streita hefur mikil áhrif á þarmaflóruna og getur breytt bakteríuumhverfinu. Rottur sem upplifðu streitueinkenni höfðu mun meira af slæmum bakteríum en sultuslakar rottur. Gúllaðu góðgerla og slurkaðu Eplaedik á fastandi maga og auktu neysla á sýrðu grænmeti á borð við kimchi og súrkál.

Súkralósi hefur slæm áhrif á þarmaflóruna. Taktu út gervisætu eins og aspartame. Sorrý, við gætum misst heimsmeistaratitilinn í Pepsi max drykkju. Notaðu sykurlaust síróp (Good Good), Sweet like sugar og Erythritol og náttúrulega sætu úr eplamús, sætum kartöflum og döðlum.

Streitustjórnun

Við stjórnum ekki því sem lífið hendir í okkur en stjórnum hvernig við bregðumst við. Margar rannsóknir sýna að streita, áföll, rifrildi við maka og allskonar álag skerðir starfsemi ónæmiskerfisins.

Streitustjórnun er lykilatriði fyrir sterkt ónæmiskerfi. Hentu þér í djúpöndun. Þeir vita hvað þeir syngja í núvitund sem hafa lengi lobbýað fyrir djúpöndun.

Róleg útöndun róar streitukerfið og kemur okkur yfir í parasympatíska rólega.

Haltu þakklætisdagbók og skrifaðu niður þrennt jákvætt við daginn.

Talaðu við fagaðila, eins og sálfræðing eða geðlækni ef þú finnur fyrir miklum kvíða eða depurð.

Bætiefni

Andoxunarefni gerir hermenn ónæmiskerfisins sterka og tilbúna í slaginn að minnka bólgur og með því að slurka papriku, appelsínur, og sítrónu geturðu aukið andoxunarefni í blóði um 30% sem. Ef þú fúlsar við græmmó eða ávöxtum geturðu dúndrað í þig gómsætum tuggutöflum frá NOW.

D-vítamín er mikilvægt fyrir ónæmiskerfið og getur hjálpað til við að draga úr hættu á sýkingum í efri öndunarvegi.

Sérstaklega norður í hjara veraldar með áttatíu lægðir er D-vítamín skortur algengur. Við fáum mest af D-dúllunni í gegnum augun. Þegar sú gula lætur sjá sig hentu þér út og farðu í störukeppni við sólina í nokkrar sekúndur. Þess utan, geturðu gúllað belgi, allt frá 600 og upp í 2000 alþjóðaeiningar á dag.

Zink getur verið hjálplegt þegar þú byrjar að finna fyrir einkennum af kvefi eða pestum til að lina einkennin. Ekki er þó ráðlegt að taka zink að staðaldri því það getur stuðlað að koparskorti yfir langan tíma.

Beta glucan getur dregið úr hættu á sýkingu í efri öndunarvegi.

Rannsóknir á fólki sem æfir mikið sýndi að dagleg inntaka á Beta glúkani dró úr sýkingum, kvefi og flensu samanborið við þá sem fengu lyfleysu.

Hreyfing

Rannsóknir sýna ótvírætt að ónæmiskerfið fer í fimmta gír við hreyfingu. Teygja búkinn og hrista að lágmarki 15 til 20 mínútur, helst 20 til 40 mínútur, tvisvar til þrisvar í viku. Ekki bara til að sporna við sýkingu en einnig gegn bólgum og verkjum. Það er best að þjálfa bæði styrktarþjálfun til að byggja meira kjöt á grindina, sem og þolþjálfun fyrir sterkt hjarta og heilbrigð lungu.

Mataræði:

Leyfðu heilum óunnum matvælum að vera plássfrek á disknum. Prótíngjafar úr dauðum skepnum, eða grænkeragjafar eins og tófú, tempeh.

Feitur fiskur gefur Omega-3 og D-vítamín.

Góðar fitur eins og olíur, avocado, hnetur og fræ.

Litríkt grænmeti og ávextir til að fá mismunandi næringarefni.

Trefjaríkt korn eins og kínóa, brún hrísgrjón og haframjöl.

Góð kolvetni úr rótargrænmeti og kartöflum.

Ekki taka handbremsubeygju á einni nóttu.

Það er svo margt sem við getum ekki stjórnað þessa dagana en það er samt ansi margt sem við getum stjórnað.

Þú getur ekki tekið handbremsubeygju í mataræði, hreyfingu, svefni núna og ætlast til að verða ónæmasti maður mannkyns. Það tekur nokkrar vikur að byggja upp herdeildina í skrokknum.

Og að því sögðu þá geturðu verið hraustari en Maggi Scheving og samt fengið Kórónu.

Þú getur gert allt rétt í heilsuvenjunum og samt smitast.

Við þurfum ÖLL að þvo hendur og halda félagslegri fjarlægð.

Heimildir

McFarlin BK, Carpenter KC, Davidson T, McFarlin MA. Baker's yeast beta glucan supplementation increases salivary IgA and decreases cold/flu symptomatic days after intense exercise. J Diet Suppl. 2013 Sep;10(3):171-83.

SA Gharib, MD et al. Transcriptional Signatures of Sleep Duration Discordance in Monozygotic Twins. Sleep, January 2017