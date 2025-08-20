Kemur út sem pankynhneigð Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. ágúst 2025 09:46 Julia Fox gaf út ævisögu sína, Down the Drain, árið 2023 sem fjallaði um reynslu hennar af skemmtanaiðnaðinum og lífi einstæðu móðurinnar. EPA Leikkonan og fyrirsætan Julia Fox hefur greint frá því að hún sé pankynhneigð. Fox sem vakti mikla athygli árið 2022 fyrir samband sitt með Kanye West lýsti sjálfri sér sem lesbíu í fyrra en hefur nú skilgreint kynhneigð sína nánar. Fox braust fram á sjónarsviðið þegar hún lék í spennumyndinni Uncut Gems með Adam Sandler árið 2019 og varð síðan enn frægari þegar hún byrjaði með Kanye West árið 2022. Sambandið entist aðeins í mánuð en síðan þá hefur Fox gefið út ævisögu sína, Down The Drain, og unnið sem leikkona. „Ég er pankynhneigð; ég gæti laðast að hverjum sem er eða hverju sem er,“ sagði Fox í nýlegu viðtali við tímaritið Allure. „Ef það er bara líkamlegt þá laðast ég meira að kvenlíkamanum,“ sagði hún jafnframt í viðtalinu. Þá sagði hún líkama karlmanna ekki gera mikið fyrir sig en hún gæti þó vel laðast að huga þeirra. Miklu meira sem maður geti gert við tíma sinn Fox segist ekki sakna þess að vera í sambandi með karlmanni. „Það er svo miklu meira sem þú getur gert við tíma þinn en að bíða eftir því að sjá hvort einhver gaur ætli að senda þér skilaboð til baka eða ekki,“ sagði hún. Fox lýsti því einnig að það væri erfiðara fyrir konur að átta sig á því að þær væru hinsegin vegna þess að þær væru samfélagslega forritaðar fyrir karlmenn. „Með konu ertu með bestu vinkonu meðan karlmenn eru á endanum alltaf að fara að taka aðra karlmenn fram yfir þig,“ hefur Fox áður sagt um samskipti kynjanna. „Karlmenn elska aðra karlmenn, kallalega hluti og að horfa á hómóerótíska hluti eins og glímu og fótbolta. Í þessum eitraða kúltúr held ég að það sé ekki pláss fyrir þá að elska mig.“ Hinsegin Hollywood Bandaríkin Mest lesið „Við munum aldrei leyfa minningu hennar að deyja“ Lífið 50+: Það sem fólk sér helst eftir á dánarbeðinum Áskorun Kemur út sem pankynhneigð Lífið Langömmulán hjá Eddu Björgvins Lífið Skammar vini sína: „Hættum Happy birthday á Facebook“ Menning Sunneva veltir Evu Ruzu úr sessi Lífið Nýju fötin forsetans Lífið Klórar sér í kollinum yfir nýrri göngubrú: Margt „mjög sérstakt“ sem menn hafi búið til síðustu ár Menning Vín mun hýsa Eurovision á næsta ári Lífið Einfaldar leiðir til að róa taugakerfið Lífið Fleiri fréttir Langömmulán hjá Eddu Björgvins Kemur út sem pankynhneigð Vín mun hýsa Eurovision á næsta ári „Við munum aldrei leyfa minningu hennar að deyja“ Einfaldar leiðir til að róa taugakerfið Nýju fötin forsetans Erla og Ólafur selja glæsilegt einbýli í Vesturbænum Bubbi segir Hróa Hattar-brag á stuldinum Dúnmjúkir pizzasnúningar Fáklædd og glæsileg við sundlaugarbakkann Flugfreyjusætið var inni á klósettinu Sunneva veltir Evu Ruzu úr sessi Elskar Kennedy þó þeir ræði lítið pólitík í matarboðum Kennir kettinum hundatrix og heklar á hann föt Martin og Anna María selja hönnunaríbúð í Garðabæ Þaggar niður í orðrómi um sambandsslit Fjörutíu ára draumur Guðmundar rættist Gamlir samherjar funduðu á fiskistað Ein glæsilegasta leikkona landsins á lausu Saga Matthildur orðin tveggja barna móðir WikiLeaks og aðför stórvelda: Uppljóstrun aldarinnar undirbúin í Reykjavík Bryndís Haralds amman og Gunni Helga afinn Annie Mist á von á þriðja barninu Stjörnulífið: Skúli og Gríma orðin hjón Diddú gerir himneskt pestó og segist búa í Góða hirðinum „Ég hef verið mikill kvíðasjúklingur alveg síðan ég var barn“ Maðurinn sem Pink Floyd kveikti í er látinn Heilunarguðþjónustur í Lágafellskirkju njóta mikilla vinsælda „Maður getur þakkað íslenskum bókmenntum fyrir H.C. Andersen“ Krakkatía vikunnar: Strumparnir, borgarstjórar og tónlist Sjá meira