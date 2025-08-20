Kemur út sem pankynhneigð

Lífið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Julia Fox gaf út ævisögu sína, Down the Drain, árið 2023 sem fjallaði um reynslu hennar af skemmtanaiðnaðinum og lífi einstæðu móðurinnar.
Leikkonan og fyrirsætan Julia Fox hefur greint frá því að hún sé pankynhneigð. Fox sem vakti mikla athygli árið 2022 fyrir samband sitt með Kanye West lýsti sjálfri sér sem lesbíu í fyrra en hefur nú skilgreint kynhneigð sína nánar.

Fox braust fram á sjónarsviðið þegar hún lék í spennumyndinni Uncut Gems með Adam Sandler árið 2019 og varð síðan enn frægari þegar hún byrjaði með Kanye West árið 2022. Sambandið entist aðeins í mánuð en síðan þá hefur Fox gefið út ævisögu sína, Down The Drain, og unnið sem leikkona.

„Ég er pankynhneigð; ég gæti laðast að hverjum sem er eða hverju sem er,“ sagði Fox í nýlegu viðtali við tímaritið Allure.

„Ef það er bara líkamlegt þá laðast ég meira að kvenlíkamanum,“ sagði hún jafnframt í viðtalinu. Þá sagði hún líkama karlmanna ekki gera mikið fyrir sig en hún gæti þó vel laðast að huga þeirra. 

Miklu meira sem maður geti gert við tíma sinn

Fox segist ekki sakna þess að vera í sambandi með karlmanni.

„Það er svo miklu meira sem þú getur gert við tíma þinn en að bíða eftir því að sjá hvort einhver gaur ætli að senda þér skilaboð til baka eða ekki,“ sagði hún.

Fox lýsti því einnig að það væri erfiðara fyrir konur að átta sig á því að þær væru hinsegin vegna þess að þær væru samfélagslega forritaðar fyrir karlmenn. 

„Með konu ertu með bestu vinkonu meðan karlmenn eru á endanum alltaf að fara að taka aðra karlmenn fram yfir þig,“ hefur Fox áður sagt um samskipti kynjanna.

„Karlmenn elska aðra karlmenn, kallalega hluti og að horfa á hómóerótíska hluti eins og glímu og fótbolta. Í þessum eitraða kúltúr held ég að það sé ekki pláss fyrir þá að elska mig.“

