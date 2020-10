Elísabet Ormslev gefur Celine Dion ekkert eftir

Það má með sanni segja að nýjasti þátturinn af Í kvöld er gigg hafi náð að lyfta anda landans eftir erfiðan dag og viku. Gestir Ingó voru fjórar af söngdívum Íslands, þær Elísabet Ormslev, Regína Ósk, Jóhanna Guðrún og Stefanía Svavars.

Það er ekki hægt að segja söngurinn í kvöld hafi beint verið partýlegur heldur var frekar eins og um stórtónleika væri að ræða. Ingó sagðist sjálfur svo heillaður af dívunum og að hann hefði helst vilja sitja út í sal og hlusta og njóta.

Elísabetu Ormslev hefur stundum verið líkt við söngkonuna Adele enda ekki leiðum að líkjast þar. En í kvöld sýndi hún einnig að hún gefur stórsönkonunni Celine Dion ekkert eftir og flutti lagið It's All Coming Back To Me með glæsibrag.