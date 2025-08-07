Orðin vön ferðamönnum í garðinum og fagnar komu þeirra Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 7. ágúst 2025 14:01 Anna Svandís í garðinum á Drangsnesi sem vekur verðskuldaða eftirtekt. Vísir/KTD Hjón á Drangsnesi taka því fagnandi þegar ferðamenn birtast í garðinum þeirra til að dást að listaverkum. Þau lýsa lífinu á Drangsnesi sem ljúfu og ekkert svo langt að skreppa suður til Reykjavíkur sé tilefni til. Ferðafólk á Ströndum stoppar margt hvert í versluninni í Drangsnesi en það eru ekki síður margir sem kíkja hér yfir götuna og dást að einum fallegasta garði landsins. Garðurinn er þrjátíu ára verkefni hjónanna Birgis Karls Guðmundssonar og Önnu Svandísar Gunnarsdóttur. „Það er svo erfitt að fá tré til að vaxa hérna, þess vegna hirtum við bara grjót og kúlur,“ segir Anna og gerir ekki mikið úr öllu saman. Þau lögðu einfaldlega möl í garðinn sem hefur síðan orðið eitt helsta flaggskip bæjarins. Bubbi bróðir Svandísar á heiðurinn að listaverkum sem hann skar út á bryggjuhátíð bæjarins í gegnum árin. Auk þeirra má finna ýmsa skrautsteina, skeljar, fjörugrjót, rekavið og ýmsa gamla bátshluti. Jafnvel fallega steina sem fluttir voru vestur alla leið frá Stöðvarfirði. Mörg hundruð kílómetra bíltúr úr steinabænum austur á fjörðum. Það sem vekur mesta athygli ferðalanga er lítið steinaþorp í garðinum þar sem Anna hefur málað kirkju, hús og íbúa. Í klettunum fyrir ofan þorpið eru svo dvergar sem vaka yfir öllu saman. Ferðafólk bankar stundum upp á til að forvitnast um garðinn. „Já já, það spyr okkur stundum en stundum labbar það að gamni sínu og við erum ekkert að neita því. Það má alveg fara ef það vill.“ Fyrir veturinn safna hjónin skrautinu saman og geyma ýmist í kjallaranum eða geymsluskúr sem Birgir byggð. Hann er heimamaður í húð og hár og nældi í Önnu sína á Þórskaffi á síðustu öld. Reykvíking sem sökum ástarinnar hefur búið á Drangsnesi í 37 ár. „Veturinn hefur ekki verið svo harður undanfarin ár. Það er allt í lagi. Maður venst þessu. Þó maður sé fæddur og uppalinn í Reykjavík. Svo er ekkert svo langt að fara suður til Reykjavíkur. Við skreppum þangað oft.“ Kaldrananeshreppur Ferðaþjónusta Mest lesið Þríbætti tíma kærastans í einni stærstu spyrnukeppni Evrópu Lífið Hvers vegna fær Innrásin frá Mars núll í einkunn? Lífið Fann lausn við verkjunum sem breytti öllu Lífið samstarf Oft upplifir fólk leiða og depurð eftir gott sumarfrí Áskorun Eftir þrettán ára nám fékk Saga bílpróf Lífið Stjörnulífið: „Þessi ætlar að ríða þessa Verslunarmannahelgina“ Lífið Stutt í að uppselt verði í heilt og hálft Lífið Orðin vön ferðamönnum í garðinum og fagnar komu þeirra Lífið Egill, Valgeir og Sigurður Bjóla saman á sviði í fyrsta sinn síðan 1976 Lífið samstarf Húsgögn úr afgöngum og fiskar í gosbrunninum Lífið Fleiri fréttir Orðin vön ferðamönnum í garðinum og fagnar komu þeirra Hvers vegna fær Innrásin frá Mars núll í einkunn? Stutt í að uppselt verði í heilt og hálft Þríbætti tíma kærastans í einni stærstu spyrnukeppni Evrópu Eftir þrettán ára nám fékk Saga bílpróf Ástralskur hommasirkus skemmtir börnum og fullorðnum í Tjarnarbíói Húsgögn úr afgöngum og fiskar í gosbrunninum Stjörnulífið: „Þessi ætlar að ríða þessa Verslunarmannahelgina“ Kveður föður sinn með tilvitnun í Hunter S. Thompson Walking Dead-leikkona látin Tók sterkan kjúklingabita í stað þess að styggja Íslendinga Gekk hringinn í kringum landið fyrir vannærð börn í Afríku Marín Manda og Hannes Frímann trúlofuð Terry Reid látinn Rekur sögu sósunnar sem allir elska: „Pítusósan fæddist í Asparfellinu“ Brjánn hefur göngu sína í haust: „Erum við að falla úr efstu deild í Norður-Kóreu?“ Samsæri tóbaksframleiðenda í reykfylltum bakherbergjum „Mig langar ekki lengur að deyja“ Loni Anderson er látin „Ég mun lifa á þessum degi út ævina“ Calvin Harris orðinn faðir Rod Stewart sýnir Ozzy taka sjálfur í himnaríki Myndaveisla: Ærandi pollagallastemming í Eyjum Skoðanabræður hætta göngu sinni: „Takk fyrir okkur“ Menningarperlan aftur komin í sitt gamla horf Hvetur fólk til að taka sjálfu með „þessu glæsiklofi“ Hermína sem missti folald og móðurlaus Tígull fundu hvort annað „Stundum finnst mér hún vera farin þó hún sé enn á lífi“ Krakkatían: Litla hafmeyjan, Pollapönk og lundar Myndasyrpa úr Eyjum: „Út með kassann og áfram gakk“ Sjá meira