Lífið

Orðin vön ferða­mönnum í garðinum og fagnar komu þeirra

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Anna Svandís í garðinum á Drangsnesi sem vekur verðskuldaða eftirtekt.
Anna Svandís í garðinum á Drangsnesi sem vekur verðskuldaða eftirtekt. Vísir/KTD

Hjón á Drangsnesi taka því fagnandi þegar ferðamenn birtast í garðinum þeirra til að dást að listaverkum. Þau lýsa lífinu á Drangsnesi sem ljúfu og ekkert svo langt að skreppa suður til Reykjavíkur sé tilefni til. 

Ferðafólk á Ströndum stoppar margt hvert í versluninni í Drangsnesi en það eru ekki síður margir sem kíkja hér yfir götuna og dást að einum fallegasta garði landsins. Garðurinn er þrjátíu ára verkefni hjónanna Birgis Karls Guðmundssonar og Önnu Svandísar Gunnarsdóttur.

„Það er svo erfitt að fá tré til að vaxa hérna, þess vegna hirtum við bara grjót og kúlur,“ segir Anna og gerir ekki mikið úr öllu saman. Þau lögðu einfaldlega möl í garðinn sem hefur síðan orðið eitt helsta flaggskip bæjarins.

Bubbi bróðir Svandísar á heiðurinn að listaverkum sem hann skar út á bryggjuhátíð bæjarins í gegnum árin. Auk þeirra má finna ýmsa skrautsteina, skeljar, fjörugrjót, rekavið og ýmsa gamla bátshluti. Jafnvel fallega steina sem fluttir voru vestur alla leið frá Stöðvarfirði. Mörg hundruð kílómetra bíltúr úr steinabænum austur á fjörðum.

Það sem vekur mesta athygli ferðalanga er lítið steinaþorp í garðinum þar sem Anna hefur málað kirkju, hús og íbúa. Í klettunum fyrir ofan þorpið eru svo dvergar sem vaka yfir öllu saman.

Ferðafólk bankar stundum upp á til að forvitnast um garðinn.

„Já já, það spyr okkur stundum en stundum labbar það að gamni sínu og við erum ekkert að neita því. Það má alveg fara ef það vill.“

Fyrir veturinn safna hjónin skrautinu saman og geyma ýmist í kjallaranum eða geymsluskúr sem Birgir byggð. Hann er heimamaður í húð og hár og nældi í Önnu sína á Þórskaffi á síðustu öld. Reykvíking sem sökum ástarinnar hefur búið á Drangsnesi í 37 ár.

„Veturinn hefur ekki verið svo harður undanfarin ár. Það er allt í lagi. Maður venst þessu. Þó maður sé fæddur og uppalinn í Reykjavík. Svo er ekkert svo langt að fara suður til Reykjavíkur. Við skreppum þangað oft.“

Kaldrananeshreppur Ferðaþjónusta


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.