Tónlist

Til­kynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Taylor Swift fór á langt og vinsælt tónleikaferðalag í fyrra og hittífyrra. Eftir að hún hætti á því hefur hún greinilega verið að vinna að nýrri plötu.
Taylor Swift fór á langt og vinsælt tónleikaferðalag í fyrra og hittífyrra. Eftir að hún hætti á því hefur hún greinilega verið að vinna að nýrri plötu. Buda Mendes/Getty

Taylor Swift tilkynnti tólftu plötu sína, The Life of a Showgirl, eftir að hafa birt dularfulla niðurtalningu á heimasíðu sinni. Swift greindi frá plötunni í stiklu fyrir nýjasta hlaðvarpsþátt Travis og Jason Kelce sem birtist í dag.

Swift er þekkt fyrir útpælda og pródúseraða tónlistarútgáfu sína og fóru aðdáendur tónlistarkonunnar því strax að velta fyrir sér að hún myndi tilkynna eitthvað stórt klukkan 12:12 tólfta þessa mánaðar þegar niðurtalningin rynni út.

Og þeir höfðu rétt fyrir sér. Taylor tilkynnti þá að hún myndi mæta sem gestur í hlaðvarpið New Heights , sem kærasti hennar, Travis Kelce, heldur úti með bróður sínum, Jason Kelce. 

Í stiklu fyrir þáttinn, sem kemur síðar í dag, sést Swift draga blörraða vínylplötu upp úr tösku og tilkynna nafn hennar. Útlit plötunnar mun því væntanlega líka koma í ljós í dag.

Skömmu eftir að stiklan birtist fóru auglýsingar Swift að skjóta upp kollinum á auglýsingaskiltum um New York-borg og Nashville þar sem mátti sjá kóða sem leiddi fólk að lagalistanum „Og elskan, það er skemmtanabransinn fyrir þig“ sem inniheldur gömul lög tónlistarkonunnar.

Aðdáendur eru þegar byrjaðir að rýna í lögin í leit að vísbendingum. Til dæmis eru sænsku pródusentarnir Max Martin og Shellback framleiðendur allra laganna á listanum sem fólk telur gefa til kynna að þeir muni spila stóra rullu í framleiðslu nýju plötunnar.

Síðasta plata Swift var The Tortured Poets Department sem kom út í apríl 2024 og varð vinsælasta plata ársins. Tveimur tímum eftir útgáfu hennar stækkaði Swift plötuna í tvöfalda plötu sem hún titlaði The Anthology

Taylor hefur verið á rosalegu róli síðasta árið. Tónleikaferðalagið Eras Tour stóð yfir í tuttugu mánuði frá mars 2023 til desember 2024 og varð söluhæsta tónleikaferðalag sögunnar og eftir það keypti Swift aftur allan rétt á fyrstu plötum sínum.

Tónlist Bandaríkin Hollywood


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.