Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. ágúst 2025 10:12 Taylor Swift fór á langt og vinsælt tónleikaferðalag í fyrra og hittífyrra. Eftir að hún hætti á því hefur hún greinilega verið að vinna að nýrri plötu. Buda Mendes/Getty Taylor Swift tilkynnti tólftu plötu sína, The Life of a Showgirl, eftir að hafa birt dularfulla niðurtalningu á heimasíðu sinni. Swift greindi frá plötunni í stiklu fyrir nýjasta hlaðvarpsþátt Travis og Jason Kelce sem birtist í dag. Swift er þekkt fyrir útpælda og pródúseraða tónlistarútgáfu sína og fóru aðdáendur tónlistarkonunnar því strax að velta fyrir sér að hún myndi tilkynna eitthvað stórt klukkan 12:12 tólfta þessa mánaðar þegar niðurtalningin rynni út. Og þeir höfðu rétt fyrir sér. Taylor tilkynnti þá að hún myndi mæta sem gestur í hlaðvarpið New Heights , sem kærasti hennar, Travis Kelce, heldur úti með bróður sínum, Jason Kelce. Í stiklu fyrir þáttinn, sem kemur síðar í dag, sést Swift draga blörraða vínylplötu upp úr tösku og tilkynna nafn hennar. Útlit plötunnar mun því væntanlega líka koma í ljós í dag. View this post on Instagram A post shared by New Heights (@newheightshow) Skömmu eftir að stiklan birtist fóru auglýsingar Swift að skjóta upp kollinum á auglýsingaskiltum um New York-borg og Nashville þar sem mátti sjá kóða sem leiddi fólk að lagalistanum „Og elskan, það er skemmtanabransinn fyrir þig“ sem inniheldur gömul lög tónlistarkonunnar. Aðdáendur eru þegar byrjaðir að rýna í lögin í leit að vísbendingum. Til dæmis eru sænsku pródusentarnir Max Martin og Shellback framleiðendur allra laganna á listanum sem fólk telur gefa til kynna að þeir muni spila stóra rullu í framleiðslu nýju plötunnar. Síðasta plata Swift var The Tortured Poets Department sem kom út í apríl 2024 og varð vinsælasta plata ársins. Tveimur tímum eftir útgáfu hennar stækkaði Swift plötuna í tvöfalda plötu sem hún titlaði The Anthology. Taylor hefur verið á rosalegu róli síðasta árið. Tónleikaferðalagið Eras Tour stóð yfir í tuttugu mánuði frá mars 2023 til desember 2024 og varð söluhæsta tónleikaferðalag sögunnar og eftir það keypti Swift aftur allan rétt á fyrstu plötum sínum. Tónlist Bandaríkin Hollywood Mest lesið „Dýrmætt að fá að hafa þetta svona persónulegt“ Lífið Eva Laufey og Haraldur stækka við sig á Skaganum Lífið Eigendaskipti á Kaffi Laugalæk: Breyta til en lofa sömu stemningu Lífið Nýr Rambo fundinn Bíó og sjónvarp Tekinn fullur, missti fjölskylduna og fékk krabbamein á sama árinu Lífið Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans Tónlist Ræðst framtíð grínmyndarinnar hér? Aumkunarverð endurvinnsla og ferskt framhald Gagnrýni Stöðugt á ferð og flugi með sterkari skrokk Lífið samstarf Leifur Andri og Hugrún trúlofuð Lífið Stjörnulífið: Ástin, glimmer og ofurkroppar Lífið Fleiri fréttir Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans „Öll dýrin í skóginum voru vinir“ Úr kjallaranum hjá mömmu yfir á stóra sviðið Opnar sig um stormasamt hjónaband á nýju plötunni Borgin býður í tívolíveislu Dylan leggur blátt símabann á tónleikagesti „Gerum allt fyrir konurnar í okkar lífi“ Quarashi á Lopapeysunni: „Við erum synir Akraness“ „Svo leiðinlegt að pæla hvað öðru fólki finnst“ Forsala á Kaleo seldist upp á innan við mínútu Sjá meira