Frikki Dór og Jón keppa í því að vera falskir: „Hef ákveðið forskot eftir atvikið á Arnarhóli“

Í útvarpsþætti Völu Eiríks á FM957 hófst í dag nýr dagskrárliður sem nefnist Falsk Off.

Þar fær hún tvo góða tónlistarmenn sem keppa í því að reyna að vera eins falskir og þeir geta.

Fyrstu keppendur voru þær Elísabet Ormslev og Stefanía Svavarsdóttir. Tvær frábærar söngkonur og í raun ætti að vera erfitt fyrir þær að syngja illa.

Eftir kosningu á Vísi var það Stefanía Svavars sem fer áfram í úrslitakeppnina. Hún fékk 927 atkvæði en Elísabet 332.

Sigurvegarinn fær hundrað þúsund krónur frá Sýn til að afhenda góðgerðamáli að eigin vali.

Nú var komið að Jóni Jónssyni og Friðriki Dór sem fluttu lagið I Want It That Way með Backstreet Boys. Dóttir Friðriks var með í för en báðir náðu þeir að syngja nokkuð falskt.

Klippa: Falsk Off: Friðrik Dór gegn Jóni Jónssyni

Hvað finnst þér?

Taktu þátt í kosningunni hér að neðan og láttu vita hvort Friðrik eða Jón var meira sannfærandi í að syngja illa.