Nelson skaut Skyttunum áfram

Arsenal er komið í 32-liða úrslit ensku bikarkeppninnar eftir 1-0 sigur á toppliði ensku B-deildarinnar, hinu forna stórveldi Leeds United.



Marcelo Bielsa hefur verið að gera flotta hluti með Leeds og þeir voru mikið sterkari aðilinn í fyrri hálfleiknum á Emirates í kvöld en ekkert mark var skorað.



Miklir yfirburðir gestanna sem áttu 15 skot að marki Arsenal.





15 - Leeds attempted 15 shots in the opening 45 minutes against Arsenal, the joint most shots the Gunners have faced in the first half of a game this season (also facing 15 in the first half against Liverpool in the Premier League back in August). Lethargic. #FACup #ARSLEE pic.twitter.com/HKiGaWfhok