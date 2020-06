Helga Vala Helgadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, telur forsendur afstöðu fjármálaráðherra til hugsanlegrar ritstjórastöðu Þorvaldar Gylfasonar prófessors við efnahagsritið Nordic Economic Policy Review ekki forsvaranlegar. Helga Vala sakar Bjarna um valdníðslu og „berufsverbot“. Hér er kveðið fast að orði en berufsverbot er hugtak sem á uppruna sinn í 3. ríki nasista þar sem þeim sem voru óæskilegir að mati nasista var óvært á vinnumarkaði.

Hún vitnar til útskýringa Bjarna á Facebooksíðu hans, þeirra sem Vísir greindi frá í morgun og leggur út af þeim. Að Bjarni hafi verið skýr með að ráðning Þorvaldar kæmi ekki til greina af því að sýn hans og áherslur í efnahagsmálum geti engan veginn „stutt við stefnumótun ráðuneytis sem hann stýri“.

„Þá klikkir hann út með að [Þorvaldur] hafi ekkert notið stuðnings allra ríkja, en minnist ekki orði á þá undrun sem barst út meðal fulltrúa annarra ríkja þegar fjármálaráðuneytið íslenska greip inn í ráðninguna með þessum hætti.

Bjarni afdráttarlaus um Þorvald

Bjarni var í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar og þar undirstrikaði hann afstöðu sína til Þorvaldar afdráttarlaust. Sagði að þegar tillaga kom fram og nafn Þorvaldar Gylfasonar var nefnt hafi það einfaldlega ekki komið til greina af hálfu ráðuneytisins.

„Því ég tel að Þorvaldur sé óheppilegur samstarfsaðili við fjármála- og efnahagsráðuneytið af margvíslegum ástæðum.“

Eins og þá hverjum?

„Jahh, það er nú bara þannig að hann hefur verið yfirlýstur andstæðingur undanfarinna ríkisstjórna sem ég hef setið í.

Hann hefur látið ótrúleg ummæli falla um Sjálfstæðisflokkinn.

Og fólk sem starfar á þinginu. Hann vildi nú sópa út öllu fólki af þingi fyrir kosningarnar 2013. Spúla dekkið, eins og hann orðaði það. Þetta er bara maður sem ég sá ekki fyrir mér að væri heppilegur í þetta samstarf.“

Hin meinta valdníðsla Sjálfstæðismanna

Þetta telur Helga Vala ekki forsvaranlegt af hálfu fjármálaráðherra.

„Nei, Bjarni, valdníðsla ykkar sjálfstæðismanna kemur mér ekkert á óvart en mig langar þó að benda á fáeina hluti: Þetta fræðirit er ekki gefið út til að styðja við stefnumótun fjármálaráðuneytisins á Íslandi heldur fagrit til upplýsinga - óháð stjórnmálaflokkum og þeirra afskiptum.

Helga Vala Helgadóttir á þinginu. Eldglæringar eru nú milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks vegna máls Þorvalds Skúlasonar. visir/sigurjón

Ég átta mig á því að það er þér og ykkur í sjálfstæðisflokknum framandi, en það tíðkast víða um heim að óháð fagrit séu gefin út, ekki til að þóknast hagsmunaöflum heldur til faglegrar upplýsingar.

Það er vandasamt að fara með vald. Það fer ykkur afskaplega illa og ég er ekki frá því að eftir því sem líður á kjörtímabilið séuð þið æ meira að færa ykkur nær einræði en lýðræði með valdníðslu, sýndarsamráði og ofsaköstum.“

Bjarni sendir Samfylkingu og Þorvaldi tóninn

Í pistli Bjarna sem hann birti í morgun varpaði hann ljósi á það hvers má vænta þegar hann mætir fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd vegna málsins, að ósk Guðmundar Andra Thorssonar þingmanns Samfylkingarinnar. Bjarni segir sjálfsagt að mæta fyrir þingnefndina og rekja þessi sjónarmið sín nánar. Og svo beinir hann spjótum sínum að Samfylkingunni.

„Ég mun þá einnig kalla eftir því hvernig fulltrúi Samfylkingarinnar telur það óeðlileg afskipti af ráðningu ritstjóra Nordic Economic Policy Review að fjármálaráðuneytið samþykki ekki umyrðalaust hugmyndina um Þorvald Gylfason. Ekki að ég efist um að hæfnisnefnd Samfylkingarinnar hafi borið Þorvald saman við aðra tilnefnda, en dugar það eitt og sér? Og hvers eiga aðrir þeir sem óformleg tillaga var gerð um að gjalda?“

Bjarni Benediktsson fer hvergi leynt með það að Þorvaldur er illa séður af Sjálfstæðismönnum eftir óvægna gagnrýni sem prófessorinn hefur sett fram á flokkinn. visir/vilhelm

Bjarni segir Ísland ekki eina ríkið sem féllst á tillögu um ráðningu Þorvaldar eins og hann hafi verið upplýstur um.

„En telji hann sig eiga eitthvað inni vegna óuppfylltra væntinga þarf hann að reka þau mál við þann sem sendi honum þetta meinta atvinnutilboð, - í fullkomnu heimildar- og umboðsleysi. Mögulega mun hann njóta fulltingis einhverra þingmanna Samfylkingar, jafnvel Pírata, á þeirri leið. Spurning er bara hvort það væru ekki óeðlileg afskipti af þeirra hálfu af ráðningu í starf sem aldrei hefur verið auglýst.“

Vísir hefur óskað eftir viðbrögðum Þorvaldar Gylfasonar við þessum nýjustu tíðindum af málinu en hann segist enn um sinn vilja halda sig til hlés, eins og hann orðaði það.

Óháð fræðirit

Óhætt er að segja að mál þetta hafi vakið mikla athygli og er talsverður hiti vegna þess á samfélagsmiðlum. Einn þeirra sem veltir málinu fyrir sér er Bjarni Már Magnússon prófessor við lagadeild HR. Hann segir það ánægjulegt að sjá hversu mikla trú fjármálaráðherra hefur á áhrifum hins ritaða orðs og útgáfu fræðilegs efnis. En Bjarni Már hafði áhuga á að vita hvers kyns umrætt tímarit er.

Dr. Bjarni Már Magnússon segir ekkert tiltökumál að komast að því hverskonar rit um ræðir. Og samkvæmt skilgreiningum tímaritsins sjálfs er um ritrýnt og óháð fræðirit að ræða þó til þess hafi verið stofnað af norrænu ráðherranefndinni. hr

„Það þarf ekki nema örfáar mínútur til að komast að því að það er ritrýnt, með „academic project manager“, á vefnum Norden.org fellur það í flokkinn „other academic“ í leitarvél um útgefið efni og að greinarnar úr því poppa upp við leit á Google Scholar,“ skrifar Bjarni Már á sína Facebooksíðu. Hann segir þannig að samkvæmt því hvernig tímaritið sjálft skilgreini sig sé markmið þess að fjalla um pólitísk álitaefni á gagnlegan hátt fyrir upplýsta; jafnt leika sem lærða á sviði efnahagsmála. Óháð fræðirit.

„Í tölublöðunum sem ég skoðaði birtist þessi klausa: „This publication was funded by the Nordic Council of Ministers. However, the content does not necessarily reflect the Nordic Council of Ministers’ views, opinions, attitudes or recommendations.“ Þetta er allt saman nokkuð áhugavert,“ segir Bjarni Már. Eða í lauslegri þýðingu, þó til þess hafi verið stofnað af norrænu ráðherranefndinni endurspegli ritið ekki endilega skoðanir og stefnumál þeirra sem að henni standi.

Með hugleiðingum sínum birtir Bjarni Már svo fræga mynd eftir belgíska ofurraunsæismanninn Rene Margritte, sem heitir: Þetta er ekki pípa. Þá í merkingunni að um sé að ræða mynd af pípu.