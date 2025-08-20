Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti í morgun um óbreytta stýrivextir. Seðlabankastjóri biður um þolinmæði en formaður Verkalýðsfélags Akraness segir hlutina vera að þróast í ranga átt.
Í hádegisfréttum verður rætt við Heiðu Björg Hilmisdóttur borgarstjóra Reykjavíkur en Menningarnótt verður með breyttu sniði í ár. Dagskrá verður flýtt um klukkustund og mínútu þögn verður til minningar um Bryndísi Klöru Birgisdóttur.
Norsku kafararnir leita í dag að eldislaxi í Vatnsdalsá í Húnaþingi. Enn er beðið niðurstöðu úr erfðarannsókn á löxum sem veiddust í Haukadalsá í síðustu viku svo hægt sé að rekja hvaðan þeir komu.
Fjallað verður um samræmt námspróf í Kópavogi sem nemendum í grunnskólum bæjarins verður skylt að taka frá og með vorinu 2026. Markmiðið er, að sögn Ásdísar Kristjánsdóttur bæjarstjóra, að sjá hvar skólarnir standa miðað við aðra skóla á landsvísu.
Í sportinu er mikil eftirvænting fyrir Evrópumót karla sem hefst á næstu dögum og svo heldur dramatíkin áfram varðandi félagaskipti Alexanders Isaks í enska boltanum.
Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan tólf.